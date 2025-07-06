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От наркоторговца до звезды хип-хопа. 50 Cent исполнилось 50

Американский рэпер 50 Cent отмечает 50-летие
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Американский рэпер Кертис Джеймс Джексон III, известный под псевдонимом 50 Cent, родился в бедном районе Нью-Йорка 6 июля 1975 года. Его мать торговала наркотиками, она родила сына в 15 лет. Когда ей было 23 года, подруга накачала ее наркотиками, закрыла все окна и пустила газ. Тело нашли только через несколько дней, после чего рэпер переехал жить к своим родственникам.

Еще подростком он начал торговать наркотиками. В 19 лет его осудили. В тюрьме 50 Cent решил заняться творчеством. Он сумел добиться досрочного освобождения, после чего начал записывать музыку в подвале у друга. На его треки обратил внимание продюсер Jam Master Jay.

В 1999 году 50 Cent подписал контракт с Columbia Records. Однако через несколько месяцев на рэпера напали: в него выстрелили девять раз, повредив руку, бедро, обе ноги, грудь и щеку. Позже в своих мемуарах
50 Cent написал: «После того, как в меня выстрелили в упор девять раз, и я не умер, я стал задумываться о своей цели в жизни… Ведь всего несколькими сантиметрами выше — и я бы погиб.»

Восстановление было долгим, лейбл не захотел ждать и расторг контракт. Тогда на него обратил внимание Eminem и Dr. Dre, которые помогли 50 Cent в продвижении.

В 2005 году на экраны вышел фильм «Разбогатей или сдохни» — полубиографическая история 50 Cent, который и исполнил главную роль. Затем в послужном списке рэпера окажутся еще десятки кинокартин.

Рэпер также занимается бизнесом. В 2007 году Coca-Cola купила компанию Glacéau, производящую энергетические напитки. У 50 Cent была доля, в результате сделки он получил $100 млн. При этом в 2015 году он объявил себя банкротом с долгом в $36 млн. Через два года рэпер сумел рассчитаться с долгами.

У рэпера трое сыновей от трех разных женщин. Об одном из них 50 Cent узнал, когда тому было уже 10 лет.

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