Звезда «Клуба первых жен» и «За бортом». Голди Хоун — 80 лет

Будущая звезда Голливуда Голди Хоун родилась 21 ноября 1945 года в Вашингтоне. Ее отец владел ювелирным магазинчиком, а мать работала учительницей танцев. Именно танцевальные навыки в будущем помогли Голди сделать первые шаги в мире шоу-бизнеса.

В 1960-е годы Хоун переехала в Нью-Йорк, где работала танцовщицей в ночных клубах. Во время одного из выступлений ее заметили продюсеры и предложили роль в телевизионном шоу Rowan & Martin's Laugh-In, которое принесло Хоун первую популярность.

Кинодебют оказался столь же успешным: в 1970-м Хоун присудили «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Цветок кактуса», что закрепило ее статус одной из самых ярких и смешных актрис Голливуда. Забавно, что Хоун настолько не ожидала получить статуэтку, что даже не пошла на церемонию, о чем потом жалела долгие годы.

В 1970–1980-е годы продолжила активно сниматься, на экраны вышли ленты «Шампунь», «Приват-Бенджамин» и «Клуб первых жен». Дальше были «Птичка на проводе», «Смерть ей к лицу», «Дополнительная смена» и «За бортом». Позже Хоун основала собственную продюсерскую компанию и участвовала в создании нескольких успешных проектов.

С 1983 года Голди состоит в отношениях с актером Куртом Расселом, они воспитали четверых детей. Все они тоже актеры.

