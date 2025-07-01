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«Женщина тысячелетия»: Кларе Лучко могло бы исполниться 100 лет

Актриса Клара Лучко родилась 100 лет назад
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1 июля советской и российской актрисе Кларе Лучко исполнилось бы 100 лет. Она родилась в крестьянской семье в селе Чутово Украинской ССР.
В школе в Полтаве Лучко обучалась семь лет, но после начала Великой Отечественной войны семья эвакуировалась в Казахскую ССР. Десятилетку будущая актриса закончила в Джамбуле (ныне — Тараз).

В 1943 году Лучко поступила во Всероссийский государственный институт кинематографии (ВГИК), который находился в эвакуации в Алма-Ате. Она окончила учебное заведение в 1948-м.

Свою первую роль в кино Лучко сыграла на четвертом курсе ВГИКа — в фильме «Три встречи» она исполнила роль геолога Бэлы.

В 1950 году после выхода на экраны фильма «Кубанские казаки» к Лучко пришла популярность. В киноленте она сыграла звеньевую в колхозе «Красный партизан» по имени Даша. За участие в этом фильме актриса получила Сталинскую премию второй степени.

Впоследствии успех сопутствовал сериалу «Цыган» (1979), в котором Лучко сыграла Клавдию Петровну Пухлякову. В 1985 году было снято продолжение «Возвращения Будулая». На фоне успеха картины Лучко было присвоено звание Народной артистки СССР.

Фильмография Лучко насчитывает более 60 работ, включая роли в фильмах «Двенадцатая ночь» (1955), «На семи ветрах» (1962) и «Карнавал» (1981).

В 2000 г. Международный центр биографий в Кембридже присвоил Кларе Лучко титул «Женщина тысячелетия».

Актриса скончалась из-за оторвавшегося тромба в своем доме в Москве утром 26 марта 2005 года.

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