Какой суп спасет от похмелья: советы шеф-поваров

Утро после бурной вечеринки редко бывает добрым: и в тяжелые моменты, когда ты жалеешь о том, что сделал вчера, человеку особенно хочется супа. И действительно, армянский хаш, грузинский харчо, острый тайский том ям, итальянский суп из говяжьего жира или кислые русские щи — все это блюда, которые шефы московских ресторанов советуют есть утром после вечеринки. Как их готовить — разумеется, заранее, — в материале «Газеты.Ru».

«Традиционный армянский хаш – главное похмельное блюдо на все времена. Даже не блюдо, а целый ритуал, которому, конечно, сопутствуют водка или чача», — рассказывает «Газете.Ru» шеф-повар ресторана «Ноев ковчег» Сергей Навасартов.

Он вспоминает, как в детстве хаш готовил его дедушка: «Сначала бабушка очищала ножом говяжьи ножки до белого цвета и оставляла под проточной водой. Потом дедушка их варил. А рано утром приезжали гости».

По мнению Навасартова, хаш – блюдо мужское, женщины едят его больше для развлечения. «Мужчина способен ради хаша подняться в пять утра, выйти из дома и куда-то ехать. Я однажды ел хаш в горах при практически минусовой температуре. Начинали в куртках. Через полчаса уже сидели в майках и не чувствовали холода», — вспоминает шеф. После хаша он советует «непременно поспать», чтобы к 12 встать не просто свежим, а обновленным, и идти жарить шашлык.

Чтобы приготовить хаш от шефа, нужно тщательно зачистить ножом говяжьи ноги от копыта до колена, разрезать их по сухожилиям в 2-3 местах, тщательно промыть и вымочить в воде (в идеале – выставить под проточную воду). Потом залить водой, довести до кипения, слить воду, залить новой и варить 8-10 часов на медленном огне.

Затем в тарелку выкладывают мясо, заливают бульоном и подают со свежим и сухим лавашом, тертым чесноком и солью.

«Каждый гость сам солит хаш, размешивает в нем чеснок, крошит сухой лаваш и закрывает листом свежего лаваша. Немножко ждем, чтобы лаваш размок, открываем и едим!» — объясняет Навасартов.

Бренд-шеф Touch Group Никита Кузьменко утверждает, что спасается от похмелья наваристым тайским супом. «Том ям – рис и острая паста — идеально убирают это неприятный недуг», — говорит он. Шеф готовит том ям на насыщенном курином бульоне с креветками, лемонграссом, корнем галангала и листом лайма. И обязательно добавляет большой кусок сладкого помидора и щепотку копченой паприки, чтобы придать супу эффект приготовления на огне.

В Италии не так часто готовят супы, а про похмельные супы и вовсе не слышали, признается шеф-повар ресторанов Onest и «Аист» Мирко Дзаго. Он связывает это с тем, что итальянцы пьют меньше жителей нашей страны. Однако свое мнение по поводу супа, способного спасти от похмелья, у него есть. Мирко Дзаго считает, что похмельный суп должен быть жидкий, но сытный и жирный, чтобы организм быстрее восстановился после алкоголя.

«В Италии мы готовим бульон с тортеллини, на итальянском это блюдо называется Tortellini in Brodo. Бульон должен быть очень наваристым, его готовят из нескольких видов мяса. А тортеллини, маленькие пельмешки, делают с начинкой из прошутто, мортаделлы и пармезана. Они получаются в меру солеными, а это то, что нужно после алкоголя», — рассказывает Мирко Дзаго.

С ним согласен его соотечественник Кателло Сансоне, шеф-повар ресторана Assunta Madre. «На юге Италии не так часто готовят супы, особенно на завтрак. Но в качестве похмельного супа можно приготовить суп из говяжьего жира, он называется Trippa», — делится шеф.

В этот суп добавляют фасоль и томаты, он получается наваристым и острым.

В качестве альтернативы похмельному супу, Сансоне предлагает приготовить рагу по-неаполитански.

«Его готовят из свинины и говядины с добавлением красного вина, получается наваристая ароматная масса, напоминающая по консистенции крем-суп. Но если честно, как я уже сказал, в Италии не принято начинать день с супа, и после хорошей вечеринки мы чаще идем есть шаурму», — признается шеф.

По мнению бренд-шефа сети ресторанов «Ёрш» Алексея Разбоева, горячий пряный суп, при условии, если он достаточно соленый и наваристый, справляется с похмельем лучше любых таблеток. Чтобы быстро восстановить силы, шеф советует приготовить грузинский суп чихиртму. Для приготовления потребуются курица, 3 яйца, большая луковица, 3 ст. л. пшеничной или кукурузной муки, 2 ст. л. лимонного сока, крупный пучок зелени (можно использовать кинзу, петрушку, мяту или укроп), кориандр, шафран, черный перец и лавровый лист.

close 100% Чихиртма Пресс-служба ресторана Ёрш

«Можно использовать базилик, если он вам нравится. Главное, не кладите картошку, как это принято в русской кухне. Грузины уверяют, что в этом супе ее категорически не должно быть», — предупреждает Разбоев.

Отварите курицу, выньте мясо, отделите его от костей и верните в кастрюлю с бульоном. Параллельно обжарьте на сковороде лук, добавьте туда муку и перемешайте, доведя смесь до однородного состояния. Жарьте еще пару минут. Добавьте пассерованную смесь в бульон и хорошо перемешайте. Яйца взбейте с лимонным соком и медленно добавьте в бульон (в этот момент он не должен сильно кипеть). Очень важно, чтобы яйца не сворачивались в бульоне. Приправьте специями и дайте 3–4 минуты постоять на медленном огне, после чего добавьте нарезанную зелень. Подавайте чихиртму обязательно горячей со свежемолотым черным перцем.

Чихиртма — не единственное, чем можно запастись на утро после вечеринки. «Лучший похмельный суп – это харчо! Наваристый, пикантный, сытный! То, что нужно, когда нарушен водно-соляной баланс и мучает жажда», — говорит Кети Сванадзе, шеф-повар «Есть хинкали, пить вино» на Остоженке.

close 100% Харчо Пресс-служба ресторана Eсть Хинкали & Пить Bино

Для приготовления авторского харчо от Кети Сванадзе потребуются нежирная говяжья грудинка, рис, лук, помидоры, аджика, хмели-сунели, кинза, петрушка, чеснок. Грудинку отварите до готовности и процедите бульон. Потушите мелко нарезанный лук с помидорами. В говяжьем бульоне отварите предварительно промытый рис и мелко нарезанную зелень. За 5 минут до готовности риса добавьте пассерованные лук с помидорами и специи – соль, перец, аджику, кориандр, хмели-сунели. Добавьте мясо и доведите суп до готовности.

Главная задача похмельного супа – помочь организму восстановиться и преодолеть постинтоксикационный синдром, считает шеф-повар ресторана Л.Е.С. Андрей Колодяжный.

За это, по его мнению, отвечают две составляющие: умеренная жирность блюда и его температура.

«Горячий, наваристый суп отлично справляется с этой задачей! Для меня классические похмельные супы – это традиционный борщ на мясном бульоне или бульон из домашнего петуха и корнеплодов», — говорит шеф. Но лучшим похмельным супом Колодяжный считает наваристую уху.

close 100% Уха по-ростовски Пресс-служба ресторана Л.Е.С.

Для приготовления авторской ухи от Андрея Колодяжного потребуются три вида рыбы – филе лосося, филе палтуса и филе угольной рыбы. Также нужны корень сельдерея, морковь, картофель, зелень и специи по вкусу. Приготовьте бульон из рыбных хвостов и голов. Процедите, поставьте на огонь, и когда бульон закипит, добавьте нарезанный картофель, морковь и корень сельдерея. Приправьте солью, перцем и варите до полуготовности 10 минут. Затем добавьте в суп нарезанное филе лосося, палтуса и угольной рыбы, и варите до готовности в течение 5-10 минут.

«Если говорить об ухе, которая готовится на природе, у меня есть два лайфхака: добавлять в котел с бульоном стопку водки и затушенный уголек от прогоревшей древесины (ароматнее всего – любое фруктовое дерево)», — делится советом шеф.

Александр Голышев, шеф-повар ресторана «Безухов» (Нижний Новгород) полагает, что лучший похмельный суп – это калья, рыбная похлебка на основе огуречного рассола. Кстати, народное название этого супа – «похмелка», и именно он стал родоначальником рассольника. Ознакомиться с рецептом приготовления можно на канале шефа и ведущего кулинарного шоу Ильи Лазерсона — он приготовил настоящую волжскую калью из нескольких видов рыбы.

Для приготовления «похмелки» потребуются бочковые помидоры, рассол от помидоров, рыбный бульон, карась, окунь, судак, полба, репчатый лук, морковь, картофель, растительное масло, сливочное масло, мука, чеснок, укроп, соль, черный и розовый молотые перцы.

Суп с отчетливой кислинкой — то, что нужно утром после бурной гулянки, полагает шеф-повар ресторана Uhvat Виктор Белей. По его мнению, это могут быть щи из кислой капусты или щавеля.

close 100% Щи Пресс-служба ресторана Uhvat

Для приготовления кислых щей шеф томит в духовке квашеную капусту с добавлением щепотки соли и сахара в течение четырех часов.

Бульон для щей от Виктора Белея готовится на основе копченых свиных ребер. «Ребра свиные в ресторане мы коптим сами 4-5 часов, но для приготовления дома вы можете купить уже копченые», — разрешает шеф.

Пока варится бульон из ребер, нужно обжарить на сковороде лук, морковь и болгарский перец. Готовые овощи нужно соединить с томленой капустой и бульоном, бросить в кастрюлю картофель, поварить 20-30 минут, посолить и поперчить.

«Готовые щи необходимо настоять в течение 12 часов при комнатной температуре — кастрюлю можно обернуть полотенцем. При подаче добавьте нарезанные и очищенные от кожицы томаты, мясо с ребер, зеленый лук и сметану с укропом», — заключает шеф.