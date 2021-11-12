С кем встречалась Пэрис Хилтон до замужества

Певица, актриса, предпринимательница и звезда светских вечеринок 2000-х Пэрис Хилтон вышла замуж. Ее избранником стал 40-летний бизнесмен Картер Реум. Свадьба состоялась в поместье Бель-Эйр в Лос-Анджелесе, которое принадлежало покойному дедушке знаменитости — Бэррону Хилтону. Место события скрывалось до последнего. Даже в приглашениях гостям не был указан адрес. Предполагалось, что официальная часть состоится в церкви или поместье Бэррона Хилтона. И только за пару дней до мероприятия журналисты выяснили, что оно пройдет в его доме, который был продан семьей певицы бывшему генеральному директору Google Эрику Шмидту за $61,5 млн в мае этого года.
На торжество были приглашены родственники и самые близкие друзья звезды и венчурного инвестора: Ким Кардашьян, Кайл Ричардс, Эмма Робертс, Эшли Бенсон, Биби Рекса и Пола Абдул.
Хилтон любит праздники, поэтому свадебные торжества не ограничатся одним днем. Мероприятие будет продолжено в формате двух вечеринок: карнавал на пирсе в Санта-Монике и светский раут. Вечеринки уже не будут относиться к формату камерных, а будут сниматься для реалити-шоу Хилтон Paris in Love. Премьера проекта состоялась 11 ноября, а новые серии будут выходить каждый четверг на американском стриминговом сервисе Peacock.
Пэрис Хилтон и Картер Реумparishilton.com
«Я хотела, чтобы поклонники увидели, что я нашла своего принца и устроила счастливую свадьбу, как из сказки», — сказала 40-летняя Хилтон в недавнем интервью Джимми Фэллону.
В течение вечера 12 ноября певица сменила около десяти платьев. За подвенечный наряд для невесты отвечал американский модный дом Oscar de la Renta. «Я люблю менять образы», — цитирует слова исполнительницы Page Six. Правда, как сообщают источники изданию, для церемонии Хилтон не стала покупать образы заранее, а выбрала их поздно вечером накануне бракосочетания.
Декорации в поместье начали делать за пару дней до бракосочетания. Для гостей во внутреннем дворе дома установили деревянный танцпол, а две большие цветочные композиции в розовых и белых тонах с инициалами жениха и невесты встречали их на входе.
Свадьба состоялась через девять месяцев после того, как Реум сделал Хилтон предложение во время поездки, приуроченной к 40-летию певицы. Бизнесмен подарил возлюбленной кольцо с бриллиантом ювелирного дома Jean Dousset.
«Когда ты находишь свою половинку, ты не просто уверен в этом, ты чувствуешь это, — написала тогда Хилтон в Instagram. — Мы с моим любимым не расстаемся с первого свидания, и на мой день рождения он организовал поездку в тропический рай. Когда мы шли на ужин вдоль пляжа, Картер подвел меня к декорациям из цветков и опустился на одно колено. Я сказала: «Да, да, навсегда». Нет никого кроме него, с кем бы я хотела провести вечность».
В подкасте The Trend Reporter With Mara Schiavocampo Хилтон рассказала, что они с Реумом знакомы уже 15 лет, но романтические отношения завязались только после того, как они вместе отпраздновали День благодарения в 2019 году.
Картер Реум занимается развитием венчурной и инвестиционной компании M13, вместе с братом ведет бизнес по производству алкоголя, также пишет книги для предпринимателей и выступает в качестве гостя и комментатора на различных телевизионных программах.
Прежним возлюбленным звезды был актер Крис Зилка, известный по сериалу «Оставленные», с которым она разорвала помолвку в 2018 году. Тремя годами ранее на Каннском кинофестивале она познакомилась со швейцарским миллионером Томасом Гроссом. Пара была вместе около года, дело шло к свадьбе, но им пришлось расстаться. Как сообщали инсайдеры, причиной тому стало то, что певица не хотела жить в швейцарских Альпах, где в последние несколько месяцев по работе обосновался ее бойфренд.
Пэрис Хилтон и Крис ЗилкаGlobal Look Press
С 2012 по 2014 год Пэрис Хилтон состояла в романтических отношениях с моделью Ривером Виипери. Бойфренд был младше исполнительницы на 10 лет. «Мы счастливы. Мы пока не думаем о браке, еще слишком рано. Но иногда я задумываюсь о маленькой и скромной церемонии — это романтично», — говорила тогда звезда об отношениях с Виипери в интервью британскому журналу OK!.
До этого у актрисы был краткосрочный роман с Саем Уэйтсом, который работал в сфере ночных развлечений. Пара рассталась спустя год отношений. «В своих следующих отношениях я ожидаю честности, сохранения ценностей, открытого диалога, взаимного доверия и уважения. Этого у меня не было в последнее время», — так Уэйтс комментировал тогда разрыв журналу People.
В период с 2004 по 2010 год певица состояла в непродолжительных отношениях с бейсболистом Дагом Рейнхардтом; Бенджи Мэдденом, гитаристом и бэк-вокалистом группы Good Charlotte, а сейчас супругом Кэмерон Диас; греческим миллиардером Ставросом Ниархосом, который сейчас находится в браке с Дашей Жуковой; и наследником владельца судоходной компании Пэрисом Латсисом. Последний сделал певице предложение, но свадьба так и не состоялась.
Первым публичным романом Хилтон стали отношения с Ником Картером, музыкантом и участником группы Backstreet Boys.
Исполнители познакомились через своих телохранителей, сделали парные татуировки и регулярно появлялись на красных дорожках вместе в 2004 году. Пара рассталась, по словам Картера в интервью People, из-за того, что их отношения не основывались на доверии.
Рик Саломон и Пэрис ХилтонWikimedia Commons/Global Look Press
О профессиональном игроке в покер Рике Саломоне, с которым Хилтон встречалась до Картера, мир узнал после того, как в 2004 году он слил в сеть секс-видео с певицей. «Я чувствовала себя преданной, — говорила Хилтон в интервью People. — Это был не какой-то случайный парень. Это был человек, с которым я была вместе несколько лет. <…> Этот поступок навсегда изменил мою жизнь».
Пэрис Хилтон и Джейсон ШоуDepositphotos
А первым парнем Пэрис Хилтон стал манекенщик Джейсон Шоу. В 2002 году пара обручилась, когда исполнительнице был всего 21 год. В итоге Хилтон и Шоу так и не расписались, расставшись в 2003 году.