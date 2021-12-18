Как приготовить утку, мясо и рыбу на Новый год

Для россиян смысл празднования Нового года в том, чтобы есть. До пяти утра, с несколькими переменами блюд и, возможно, даже десертами, до которых доживают самые стойкие. Между салатом и тортом свое место занимает главное новогоднее блюдо — утка с яблоками или мясо по-французски. Но если вы хотите в этом году совсем уж поразить гостей, «Газета.Ru» рекомендует присмотреться к авторским рецептам московских поваров. И быть готовыми потратиться на продукты.

Ужин в новогоднюю ночь становится для многих самым плотным в году. Хозяйки стараются не ударить в грязь лицом и приготовить нечто необычное и «богатое». Когда-то таким блюдом было мясо по-французски, но теперь многое изменилось, и мясо под слоем картошки, сыра и майонеза уже не кажется деликатесом. Другое дело — раковые шейки или вырезка ягненка: продукты дорогие, но и новогодняя ночь бывает только раз в 365 дней. Зато запомнится надолго.

«Вместо тяжелого и жирного мяса по-французски приготовьте легкие мясные блюда из ягненка, индейки или молодой телятины. Для своих гостей мы панируем вырезку черного ягненка в пепле жженых корнеплодов, запекаем его и подаем с гратеном из айвы, черными лисичками, картофельным кремом и соусом из молочного пекана, а украшаем микрозеленью, которую выращиваем сами в ресторане. Но я расскажу, как просто и быстро приготовить вырезку ягненка дома», — говорит «Газете.Ru» шеф-повар ресторана Л.Е.С. Андрей Колодяжный.

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Для приготовления блюда потребуются вырезка ягненка, оливковое масло, чеснок и ваши любимые сушеные травв. Вырезку ягненка подсолите, поперчите и обжарьте на раскаленной сковороде, сбрызнутой оливковым маслом, по минуте с каждой стороны. Обжаренную вырезку обваляйте в смеси из оливкового масла, сушеных трав и чеснока и отправьте в духовку, разогретую до 200 градусов, на 20 минут. Подавайте разрезанной на медальоны.

«В качестве гарнира подойдут обжаренные черные лисички и небанальное картофельное пюре: картофель очистите, нарежьте соломкой и обжарьте на масле гхи вместе с мелконарезанным луком шалот. Измельчите картофель с луком в блендере до состояния однородного крема – пюре готово! Украшайте блюдо микрозеленью – это кладезь растительного белка, витаминов и микроэлементов», — советует Колодяжный.

Если ягнятиной вас не впечатлить, шеф-повар ресторана Drinks@Dinners Евгений Михайлов предлагает приготовить тефтели из кролика с трюфелем и сельдереем. Для приготовления потребуются мясо кролика, репчатый лук, сливки, лук шалот, белое сухое вино, очищенный сельдерей, сливочное масло, куриный бульон, трюфельная паста, соль и перец.

Мясо кролика прокрутите через мясорубку. Добавьте в фарш мелко нарезанный обжаренный репчатый лук, сливки, соль и перец и тщательно перемешайте. Слепите тефтели и отправьте запекаться в духовку. Нарежьте мелким кубиком сельдерей и лук шалот. Обжарьте лук на сливочном масле до характерного золотого оттенка, затем добавьте сельдерей и слегка обжарьте, чтобы сельдерей остался хрустящим. К полученной смеси добавьте вино и бульон и варите до выпаривания жидкости. Когда вино и бульон выпарятся, влейте сливки, доведите до кипения и выпаривайте до консистенции соуса, добавьте трюфельную пасту и перемешайте. Подавать тефтели, политые соусом, шеф-повар рекомендует с простым ризотто

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Если тефтели из крольчатины, кажутся вам недостаточно дорогим блюдом (подумаешь — какой-то лук шалот вместо репчатого и трюфельная паста), у Евгения Михайлова есть по-настоящему роскошное, праздничное, богатое блюдо с древнерусскими корнями — стерлядь, фаршированная судаком и креветками.

«Стерлядь с начинкой – это, конечно, не мной придуманное блюдо, но я внес в рецепт несколько новых ингредиентов. Предлагаю приготовить эту «статусную» рыбу в виде рулета, поэтому рекомендую начинку из судака, в нем много клеящего вещества, которое поможет рулету держать эффектную форму. А еще обязательно задействуйте креветки – они добавят блюду приятный розовый оттенок. Не пренебрегайте красивой подачей – она точно впечатлит ваших гостей» – говорит шеф.

Для приготовления потребуются стерлядь, филе судака без кожи, сливки, мякоть белого хлеба, яичный белок, очищенные тигровые креветки, соль, перец, соус терияки или соевый — для подачи.

«Я советую брать живую стерлядь. Придется немного повозиться с разделкой рыбы, но вкус того стоит», — рекомендует Евгений Михайлов.

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Выпотрошите рыбу, отрежьте голову и хвост, аккуратно вытащите хребет и выверните, чтобы получилось чистое филе стерляди. Филе судака прокрутите через мясорубку через мелкую насадку, чтобы получился мелкорубленный фарш. Белый хлеб объедините со сливками, пробейте в блендере до однородной массы и смешайте с фаршем из судака. Посолите и поперчите по вкусу, добавьте яичный белок и перемешайте. Почистите креветки, нарежьте на кубики и замешайте в фарш. Филе стерляди положите на пленку, сверху аккуратно выложите готовый фарш и заверните в рулет. Оберните рулет пленкой (готовить необходимо, не снимая пленки).

«Варить можно в кастрюле или на пару, в обоих случаях, время приготовления составит 45 минут. Можно замерить температуру внутри рулета термощупом, должна быть 75 градусов», — уточняет Михайлов.

Голову и хвост стерляди отварите отдельно в течение 10 минут. Рулет и части рыбы вытащите из воды или пароварки и охладите в течение 8-12 часов. После того, как рулет остынет, снимите пленку и нарежьте аналогично колбасе.

«Для холодной подачи используйте для украшения лимон, лайм, микс салат, помидоры Черри и оливки. Для горячей – смажьте рулет сверху соевым соусом или соусом Терияки, подзапеките в духовке и нарезайте перед тем, как подавать к столу», — советует шеф.

Шеф-повар ресторана «Бибирево. Пиво, еда, мороженое» Светлана Сурсикова не предлагает тратить на новогоднее блюдо всю тринадцатую зарплату. Ее вариант праздничного горячего — утка в тыкве. Для приготовления потребуются утиные ножки, тыква, имбирь, чеснок, перец чили, растительное масло, розмарин, соль, перец и зеленый лук.

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Утиные ножки промойте, очистите от кожи, сложите в пакет, добавьте имбирь, чеснок, чили перец, соль, перец и растительное масло. Все тщательно перемешайте и оставьте мариноваться на ночь. Тыкву разрежьте пополам, достаньте середину и немного зачистите мякоть, чтобы получилось углубление, достаточное для утиных ножек. Добавьте в тыкву чеснок, розмарин, соль, оливковое масло и выложите маринованные утиные ножки. Запекайте в духовке при температуре 180 градусов до готовности (примерно 30-40 минут). Перед подачей украсьте зеленым луком и перцем чили.

Шеф-повар ресторана «Воронеж» Сергей Волконенков при выборе основного блюда для новогоднего стола предлагает не забывать, что гости уже съедят перед горячим сытные салаты.

«После них хорошо зайдет запеченный в духовке лосось. Или морепродукты – креветки или кальмары. Любителям баранины могу предложить запечь ножку ягненка, а тем, кто отдает предпочтение курице – приготовить в духовке перепелку или мясо индейки», — советует шеф.

Но приготовить к новогоднему столу он советует свое «фирменное» блюдо – полбу с раковыми шейками. Для этого потребуются раковые шейки, полба, белое вино, куриный бульон, подсолнечное масло, чеснок, сливочное масло, лук шалот, петрушка, соль.

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Отварите полбу до состояния аль денте. На раскаленной сковороде обжарьте лук шалот с чесноком, добавьте вино. Когда вино выпарится, влейте куриный бульон. Залейте получившимся бульоном полбу, добавьте раковые шейки, холодное сливочное масло и петрушку.

Легким и праздничным блюдом будет рыба по рецепту шеф-повара ресторана Erwin.РекаМореОкеан Андрея Палесики — сибас, запеченный с овощами и картофелем.

Для приготовления потребуются сибас, беби-картофель, томаты, крымский лук, лимон, маслины, оливки, кинза, соль и перец.

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Промойте и обсушите рыбу, посолите и поперчите по вкусу. Вымытый, но не очищенный картофель разрежьте на половинки и отварите до полуготовности в подсоленной воде. На противень выложите рыбу, картофель, четвертинки томатов, нарезанный кольцами крымский лук, дольки лимона, половинки маслин и оливок. Запекайте в духовке на 180 градусах в течение 30 минут. При подаче украсьте кинзой.

Бренд-шеф ресторана «Высота 5642» Артур Гедгафов поделился рецептом блюда адыгской кухни. Для приготовления его «Картофшипс с курочкой» потребуются курица, картофель, куриный бульон, жирная сметана, чеснок, репчатый лук, сливочное и растительное масла, соль, черный и красный перец, укроп и чабрец.

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«Чем меньше по размеру вы выберите курицу, тем быстрее и нежнее получится блюдо», — делится секретом шеф.

Курицу посолите, обжарьте с двух сторон до золотистого цвета, отложите в отдельную емкость, но сковородку не мойте. Картофель нарежьте кружочками толщиной 0,5 см. Репчатый лук нарежьте мелкими кубиками, половину чеснока раздавите с помощью ножа, а второю половину измельчите как можно меньше. Обжарьте лук и раздавленный чеснок до золотистого цвета в той же сковороде, что была курица, затем добавьте картофель и влейте куриный бульон.

Выложите сверху курицу, накройте крышкой и доведите до кипения. Посолите и томите на слабом огне до готовности картофеля — объем жидкости должен уменьшиться на на треть. Затем добавьте домашнюю сметану, все аккуратно перемешайте и снова доведите до кипения. Постоянно помешивайте, пока соус не загустеет, после чего добавьте измельченный чеснок, перемешайте и выключите огонь.

«Подавать к столу я советую в той же сковороде, где готовилось блюдо. Не забудьте поперчить красным и черным перцем, добавить чабрец и щедро посыпать укропом», — дополняет Артур Гедгафов.