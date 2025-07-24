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Путин, Бастрыкин, Матвиенко: кто пришел проститься с главой Верховного суда Подносовой

Путин принял участие в прощании с главой Верховного суда Подносовой
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В Москве прошла церемония прощания с председателем Верховного суда РФ Ириной Подносовой. Десятки людей несли цветы к траурному залу Центральной клинической больницы управления делами президента.

Проститься с Подносовой приехал и президент России Владимир Путин. Они учились на одном курсе юридического факультета Ленинградского государственного университета. Президент РФ выразил соболезнования семье главы Верховного суда и отметил, что знал ее на протяжении многих лет как принципиального, порядочного человека.

В церемонии также участвовал глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, который тоже был однокурсником Подносовой, а также депутаты, сенаторы и общественные деятели. Попасть на территорию больницы можно только по спискам.

Подносова скончалась 22 июля после года борьбы с раком, ей был 71 год. Она занимала пост председателя Верховного суда с апреля 2024 года, у ее предшественника Вячеслава Лебедева, скончавшегося в 2024 году, также было онкологическое заболевание.

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