На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Фото
Размер текста
А
А
А

Солдат, святой, вампир, убийца: лучшие роли Уиллема Дефо

Актеру Уиллему Дефо исполнилось 70 лет
true
true
true

Актер Уиллем Дефо отмечает юбилей: 22 июля ему исполняется 70 лет. Уроженец штата Висконсин, он изучал драматическое искусство в университете в Милуоки, однако бросил учебу ради местной авангардной театральной труппы. А в 1976-м перебрался в Нью-Йорк, где в конце концов стал сооснователем экспериментального театра The Wooster Group – вместе со своей возлюбленной, режиссером Элизабет ЛеКомпт. В этом театре актер играл и в 2000-х, когда был уже признанной голливудской звездой.

В отношениях с Элизабет ЛеКомпт Уиллем Дефо оставался до 2004 года. Вместе пара воспитала сына Джека. В 2005 году актер женился на итальянской актрисе Джаде Колагранде. Благодаря ей у него появилось гражданство Италии.

Нестандартная для Голливуда внешность позволяет Уиллему Дефо успешно сниматься и в независимых картинах, и в блокбастерах. Фильмы с участием актера, которые обязательно стоит посмотреть, — в фотогалерее «Газеты.Ru».

Комментарии
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами