Путин, Бастрыкин, Матвиенко: кто пришел проститься с главой Верховного суда Подносовой

В Москве прошла церемония прощания с председателем Верховного суда РФ Ириной Подносовой. Десятки людей несли цветы к траурному залу Центральной клинической больницы управления делами президента.

Проститься с Подносовой приехал и президент России Владимир Путин. Они учились на одном курсе юридического факультета Ленинградского государственного университета. Президент РФ выразил соболезнования семье главы Верховного суда и отметил, что знал ее на протяжении многих лет как принципиального, порядочного человека.

В церемонии также участвовал глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, который тоже был однокурсником Подносовой, а также депутаты, сенаторы и общественные деятели. Попасть на территорию больницы можно только по спискам.

Подносова скончалась 22 июля после года борьбы с раком, ей был 71 год. Она занимала пост председателя Верховного суда с апреля 2024 года, у ее предшественника Вячеслава Лебедева, скончавшегося в 2024 году, также было онкологическое заболевание.