Как разобраться в сортах, хранить и готовить картофель

Представить себе рацион обычного россиянина без картошки невозможно: любовь к этому овощу объединяет нас с остальными жителями Восточной Европы. Однако найти вкусный картофель становится все сложнее: с одной стороны, в магазинах растет разнообразие сортов, с другой — непонятно, как их различать. Эксперты объяснили «Газете.Ru», как разобраться в сортах и каким должен быть картофель для варки, а каким — для жарки.

Некалорийный, но питательный

Картофель не зря оказался в основе рациона питания жителей Восточной Европы. Диетологи объясняют: в вареном или печеном виде он плавно повышает сахар в крови и поддерживает его уровень в течение длительного времени, отчего у человека долго сохраняется ощущение сытости. Впрочем, нужно иметь в виду, что к медленным углеводам относится именно та картошка, которую запекали или варили, а вот пюре — это уже скорее быстрые углеводы.

По словам Полины Королевой, врача-диетолога, эндокринолога сети клиник «Атлас», картофель обладает невысокой калорийностью — 86 ккал в 100 г вареного клубня. Он богат калием, магнием, витамином С.

В 300 г картофеля содержится суточная норма потребления витамина С для взрослого человека. «Но чтобы он сохранялся при приготовлении, рекомендуется варить картофель в мундире и под крышкой», — рассказывает Полина Королева.

Врачи рекомендуют при гастрите и других заболеваниях ЖКТ. «Клубни картофеля уменьшают кислотность желудочного сока, способствуют уменьшению раздражения слизистой при гастрите и изжоге», — разъясняет диетолог. Полезен он не только для желудка: холодный картофель содержит резистентный крахмал, из которого образуются короткоцепочечные жирные кислоты — основной источник питания для клеток эпителия кишечника. Эти кислоты защищают орган от воспаления и развития опухолей.

Не стоит забывать, однако, что при определенных обстоятельствах картофелем можно и отравиться. Как напоминает Полина Королева, в картофеле содержится токсичный алкалоид соланин — в основном в кожуре и проростках, и после очистки в клубнях остается около 15% токсина. «Соланин имеет горький вкус, он защищает картофель от вредителей. Для человека от также опасен — может вызвать поражение нервной системы, расстройство желудочно-кишечного тракта, аритмию, опасное снижение артериального давления», — говорит врач.

Соланин, в частности, развивается в картофеле на свету. «Под действием света картофель начинает зеленеть, так как под кожурой содержится хлорофилл. Кроме того, происходит образование соланина. Зеленую картошку лучше выбросить или тщательно очистить и сварить, чтобы соланин перешел в отвар, а вот жарить и запекать такой клубень не стоит», — предупреждает Полина Королева.

Выбирать «на глазок»

Из-за того, что хранить картофель в городских условиях негде, Борис Спиваков, поставщик онлайн-агрегатора фермерских продуктов «Ешь Деревенское», советует не закупаться картошкой впрок, чтобы хватило до весны. По его словам, не все сорта картофеля пригодны для длительного хранения. К тому же условий для этого у большинства покупателей нет.

«Картофель хранится при температуре 1-3⁰C в закрытом от солнечного света месте. У нас в хозяйстве для картофеля и других корнеплодов есть специальное хранилище, где поддерживается необходимая температура, вентиляция и уровень влажности», — рассказывает он.

При выборе картофеля нужно обратить внимание на состояние кожуры: она должна быть сухой, не иметь пятен, вмятин и царапин. И, конечно, она не должна быть зеленой — это признак того, что клубни хранили в плохих условиях, и на них попадал свет.

Еще одно важное, по мнению Спивакова, правило: картофель должен быть правильной формы и не иметь ярко-выраженных «глазков».

«При покупке внимательно осмотрите поверхность картофеля – на ней не должно быть зеленого цвета, проростков, дырочек или пятен, — добавляет Елена Доронкина, специалист по питанию, основатель сервиса по доставке фруктов, овощей и правильного питания GetVegetable.com. — Все это говорит либо о присутствии в картофеле отравляющих веществ – алкалоидов, — либо о грибковой болезни, которая впоследствии может вызвать у вас отравление».

При этом выбирать картошку по цвету не имеет смысла, считает Спиваков — он на ее вкусовые качества не влияет, а вот способы выращивания и условия хранения имеют значение. Равно как и размер, убеждена Доронкина: несмотря на то, что в приготовлении удобнее использовать крупный и средний картофель – его легче чистить и резать – зимой лучше обратить внимание на картофель небольших размеров, полагает она.

Тем, кто старается выбирать овощи, не содержащие нитраты, Елена Доронкина предлагает простой тест, для которого не нужны специальные приборы. «Проведите ногтем по клубню. Видите влагу – химия есть, такой картофель брать не стоит. Картофель без нитратов влагу выделять не будет», — объясняет она.

Сорта

При выборе картофеля Борис Спиваков рекомендует обратить внимание на сорт «Гала» — желтые клубни округлой формы со светло-желтой мякотью: по его мнению, он отлично подходит как для первых, так и вторых блюд и хорошо хранится. Эксперт также советует попробовать сорт «Ред Скарлет» — картофель с удлиненными овальными клубнями красного цвета и светло-желтой кожурой.

«В этом году мы тестировали два новых для нас сорта картофеля: желтоклубневый «Коломбо» и красноклубневый «Мемфис». И были приятно удивлены урожайностью и вкусовыми качествами, сейчас проверяем условия хранения», — добавляет Спиваков.

А вот ресторанные шеф-повара при выборе сорта картофеля ориентируются не столько на срок хранения, сколько на его дальнейшую судьбу — блюдо, для которого он покупается.

Например, «Ред Скарлет» подходит именно для варки. «Это шедевр голландской селекции! Мы в «Булке» закупаем его в Краснодарском крае. «Ред Скарлет» — это универсальный, в меру рассыпчатый картофель, который подходит и для варки, и для жарки», — говорит «Газете.Ru» бренд-шеф пекарни-бистро «Булка» Александр Кураев.

По его словам, на успех приготовления вареного картофеля влияют сорт, возраст и размер картофеля. А тем, кто планирует разминать картошку в пюре, Кураев советует обязательно добавлять к отваренному картофелю не только молоко и сливочное масло, но и сливки. «Чтобы в пюре не было комочков, многие используют блендер, но я предпочитаю делать это вручную с помощью картофелемялки», — говорит Кураев.

Любимые сорта шеф-повара ресторана Л.Е.С. Алексея Колодяжного — «Импала», «Молли», «Никита», «Голландская». «На самом деле их очень много, есть из чего выбрать. Лучшая отечественная картошка растет в Липецкой, Воронежской, Курской, Тамбовской, Тверской областях, в Подмосковье. Это растение умеренного климата, жара резко снижает качество его клубней», — рассказывает он.

По словам шефа, на вкусовые качества блюда из картофеля влияет количество крахмала, содержащегося в клубнях. Поэтому очень важно обращать на это внимание при выборе продукта для жарки или варки. «Считается, что сорта, в которых больше крахмала, гораздо вкуснее других. Как правило, их используют для приготовления пюре, а также применяют для запекания и варки картошки в кожуре. Это обуславливается рассыпчатой текстурой картофеля», — объясняет Колодяжный.

Идеальным вариантом для приготовления пюре шеф считает сорт «Синеглазка». Но есть и универсальные сорта, которые характеризуются плотными клубнями, обладают умеренной водянистостью, а при приготовлении могут немного развариваться. «Я рекомендую использовать такие сорта для готовки супов, картофеля фри или чипсов. В процессе жарки мякоть продукта остается мягкой, а на поверхности образуется хрустящая корочка», — говорит шеф.

Для бренд-шефа ресторана Uhvat Виктора Белея самый вкусный картофель — свой.

«Для меня это был картофель с грядок на даче у моего дедушки, тот самый картофель, рассыпчатый, который после варки я мог есть с кожурой, получал невероятное удовольствие. Сейчас такого картофеля не найти в продаже», — делится воспоминаниями шеф.

Он объяснил, что сорта картофеля отличаются не «для варки» и «для жарки», а по цвету, качеству и количеству крахмала. Для жарки подходят сорта с повышенным содержанием крахмала. Чтобы картофель не разваливался, Белей советует жарить его на хорошей тефлоновой сковороде, нечасто помешивая. «Сначала обжарьте на высоком огне, далее прикройте крышкой и доведите до готовности, уменьшив огонь», — советует он.

Картофель для варки шеф советует заливать холодной водой, чтобы он выделил максимальное количество крахмала. «Важно понимать, для чего вы отвариваете картофель. Если варите для пюре — нужно заливать холодной водой, картофель будет более разваристым, если зальете горячей водой — картофель оставит все вкусовые свойства и не разварится, как в холодной воде», — объясняет Белей. Если ваша цель — сварить картофель, который сохранит форму, например, в виде кубиков, то заливать его нужно именно теплой или горячей водой, заключил он.