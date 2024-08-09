От Мелании Трамп до Зендеи: кого одевает Майкл Корс

Американскому дизайнеру Майклу Корсу 9 августа исполняется 65 лет. Уроженец Нью-Йорка, он принадлежит к числу модельеров, воплощающих американский стиль. Сдержанный, консервативный, в меру дорогой, весьма прагматичный, — это образ голливудских звезд и политиков, которые хотят выглядеть элегантно и не вызывающе. Иными словами, Майкл Корс — дизайнер истеблишмента США.

Биография Корса — воплощение американской мечты. Поскольку его мама была моделью, он рано заинтересовался миром моды и уже в возрасте пяти лет переделал мамино свадебное платье, когда она выходила замуж во второй раз. (Кстати, Корс — это фамилия отчима. При рождении модельер получил имя Карл Андерсон-мл, но меняя фамилию, взял и новое имя.)

Уже будучи подростком, Корс начал создавать предметы гардероба и продавать их в своем «бутике» на цокольном этаже дома. В 1977-м поступил в Институт моды и технологий, но бросил его через девять месяцев, чтобы работать в бутике напротив универмага Bergdorf Goodman. В 1981-м он открыл в этом универмаге свою именную торговую точку. Правда, дела его пошли в гору не сразу из-за юридических проблем. Они разрешились только в 1997-м, когда Корс начал продавать женскую одежду среднего ценового сегмента и одновременно пошел работать в качестве дизайнера бренда Celine.

В начале 2000-х Michael Kors начал набирать популярность. Этому способствовало его сотрудничество со звездами и представительницами политического истеблишмента. Одной из поклонниц творчества дизайнера стала Мишель Обама, которая не раз выбирала его наряды для важных мероприятий. Среди тех, кого одевал Корс, значатся также Кейт Хадсон, Дженнифер Лоуренс, Сигурни Уивер, Хайди Клум. Последняя, к слову, работала с ним на одной съемочной площадке — в течение пяти сезонов Майкл Корс был ведущим шоу «Проект «Подиум».

А как именно одевались и продолжают одеваться звезды и политики благодаря Майклу Корсу – смотрите в фотогалерее «Газеты.Ru».