Четыре сцены и Книга рекордов. Как прошел VK Fest в Москве

В Москве завершился 10-й, юбилейный, фестиваль VK Fest. На площадке в «Лужниках» два дня артисты выступали сразу на четырех сценах. Мероприятие официально стало топ-1 по количеству выступающих звезд, что даже зафиксировали в Книге рекордов России.

Несмотря на дождь, зрителей порадовали своими выступлениями Сергей Лазарев, ANNA ASTI, Элджей, группа ХЛЕБ, IOWA, Хаски, Ольга Бузова, Клава Кока, Big Baby Tape и другие. Фестиваль посетила даже официальный представитель МИД Мария Захарова, объявившая о работе над новой песней совместно с рэпером Птахой.

Певица MONA прошлась по синей ковровой дорожке вместе со своими далматинцами, семья блогеров Кукояки – в образе кентавра, певица Слава – в платье из десятков плюшевых чебурашек.

Лучшие фотографии с VK Fest – в фотогалерее «Газеты.Ru».