Тот еще кадр: актеру Эдуарду Радзюкевичу — 60

11 июля исполняется 60 лет актеру и режиссеру Эдуарду Радзюкевичу. Он родился в Петрозаводске в семье военного и в юношестве мечтал пойти по стопам отца — однако не позволило здоровье. Тогда Радзюкевич переключился на театральную карьеру: начал играть в любительских спектаклях и самостоятельно их ставить. По окончании Щукинского училища артист основал с друзьями театр «Ученая обезьяна», в котором трудится до сих пор, также он сотрудничает с Театром им. Вахтангова и «Квартетом И».

Наибольшую известность Радзюкевичу принес проект «6 кадров» — культовое скетч-шоу снималось в 2006–2015 гг. и продолжает выходить на российском телевидении в повторе даже в наши дни. Кроме того, на счету артиста такие знаменитые ситкомы, как «Моя прекрасная няня», «Кто в доме хозяин?», «Папины дочки», «Сваты».

Радзюкевич был трижды женат, у него есть один ребенок, в настоящий момент актер состоит в браке с режиссером Марией Сергеенковой. Как рассказал звезда «6 кадров» в интервью «Газете.Ru», юбилей он отметит именно с супругой, так как не хочет пышных празднеств из-за СВО: «Я долго размышлял и пришел к выводу, что никак не буду отмечать. По нескольким причинам. Если уж отмечать, то надо всех приглашать, всех родных, близких и знакомых, кого хочу видеть. Но я что-то подумал, сейчас все-таки СВО. У меня племянник воюет, и поэтому я все свел до минимума. Мы с женой сходим в ресторан вдвоем, посидим, поужинаем, и на этом все отмечание закончится. Так что прекрасно проведем вдвоем время. Потому что сейчас время такое, что, мне кажется, не стоит этого делать, какие-то широкие отмечания, гулянки. Когда все пройдет, закончится, тогда уже вспомним о широких юбилеях. Сейчас пока не стоит этого делать. Очень скромно, все по-домашнему».

Жизнь и карьера Эдуарда Радзюкевича — в фотогалерее «Газеты.Ru».