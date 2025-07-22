Солдат, святой, вампир, убийца: лучшие роли Уиллема Дефо

Актер Уиллем Дефо отмечает юбилей: 22 июля ему исполняется 70 лет. Уроженец штата Висконсин, он изучал драматическое искусство в университете в Милуоки, однако бросил учебу ради местной авангардной театральной труппы. А в 1976-м перебрался в Нью-Йорк, где в конце концов стал сооснователем экспериментального театра The Wooster Group – вместе со своей возлюбленной, режиссером Элизабет ЛеКомпт. В этом театре актер играл и в 2000-х, когда был уже признанной голливудской звездой.

В отношениях с Элизабет ЛеКомпт Уиллем Дефо оставался до 2004 года. Вместе пара воспитала сына Джека. В 2005 году актер женился на итальянской актрисе Джаде Колагранде. Благодаря ей у него появилось гражданство Италии.

Нестандартная для Голливуда внешность позволяет Уиллему Дефо успешно сниматься и в независимых картинах, и в блокбастерах. Фильмы с участием актера, которые обязательно стоит посмотреть, — в фотогалерее «Газеты.Ru».