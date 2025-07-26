Рыжий из «Иванушек». Андрею Григорьеву-Апполонову – 55

Российский певец и телеведущий Андрей Григорьев-Апполонов родился 26 июля 1970 года в Сочи. Его отец был хирургом, мать — администратором Зимнего театра в Сочи. Мальчик окончил музыкальную школу по классу фортепиано, а в 1991-м поступил в ГИТИС на эстрадное отделение.

В столице карьера рыжего юноши развивалась стремительно. В 1992 году он принял участие в съемках клипа группы «Любэ» на композицию «Не валяй дурака, Америка!», где познакомился с Игорем Матвиенко, будущим основателем «Иванушек». Помимо Григорьева-Апполонова, в первый состав группы войдут музыканты Игорь Сорин и Кирилл Андреев.

Первый альбом, получивший название «Конечно, он», «Иванушки» выпустили в 1996 году, сразу же став кумирами миллионов. На пластинке были записаны хиты «Тучи», «Я люблю», «За горизонт», «Золотые облака», «Тополиный пух» и другие. Группа «Иванушки International» гастролирует до сих пор. Свое 30-летие коллектив отметил гастрольным туром по городам России.

Помимо музыки, Григорьев-Апполонов снимается в кино: он появлялся в сериале «Не родись красивой», лентах «День выборов», «Любовь-морковь 2» и других.