Исакова, Эрнст, Деревянко. Кто пришел проститься с Юрием Морозом

В Центральной клинической больнице №1 в Москве прошла церемония прощания с актером и режиссером Юрием Морозом, скончавшимся на 69-м году жизни в ночь на 14 июля. Проститься с ним пришли родные, друзья и коллеги по кинематографическому цеху.

На церемонию прощания приехали жена режиссера, актриса Виктория Исакова, а также дочь — актриса Дарья Мороз. Виктория Исакова не сдержала слез на прощании, а дочь режиссера выступила с трогательной речью:

«Сначала была одна семья, потом была другая семья, но в нашей семье центром был папа. Та любовь, которую он излучал, которая сочилась из него, из каждой клеточки, она нас всех всегда грела», — заявила Дарья Мороз.

Проводить артиста в последний путь прибыли также генеральный директор Первого канала Константин Эрнст и актер Павел Деревянко, актрисы Светлана Иванова и Сабина Ахмедова. Цветы и венки были отправлены от Союза кинематографистов России, продюсерской компании «Марс медиа», телеканала Первый, а также от гендиректора концертного зала «Зарядье» Ивана Рудина.

Позднее состоится отпевание режиссера в храме Воскресения Словущего на Ваганьковском кладбище. Там он и будет похоронен.

Юрий Мороз родился в 1956 году в городе Краснодоне. Образование получил в Школе-студии МХАТ, которую окончил в 1979 году, а спустя девять лет выпустился с режиссерского факультета ВГИКа. Дебют на экране состоялся в дилогии Сергея Герасимова «Юность Петра» и «В начале славных дел». Также Мороз снялся в фильмах «Тайна «Черных дроздов», «Визит к Минотавру», «Лермонтов» и других. С начала 90-х он сосредоточился на режиссуре. Среди его работ — сериалы «Каменская», «Содержанки», «Братья Карамазовы», «Пелагия и белый бульдог», «Угрюм-река» и другие проекты. Кроме того, он приложил руку к сериалам «Мастер и Маргарита» и «Ликвидация».