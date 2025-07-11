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Побит рекорд: как москвичи спасаются от аномальной жары

Синоптик Леус: в Москве зафиксировали самый жаркий день с начала 2025 года
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11 июля — стало самым жарким днем с начала 2025 года году в Москве, заявил синоптик Михаил Леус.

К 15:00, по данным базовой метеостанции ВДНХ, температура в столице добралась до отметки в +34,1°, что на 0,2° выше, чем днем ранее.

По словам синоптика, в некоторых районах в Московской области — в Серебряных Прудах и Зарайске — температура поднялась еще выше — до +35,4°.

При этом научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что температура в столице пойдет на спад только в начале следующей недели.

Как москвичи и гости столицы спасаются от жары — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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