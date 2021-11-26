В США поставили под сомнение этичность названия «Черная пятница»

День крупнейших распродаж, наступающий вслед за Днем Благодарения в США, — «Черную пятницу» — назвали оскорбительной. Американские студенты усомнились в том, что это название звучит уважительно по отношению к темнокожим жителям планеты. Впрочем, критикуют этот день не только из-за названия.

Американское издание Chicago Tribune призвало переименовать «Черную пятницу»: по мнению автора колонки, название этого дня дискриминирует темнокожих. В качестве альтернативы были предложены нейтральные названия для последней пятницы ноября, когда в США традиционно устраиваются масштабные распродажи, — День праздничных покупок, День расходов, День зеленых банкнот или День платежных карт.

Инициативу положительно оценили американские студенты. Студенты университета Флориды, опрошенные газетой об образовании Campus Reform, согласились с тем, что название этого дня необходимо изменить.

«Мне не нравится название «Черная пятница». Я не любил его с детства. Всякий раз, когда я приходил в магазины, все было забито до отказа, и я видел продавцов, которые были больше заинтересованы в светлокожих покупателях», — сказал один из студентов.

Другой напомнил о важности равенства людей, а еще один заявил, что «Черная пятница» просто «звучит оскорбительно». Однако были и те, кто полагает, что изменение названия никак не исправит в лучшую сторону положение чернокожих людей в США.

В ходе опроса репортеров Campus Reform студенты, впрочем, быстро меняли свое мнение, когда им объясняли, что в названии «Черной пятницы» нет никаких отсылок к различию между представителями различных рас.

Дело в том, что впервые это обозначение было использовано во время финансового кризиса в США. В тот день (24 сентября 1869 года) курс золота упал на 30% из-за массового вброса драгметалла на рынок Казначейством США. В 60-х годах XX века его стали использовать в Филадельфии для обозначения сильных пробок на дороге, которые следовали на следующий день после Дня благодарения, а именно — в пятницу. А после термин начали использовать полицейские, которые должны были обеспечивать безопасность в день начала распродаж. Однако более распространенная трактовка сейчас связана с идиомой «in the black», что в переводе означает «положительный баланс» для продавцов.

«Если это не связано с цветом кожи, то я не вижу проблем в этом названии», «Если вы хотите переименовать день, чтобы не оскорблять чувства людей, то это не поможет», «Это просто слово, как и цвет», — реагировали на эту информацию учащиеся Университета Флориды.

При этом большинство студентов продолжили утверждать, что не будут участвовать в распродажах «Черной пятницы» — по их словам, они не хотят поддерживать принципы капитализма и становиться членами общества перепотребления.

Солидарно с противниками общества потребления оказалось британское издание The Independent. Недавно оно опубликовало колонку, в которой назвало настоящим «злодеем «Черной пятницы» не кишащую толпу, в которой нередко погибают люди (даже есть веб-сайт «Счетчик смертей в «Черную пятницу»), а экономическую систему, которая заставляет покупателей в отчаянии бороться за материальные блага и ресурсы ради прибыли крупного бизнеса.

Скоро случится «Чёрная пятница»! pic.twitter.com/Ha17DCojI5 — Энергия на шару (@PowerNaShary) November 25, 2021

«Я сочувствую рабочему классу, который рассматривает «Черную пятницу» как единственный шанс получить материальные блага, в которых ему отказано, — пишет колумнист издания. — Однако важно помнить, что именно рабочий класс призван доставлять эти товары потребителю».

В Ирландии между тем обеспокоены проблемой экологии и углеродным следом, который оставляет после себя «Черная пятница», большинство ее участников в наше время делают заказы онлайн и оформляют доставку либо в пункты выдачи, либо к себе домой. Согласно исследованиям, приведенным в издании Irish Examiner, гораздо меньше вреда экологии наносит самостоятельный поход в магазин за товаром.

В России «Черная пятница» проводится в девятый раз — и наши соотечественники тоже нередко критикуют идею массовых распродаж.

Их, однако, больше волнуют цены на товары, чем перспектива оказаться винтиком в машине капитализма.

Пользователи соцсетей жалуются, что недобросовестные ритейлеры и бренды за несколько недель до дня распродаж сильно завышают цену, а после якобы снижают на 90%. Например, на Wildberries марка одежды сделала скидку на зимнюю куртку, которая составила 236 866 руб. Другие же, чтобы сделать хотя бы какую-то мнимую распродажу, скидывают по 20 руб.

Русскоязычные пользователи Twitter шутят на эту тему и говорят, что настоящая «Черная Пятница» была только у Робинзона Крузо, а к текущему положению вещей этот термин не имеет никакого отношения. «Жаль, что у нас из этого дня сделали целый месяц, в который тебя обманывают по ценам и реальные скидки надо выискивать», — выражает общее настроение один из пользователей.