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«Писала бы, пока Гарри не станет пенсионером». Джоан Роулинг — 60

Британской писательнице Джоан Роулинг исполняется 60 лет
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Инженер Питер Роулинг познакомился с наполовину француженкой, наполовину шотландкой Энн в поезде, когда тот отправлялся с вокзала Кингс-Кросс в Лондоне. В скором времени они поженились, у них родились две дочери — Диана и Джоан. Первые годы семья жила в Йейте, недалеко от Бристоля, в нескольких милях к югу от города Дурсль (позже Джоан Роулинг даст такую фамилию семье маглов в саге о юном волшебнике).

Джоан начала писать рассказы в шесть лет, а после школы изучала французский язык и классическую литературу в Эксетерском университете. Потом Роулинг уехала преподавать в Португалию, где вышла замуж за тележурналиста, родила дочь Джессику, позже развелась и вернулась в Великобританию с младенцем на руках и черновиками будущей книги о волшебниках. Именно тогда, в этот непростой период жизни, она начала плотно работать над историей о Гарри Поттере. Рукопись первого тома была окончена в 1995 году, а летом 1997-го издательство Bloomsbury Children's Books выпустило первый тираж.

В 2006-м Роулинг стала первым писателем-миллиардером по версии журнала Forbes. Ее книги переведены более чем на 80 языков. К настоящему моменту вышло семь томов «поттерианы». На этом Роулинг планирует остановиться. На вопрос о том, будут ли истории о взрослом Гарри Поттере, она отвечает: «Честно говоря, если бы я захотела, я могла бы писать истории до тех пор, пока Гарри не станет пенсионером, но не знаю, сколько людей действительно захотят читать о 65-летнем Гарри, все еще играющем в Хогвартсе в бинго с Роном и Гермионой».

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