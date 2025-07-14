«Многие хотят испытать это, но боятся»: кадры забега быков в Испании

14 июля в Памплоне празднуют завершение знаменитого фестиваля Сан-Фермин. Каждый год тысячи людей выстраиваются вдоль средневековых улиц города, чтобы стать свидетелями бега быков. За зрелищем наблюдают с балконов и смотрят по телевизору. По вечерам в городе проходит коррида. Фестиваль длится неделю, а его кульминацией традиционно стал последний, восьмой забег.

Утром в 8:00 на улицы исторического центра выпустили мощных быков со знаменитой фермы Миура. На этот раз забег длился всего 2 минуты 16 секунд. Хотя было зарегистрировано четыре пострадавших (в том числе двое американцев старше 60 лет), серьезных травм они не получили — пациентов госпитализировали с ушибами.

В каждом забеге, который проходит на дистанции 846 метров, участвуют до 4000 бегунов, в том числе женщины. Традиционная одежда бегунов — белый костюм и красный платок.

«Думаю, многие хотят испытать это чувство, но боятся», — сказала 32-летняя участница забега Паула Лопес.

Завершается фестиваль Сан-Фермин массовым пением Pobre de mí («Бедный я») на площади перед ратушей. На церемонии закрытия принято зажигать свечу, которую гасят в полночь. После прощания с праздником участники идут в церковь со статуей Святого Фермина, где снимают красные платки и повязывают их на забор.

Праздник вошел в мировую историю благодаря роману Эрнеста Хемингуэя «И восходит солнце».