Мужчины рассказали, почему носят камуфляжные костюмы в городе

В Москве все чаще бросаются в глаза мужчины, для которых камуфляж — образ на каждый день. Для них это удобная и практичная одежда, к тому же недорогая. Однако в городе такой выбор выглядит странным. Любители камуфляжа и психолог объяснили «Газете.Ru», зачем носить такой наряд в городе, если тебя все равно видно.

Камуфляж (camouflage) в переводе с английского означает маскировка. Изначально это слово использовалось для обозначения специального окраса животных, при помощи которого они идеально сливаются со своей естественной средой обитания. С начала XX века этот прием стали использовать военные, а после — охотники и рыбаки. В обиходе россиян эта одежда появилась в 90-х и хорошо прижилась. Сейчас не только в сельской местности и московских пригородах, но и в центре столицы можно встретить мужчин в камуфляжных костюмах.

В «каменных джунглях» это выглядит несколько странно. В сети даже создали мем-предупреждение, который гласит: «Мужчины в камуфляже, мы вас видим», и шутят, что мужчины в камуфляже охотятся на женщин в леопардовых лосинах.

О популярности камуфляжной одежды свидетельствуют данные сервиса СберМегаМаркет. Как рассказали там «Газете.Ru», наиболее активно на маркетплейсе покупают камуфляжные костюмы жители именно Москвы и области — 41%, — но постепенно увеличивается спрос и в регионах, например, в Краснодарском крае, Курской области, Санкт-Петербурге и Липецкой области.

Наиболее популярны костюмы моделей ВКБО (Всесезонный комплект базового обмундирования) и ВКПО (Всесезонный Комплект Полевого Обмундирования), которые сейчас носят военнослужащие российской армии. Средняя стоимость куртки и брюк варьируется в пределах 2-4 тыс.

В 70-х годах в СССР из-за нестабильной обстановки на Ближнем Востоке создатели военного обмундирования разработали специальный горный костюм, который впоследствии в народе получил название «Горка». В 80-х после афганской кампании костюм стал доступен гражданскому населению и благодаря своим качествам пользуется популярностью до сих пор.

Как рассказывает «Газете.Ru» поклонник камуфляжных костюмов Дмитрий К., который уже три года активно носит «Горку-3», он выбирает именно этот вариант одежды из-за ее практичности, большой функциональности, плотного и непромокаемого материала.

Действительно, для производства большинства «Горок» используется палаточная х/б ткань плотностью не менее 250 г/м2 или износостойкая ткань Canvas, а в качестве дополнительной и подкладочной — мембранная, которая защищает от промокания и загрязнений. На локти, колени, плечи и другие зоны, наиболее подвергающиеся износу, пришиваются дополнительные накладки. Различают летние, демисезонные и зимние «Горки», в зависимости от этого им присваивается цифра 3,4 или 5.

Дмитрий К. не выбирает камуфляж для городской среды, но отмечает, что за последние два года в мегаполисах заметно увеличилось количество мужчин в подобной одежде. Он связывает это с ее доступностью: практически в каждом городе есть рыболовные, охотничьи и армейские магазины, а стоят камуфляжные костюмы недорого.

Москвич Александр Л., у которого в коллекции также много камуфляжных костюмов, связывает особую любовь россиян к подобным вещам с нежеланием мужчин заботиться о своем внешнем виде и с интересом к военной тематике.

«Многим мужчинам в принципе все равно, во что одеваться. Главное, чтобы было удобно. Ну и одежду покупают по тому же принципу, — говорит он. — А другие интересуются военной историей и играют в игры по типу «World of Tanks».

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У большинства мужчин, по крайней мере в России, нет определенного вектора стилистического развития, в отличие от девушек, которые следят за модными тенденциями и инфлюенсерами. Тем не менее им все равно хочется быть в «команде» с кем-то, знать, что они не одиноки.

«Мужчинам тоже хочется принадлежать определенной касте или идеологии, соотносить себя с каким-то образом, чтобы в нем быть стабильным, — объясняет практикующий психолог Маргарита Лифшиц. — А такая одежда как будто дает им такую возможность».

Специалист предположила, что камуфляжные костюмы на постоянной основе могут выбирать те, кто сомневается в своей мужественности и хочет таким образом добавить брутальности своему образу.

Однако для этого не обязательно целиком и полностью облачаться в вещи защитной окраски. Образ будет смотреться куда интереснее и смелее, если прибегать к правильной стилизации вещей. Например, удачные приемы использует Джонни Депп, который надевает камуфляжную куртку с рваными джинсами и шерстяным жилетом, «маскировочные» брюки с замшевой курткой и шляпой из фетра.

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Стилист Богдан Шуваткин советует сочетать элементы камуфляжа с базовыми вещами casual-гардероба (однотонные майки и рубашки, свитера грубой вязки) и дополнять образ грубыми аксессуарами (массивными часами или перстнями, ремнем с широкой пряжкой, солнцезащитными очками ретро-стиля). Избегать следует маек-алкоголичек и больших цепей, «если вы не хотите выглядеть несовременно, как Ченнинг Татум в 2002-м». А вот прилегающие к телу водолазки (один из трендов грядущего сезона) использовать можно. Будут хорошо смотреться модели, подходящие к цветовой гамме принта.

Более эпатажные и смелые сочетания можно найти, посмотрев фото с показов брендов Off-White, Valentino, Burberry, Louis Vuitton, Yeezy и Balenciaga.