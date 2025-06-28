От чемпионки до телезвезды. Ляйсан Утяшевой — 40

Известная спортсменка, заслуженный мастер спорта и двукратная чемпионка Европы по художественной гимнастике, телеведущая Ляйсан Утяшева родилась 28 июня 1985 года в башкирском поселке Раевский. Семья не была связана со спортом: отец — историк, мать работала библиотекарем. После рождения дочери семья переехала вначале в Уфу, а затем, когда Ляйсан было четыре года, в Волгоград.

В детстве Ляйсан мечтала стать не гимнасткой, а балериной, но в балетную школу ее не взяли из-за возраста. Судьбу девочки изменила случайная встреча: на нее обратила внимание заслуженный тренер по художественной гимнастике Надежда Касьянова. Ляйсан перевели в спортивную школу. Позже подававшую надежды юную спортсменку отправили учиться в Москву. Ляйсан вспоминала о жестких условиях жизни в то время.

«Я стала выглядеть как узница концлагеря и думать могла только о еде… У тренера был бультерьер по кличке Берта, и я ела ее корм. Никогда не забуду, как на четвереньках ползла к миске, потому что побаивалась собаки бойцовой породы, но Берта воспринимала меня как кутенка и не трогала», — рассказала она в интервью.

В 1997 году Утяшева попала в состав сборной России.

Первый настоящий успех пришел к ней в 2001 году: на соревнованиях в Берлине, где разыгрывался Кубок мира, она стала абсолютной победительницей в шести дисциплинах. В 2002 году она завоевала золото в командном первенстве чемпионата мира в Мадриде, а затем стала победительницей неофициального чемпионата мира во Франции. В 2004 году в составе российской сборной стала чемпионкой Европы в командных соревнованиях. Большой спорт пришлось оставить в 2006 году из-за травмы.

«Я никогда не забуду, что сказали мне после обследования: «Стопы ног не подлежат восстановлению, из-за нагрузок кости полностью раздроблены. Если срочно не сделать операцию, вы не сможете ходить», — делилась она.

После этого у Ляйсан Утяшевой началась активная карьера в качестве телеведущей и медийной персоны. Она вела программы на НТВ, ТВ3, ТНТ, радио Romantika, запустила свой YouTube-канал, снималась в сериалах и клипах, играла в спектаклях, озвучивала мультфильмы.

В 2012 году вышла замуж за шоумена Павла Волю. У пары двое детей: сын Роберт и дочь София. Их союз — один из самых крепких в российском шоу-бизнесе. Супруги вместе ведут передачи, проводят тренировки и дают советы другим парам.