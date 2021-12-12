Модные эксперты объяснили, можно ли мужчинам носить бархатные пиджаки

В уходящем году западные звезды регулярно появлялись на светских вечеринках в бархатных пиджаках. Казалось, они вот-вот вытеснят смокинги: для выходов на мероприятия бархат выбирал даже принц Уильям — что уж говорить о Лионеле Месси или Джареде Лето. На приближающийся корпоратив, однако, россиянам покупать такой пиджак не стоит, считают модные эксперты — позволить себе такую форму одежды могут только аристократы и топ-менеджеры.

На светских мероприятиях 2021 года доминировали бархатные пиджаки. Пожалуй, первым, кто заявил о своем новом модном решении, был Дэниел Крейг. Еще в сентябре на премьере фильма «Не время умирать» он появился в бархатном малиновом пиджаке и традиционной «бондовской» бабочке.

После его примеру дважды последовал принц Уильям, который сначала надел на церемонию награждения экопремии The Earthshot Prize несоответствующий королевскому дресс-коду зеленый бархатный пиджак, а после выбрал более классический вариант на мероприятие в поддержку благотворительного фонда Royal Variety. Пару недель назад тренд примерил на себя и Лионель Мессии. Футболист пришел забирать седьмой «Золотой мяч» в бархатном пиджаке Dolce & Gabbana. Кстати, его сыновья были одеты в такие же.

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AliExpress уже отмечает растущий спрос на бархатные мужские пиджаки в России. По данным аналитиков сервиса, поступившим в «Газету.Ru», их стали покупать в 1,4 раз чаще. Наиболее популярны теплые бархатные пиджаки с подкладкой и приталенным силуэтом, основные цвета — темно-бежевый, бордовый, темно-синий и, конечно, черный.

Средняя цена таких моделей — от 3 до 6 тыс. руб. При этом мужчины предпочитают покупать исключительно пиджаки — комплекты бархатных костюмов они выбирают реже. Купить их можно не только у онлайн-ритейлеров. Бюджетные варианты есть в H&M, Mango, Next и Zara. В сегменте люкс пиджаки из бархата в этом сезоне представлены практически во всех брендах — и Brioni, и Paul Smith, и Etro, и Saint Laurent. Самой желанной считается модель Gucci, в которой вышел на одну из премьер фильма «Дом Gucci» амбассадор бренда Джаред Лето.

Выбирая пиджаки дорогих марок, можно быть уверенным в том, что бархат сделан из шелка. Благодаря особой технологии переплетения нитей получается плотная ткань с ворсистой внешней текстурой и гладкой внутренней стороной. Более бюджетные варианты делаются из хлопка или полиамида, но и, соответственно, служат меньше.

Модный эксперт Lamoda Илья Вахошки, предупреждает, что в случае с бархатным пиджаком главное — не его модель или фасон, а уместность. «Бархат требует вечернего света, поэтому такой пиджак идеален, если вы собрались на вечеринку или торжественное мероприятие, — объясняет Вахошкин «Газете.Ru». — Он подойдет и для тех случаев, если в приглашении указан дресс-код «Black Tie» или «Creative Black Tie».

Другим важным критерием, соблюдение которого разрешает сделать выбор в пользу бархатного пиджака, является статус его покупателя.

«Мужчина в бархатном пиджаке, в первую очередь, должен обзавестись правильной продвинутой тусовкой с достатком, — считают авторы Telegram-канала о мужской моде «Красавчик Браммелл». — Обладатели бархатных пиджаков, как правило, принадлежат к касте тех людей, которые редко покупают билеты. Их попросту приглашают на приуроченные светские мероприятия, где всегда указан дресс-код».

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Илья Вахошкин предлагает сочетать пиджак из бархата с такими же нарядными вещами: классическими брюками со стрелками, однотонными рубашки, шелковыми галстуками, лоферами с кисточками, запонками. Слишком простые и повседневные вещи будут выглядеть неуместно.

Модные эксперты из «Красавчика Браммелла» уверены: неуместным будет и появление в бархатном пиджаке рядового служащего на корпоративе, а вот если речь идет о «руководителе из числа тех, кто этим мероприятием заправляет, то — «да», ему такая вещь в тему».

«Если служащий рангом пониже, а целью его является желание продвинуться повыше в сложной иерархии компании или выбить финансовые бонусы, то лучше бархатный пиджак не надевать. Руководство это точно оценит фразой «не по Сеньке шапка», — считают редакторы Telegram-канала о мужской моде.