100 лет назад родился Глеб Стриженов. По каким ролям его запомнили?

21 июля исполняется 100 лет со дня рождения Глеба Стриженова — актера, чье имя навсегда вошло в историю советского кинематографа. С раннего детства он мечтал о сцене, но Великая Отечественная война внесла в его планы свои жесткие коррективы: в 1941 году, изменив в документах год рождения на 1923-й, он ушел на фронт, где вскоре получил контузию и был демобилизован.

Оказавшись вдали от передовой, Стриженов не оставил своей мечты: военные годы он провел в провинциальных театрах, а уже после Победы, по настоянию младшего брата, народного артиста СССР Олега Стриженова, поступил в Школу-студию МХАТ, которую окончил в 1953 году. Спустя три года он дебютировал в фильме Владимира Басова «Необыкновенное лето», после чего его путь на экране продолжался почти три десятилетия.

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