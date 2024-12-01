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«Три буквы, которые трудно осознать». Знаменитости, живущие с ВИЧ

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В 1981 году в американской газете New York Native была опубликована статья о новом загадочном заболевании. Она рассказывала о пневмоцистной пневмонии, развившейся у здоровых молодых мужчин — хотя обычно это заболевание поражает пациентов с лейкозом после интенсивной химиотерапии, когда у них серьезно снижен иммунитет. В том же году были описаны случаи нетипичной для молодых мужчин саркомы Капоши, отмеченные в США. Медики-исследователи пришли к выводу, что речь идет об инфекционной природе болезней — и были правы. Уже в 1982 году для таких состояний появился термин — синдром приобретенного иммунодефицита человека. К тому моменту о заболевших заявили 20 стран. А в 1983-м группы ученых в США и во Франции независимо друг от друга выделили вирус, который убивает иммунитет здоровых людей — в 1986 году он получил название «вирус иммунодефицита человека». Сокращенно — ВИЧ.

Болезнь стремительно распространялась с начала 80-х — во время сексуальной раскрепощенности и распространения инъекционных наркотиков, что дало повод говорить об эпидемии. Ученые выяснили, что ВИЧ передается половым путем, через инъекции одним шприцом и при переливании зараженной крови. Дальнейшие исследования были направлены на поиски лекарств, блокирующих вирус и не позволяющих ВИЧ перейти в СПИД. В конце 90-х появились первые схемы эффективной антиретровирусной терапии — с тех пор заражение ВИЧ перестало звучать как смертный приговор.

Современные методы терапии ВИЧ — это одна таблетка, которую нужно принимать один раз в день, или даже инъекции, которые достаточно делать раз в месяц. У ВИЧ-положительных людей, принимающих лекарства, вирусная нагрузка снижается до нуля, а продолжительность жизни составляет 70–80 лет. Их жизнь мало чем отличается от жизни ВИЧ-отрицательных людей. И тем не менее для того, чтобы рассказать о своем ВИЧ-позитивном статусе, требуется особое мужество, — общество до сих пор не может избавиться от стигматизации носителей вируса.

«Газета.Ru» — о публичных людях, которые открыто заявили о своем ВИЧ-положительном статусе и доказывают, что болезнь совсем не мешает жить полной жизнью.

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