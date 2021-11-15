Инъекции в губы могут спровоцировать герпес

Косметологи предупредили об опасных последствиях контурной пластики губ. По словам врачей, инъекции филеров могут «разбудить» герпес, привести к образованию рубцов, абсцессов и деформации формы губ. «Газета.Ru» — о новой опасности «уколов красоты».

Контурная пластика губ может вызвать герпес – об этом пишет The Sun, ссылаясь на врача-дерматолога Росса Перри. «Наполнители могут разбудить герпес у пациентов, которые являются носителями вируса», — говорит доктор Перри. По его словам, это происходит потому, что наполнитель блокирует вену или артерию, в результате чего «активируется» герпес. Дерматолог также предупреждает о том, что контурная пластика губ, выполненная у непроверенного врача, может привести к абсцессам, рубцам и деформации губ.

Любая инъекционная процедура – это риск побочных явлений различного характера. Особенно если речь о контурной пластике губ.

Как объяснила «Газете.Ru» Алекcандра Богадельникова, врач-дерматолог, к.м.н., эксперт бренда Lierac, зона губ – очень хрупкая и чувствительная, богатая сосудами и нервными окончаниями, поэтому после введения филеров всегда велик риск возникновения отеков и покраснений.

«Если иммунитет снижен, велика вероятность обострения хронических заболеваний, в том числе герпеса. Если у вас в анамнезе есть это заболевание, позаботьтесь о профилактике проблемы заранее. Можно провести профилактический курс лечения, посоветовавшись с врачом для подбора индивидуальной подходящей дозировки лекарственного препарата», — советует врач.

По мнению Марии Колдашовой, врача-косметолога, дерматолога клиники «Премиум Эстетикс», опасения доктора Перри вполне обоснованы.

«Речь идет о вторичной герпетической инфекции, которая проявляется в случае реактивации вируса герпеса в зоне иннервации того нерва, где были «входные ворота» для первичного заражения», — рассказывает она.

Дерматолог объясняет, что герпес – это вирус, который передается контактным путем, а потому зона красной каймы губ является зоной повышенного риска. По словам врача, проблема может проявиться не только после введения филеров, но и после любых инвазивных процедур, в процессе которых была работа с этой зоной.

«При любых процедурах в области красной каймы губ врач должен спросить у пациента, бывает ли у него герпетическая инфекция и как часто она проявляется. И в случае, если ответ положительный, врач обязательно должен назначить профилактическую противогерпетическую терапию, чтобы в процессе реабилитации не появились высыпания», — говорит врач.

При этом в абсолютном большинстве случаев неблагоприятные последствия после введения филеров будут связаны с некачественным препаратом или нарушением техники его введения, предупреждает Мария Колдашова. Проводить процедуры контурной пластики в непроверенных косметологических клиниках, она не рекомендует.

«Гиалуроновая кислота получается биосинтетическим путем из продуктов жизнедеятельности бактерий, — объясняет дерматолог. — Если филер производства Франции или Швейцарии, мы можем гарантировать, что он был хорошо очищен, но если мы говорим о подделке или непроверенном китайском препарате, закупленном у «серых» поставщиков, то никаких гарантий быть не может. Когда в организм попадает препарат, в котором есть чужеродный генетический материал, организм может отреагировать непредсказуемо».

Обострение герпеса – не самое страшное последствие контурной пластики губ. Среди других вероятных неблагоприятных последствий врач отмечает миграцию филера и деформацию формы губ. С этими побочными эффектами сталкиваются пациенты, готовые на любые изменения ради соответствия «модным трендам».

Косметолог предупреждает, что при контурной пластике губ очень важно учитывать индивидуальную анатомию пациента.

«Сразу после процедуры пациент может и будет доволен эффектом. Но нельзя забывать, что форма губ обусловлена, в том числе, мышечной активностью, и соответственно, филер под влиянием круговой мышцы рта будет перераспределяться туда, куда ему уготовлено природой. Чудес не бывает», — говорит Мария Колдашова.

По словам врача, она регулярно сталкивается с пациентами, которые просят скорректировать неудачную пластику губ. «Пациентки показывают фото, рассказывают, как красиво все было в начале… А через три месяца красота превратилась в бесформенные «утиные» губы», от которых срочно надо избавиться», — рассказывает врач.