Никитин, Новак, Патрушев. Кто пришел проститься с Романом Старовойтом

В Москве в Центральной клинической больнице прошла церемония прощания с бывшим губернатором Курской области и экс-министром транспорта Романом Старовойтом.

Территорию вокруг ЦКБ оцепили, СМИ сообщали о большом количестве сотрудников полиции. В церемониальный зал людей пускали строго по спискам. Проститься с бывшим чиновником приехали около 200 человек, в том числе новый министр транспорта Андрей Никитин, вице-премьеры Александр Новак, Марат Хуснуллин и Дмитрий Патрушев, министр промышленности РФ Антон Алиханов, министр сельского хозяйства Оксана Лут, глава Минцифры Максут Шадаев, глава Минэкономразвития Максим Решетников и другие чиновники. Путин церемонию прощания не посетил, но направил венок. Бывшая жена Старовойта с дочерьми также приехала на церемонию. Младшей дочери сейчас 15 лет, а старшей — 18.

На следующий день после прощания, 11 июля, Старовойта похоронят на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге.

О том, что Роман Старовойт покончил с собой, стало известно 7 июля. За несколько часов до появления этих сообщений Кремль опубликовал указ президента об отставке Старовойта с поста министра транспорта РФ. Эксперты и СМИ связали самоубийство Старовойта с уголовным делом о мошенничестве при строительстве укреплений на границе Курской области с Украиной. Как прошла церемония прощания — в галерее «Газеты.Ru».