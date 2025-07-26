На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Фото
Размер текста
А
А
А

Рыжий из «Иванушек». Андрею Григорьеву-Апполонову – 55

Певцу Андрею Григорьеву-Апполонову исполнилось 55 лет
true
true
true

Российский певец и телеведущий Андрей Григорьев-Апполонов родился 26 июля 1970 года в Сочи. Его отец был хирургом, мать — администратором Зимнего театра в Сочи. Мальчик окончил музыкальную школу по классу фортепиано, а в 1991-м поступил в ГИТИС на эстрадное отделение.

В столице карьера рыжего юноши развивалась стремительно. В 1992 году он принял участие в съемках клипа группы «Любэ» на композицию «Не валяй дурака, Америка!», где познакомился с Игорем Матвиенко, будущим основателем «Иванушек». Помимо Григорьева-Апполонова, в первый состав группы войдут музыканты Игорь Сорин и Кирилл Андреев.

Первый альбом, получивший название «Конечно, он», «Иванушки» выпустили в 1996 году, сразу же став кумирами миллионов. На пластинке были записаны хиты «Тучи», «Я люблю», «За горизонт», «Золотые облака», «Тополиный пух» и другие. Группа «Иванушки International» гастролирует до сих пор. Свое 30-летие коллектив отметил гастрольным туром по городам России.

Помимо музыки, Григорьев-Апполонов снимается в кино: он появлялся в сериале «Не родись красивой», лентах «День выборов», «Любовь-морковь 2» и других.

Комментарии
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами