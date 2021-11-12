С кем встречалась Пэрис Хилтон до замужества

Пэрис Хилтон вышла замуж — церемония бракосочетания с бизнесменом Картером Реумом состоялась 12 ноября. Звезда призналась, что нашла «своего принца» и, наконец, сыграла свадьбу мечты. Хилтон была несколько раз помолвлена, но до этого никогда не слышала заветного «Да». «Газета.Ru рассказывает обо всех мужчинах Пэрис Хилтон — в том числе о тех, кто так и не довел ее до алтаря.

Певица, актриса, предпринимательница и звезда светских вечеринок 2000-х Пэрис Хилтон вышла замуж. Ее избранником стал 40-летний бизнесмен Картер Реум. Свадьба состоялась в поместье Бель-Эйр в Лос-Анджелесе, которое принадлежало покойному дедушке знаменитости — Бэррону Хилтону. Место события скрывалось до последнего. Даже в приглашениях гостям не был указан адрес. Предполагалось, что официальная часть состоится в церкви или поместье Бэррона Хилтона. И только за пару дней до мероприятия журналисты выяснили, что оно пройдет в его доме, который был продан семьей певицы бывшему генеральному директору Google Эрику Шмидту за $61,5 млн в мае этого года.

На торжество были приглашены родственники и самые близкие друзья звезды и венчурного инвестора: Ким Кардашьян, Кайл Ричардс, Эмма Робертс, Эшли Бенсон, Биби Рекса и Пола Абдул.

Хилтон любит праздники, поэтому свадебные торжества не ограничатся одним днем. Мероприятие будет продолжено в формате двух вечеринок: карнавал на пирсе в Санта-Монике и светский раут. Вечеринки уже не будут относиться к формату камерных, а будут сниматься для реалити-шоу Хилтон Paris in Love. Премьера проекта состоялась 11 ноября, а новые серии будут выходить каждый четверг на американском стриминговом сервисе Peacock.

close 100% Пэрис Хилтон и Картер Реум parishilton.com

«Я хотела, чтобы поклонники увидели, что я нашла своего принца и устроила счастливую свадьбу, как из сказки», — сказала 40-летняя Хилтон в недавнем интервью Джимми Фэллону.

В течение вечера 12 ноября певица сменила около десяти платьев. За подвенечный наряд для невесты отвечал американский модный дом Oscar de la Renta. «Я люблю менять образы», — цитирует слова исполнительницы Page Six. Правда, как сообщают источники изданию, для церемонии Хилтон не стала покупать образы заранее, а выбрала их поздно вечером накануне бракосочетания.

Декорации в поместье начали делать за пару дней до бракосочетания. Для гостей во внутреннем дворе дома установили деревянный танцпол, а две большие цветочные композиции в розовых и белых тонах с инициалами жениха и невесты встречали их на входе.

Свадьба состоялась через девять месяцев после того, как Реум сделал Хилтон предложение во время поездки, приуроченной к 40-летию певицы. Бизнесмен подарил возлюбленной кольцо с бриллиантом ювелирного дома Jean Dousset.

«Когда ты находишь свою половинку, ты не просто уверен в этом, ты чувствуешь это, — написала тогда Хилтон в Instagram. — Мы с моим любимым не расстаемся с первого свидания, и на мой день рождения он организовал поездку в тропический рай. Когда мы шли на ужин вдоль пляжа, Картер подвел меня к декорациям из цветков и опустился на одно колено. Я сказала: «Да, да, навсегда». Нет никого кроме него, с кем бы я хотела провести вечность».

В подкасте The Trend Reporter With Mara Schiavocampo Хилтон рассказала, что они с Реумом знакомы уже 15 лет, но романтические отношения завязались только после того, как они вместе отпраздновали День благодарения в 2019 году.

Картер Реум занимается развитием венчурной и инвестиционной компании M13, вместе с братом ведет бизнес по производству алкоголя, также пишет книги для предпринимателей и выступает в качестве гостя и комментатора на различных телевизионных программах.

Прежним возлюбленным звезды был актер Крис Зилка, известный по сериалу «Оставленные», с которым она разорвала помолвку в 2018 году. Тремя годами ранее на Каннском кинофестивале она познакомилась со швейцарским миллионером Томасом Гроссом. Пара была вместе около года, дело шло к свадьбе, но им пришлось расстаться. Как сообщали инсайдеры, причиной тому стало то, что певица не хотела жить в швейцарских Альпах, где в последние несколько месяцев по работе обосновался ее бойфренд.

close 100% Пэрис Хилтон и Крис Зилка Global Look Press

С 2012 по 2014 год Пэрис Хилтон состояла в романтических отношениях с моделью Ривером Виипери. Бойфренд был младше исполнительницы на 10 лет. «Мы счастливы. Мы пока не думаем о браке, еще слишком рано. Но иногда я задумываюсь о маленькой и скромной церемонии — это романтично», — говорила тогда звезда об отношениях с Виипери в интервью британскому журналу OK!.

До этого у актрисы был краткосрочный роман с Саем Уэйтсом, который работал в сфере ночных развлечений. Пара рассталась спустя год отношений. «В своих следующих отношениях я ожидаю честности, сохранения ценностей, открытого диалога, взаимного доверия и уважения. Этого у меня не было в последнее время», — так Уэйтс комментировал тогда разрыв журналу People.

В период с 2004 по 2010 год певица состояла в непродолжительных отношениях с бейсболистом Дагом Рейнхардтом; Бенджи Мэдденом, гитаристом и бэк-вокалистом группы Good Charlotte, а сейчас супругом Кэмерон Диас; греческим миллиардером Ставросом Ниархосом, который сейчас находится в браке с Дашей Жуковой; и наследником владельца судоходной компании Пэрисом Латсисом. Последний сделал певице предложение, но свадьба так и не состоялась.

Первым публичным романом Хилтон стали отношения с Ником Картером, музыкантом и участником группы Backstreet Boys.

Исполнители познакомились через своих телохранителей, сделали парные татуировки и регулярно появлялись на красных дорожках вместе в 2004 году. Пара рассталась, по словам Картера в интервью People, из-за того, что их отношения не основывались на доверии.

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О профессиональном игроке в покер Рике Саломоне, с которым Хилтон встречалась до Картера, мир узнал после того, как в 2004 году он слил в сеть секс-видео с певицей. «Я чувствовала себя преданной, — говорила Хилтон в интервью People. — Это был не какой-то случайный парень. Это был человек, с которым я была вместе несколько лет. <…> Этот поступок навсегда изменил мою жизнь».

close 100% Пэрис Хилтон и Джейсон Шоу Depositphotos

А первым парнем Пэрис Хилтон стал манекенщик Джейсон Шоу. В 2002 году пара обручилась, когда исполнительнице был всего 21 год. В итоге Хилтон и Шоу так и не расписались, расставшись в 2003 году.