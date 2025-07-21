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100 лет назад родился Глеб Стриженов. По каким ролям его запомнили?

Актеру Глебу Стриженову могло бы исполниться 100 лет
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21 июля исполняется 100 лет со дня рождения Глеба Стриженова — актера, чье имя навсегда вошло в историю советского кинематографа. С раннего детства он мечтал о сцене, но Великая Отечественная война внесла в его планы свои жесткие коррективы: в 1941 году, изменив в документах год рождения на 1923-й, он ушел на фронт, где вскоре получил контузию и был демобилизован.

Оказавшись вдали от передовой, Стриженов не оставил своей мечты: военные годы он провел в провинциальных театрах, а уже после Победы, по настоянию младшего брата, народного артиста СССР Олега Стриженова, поступил в Школу-студию МХАТ, которую окончил в 1953 году. Спустя три года он дебютировал в фильме Владимира Басова «Необыкновенное лето», после чего его путь на экране продолжался почти три десятилетия.

Лучшие фильмы Глеба Стриженова — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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