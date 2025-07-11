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Старовойта похоронили в Петербурге. На церемонию пришла его девушка

Экс-министра транспорта Старовойта похоронили на Смоленском кладбище Петербурга
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В Санкт-Петербурге на Смоленском кладбище прошли похороны экс-министра транспорта и бывшего курского губернатора Романа Старовойта. На них приехали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, глава Республики Алтай Андрей Турчак, а также другие чиновники. Кроме того, на похоронах присутствовала девушка Старовойта Полина вместе со своей мамой, а также его бывшая жена и дочери. По сообщениям СМИ, они держались на расстоянии друг от друга.

На церемонии пронесли портрет Старовойта и его государственные награды. Бывшего министра похоронили на Прямой дорожке кладбища около часовни Ксении Петербургской, пишет 78.ru. По данным SHOT, отпевание не проводилось. Близкие и коллеги Старовойта возложили красные розы к его гробу. Девушка бывшего министра, положив цветы, прошептала: «Я тебя люблю, у меня все хорошо», — этот момент запечатлели журналисты.

Прощание со Старовойтом прошло 10 июля в траурном зале ЦКБ в Москве, его посетили федеральные чиновники — вице-премьеры Александр Новак, Дмитрий Чернышенко, Марат Хуснуллин, министр сельского хозяйства Оксана Лут, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, глава Минцифры Максут Шадаев, министр труда Антон Котяков, министр экономического развития Максим Решетников, новый глава Минтранса Андрей Никитин и другие. Всего на прощании было более 200 человек.

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