Британская королева и ее страсть к вождению

Британскую королеву Елизавету II сфотографировали за рулем автомобиля — и сочли это хорошим знаком. Несмотря на то, что по совету врачей она в последнее время перестала посещать очные мероприятия и даже провела ночь в госпитале, 95-летняя королева не отказалась от своей большой страсти — к вождению. «Газета.Ru» — о том, с чего началось это увлечение и какие машины предпочитает королева.

Елизавета II была замечена за рулем через три дня после того, как врачи посоветовали ей взять небольшую паузу и отдохнуть. Королева проехалась по территории Виндзорского замка на темно-зеленом универсале Jaguar X-Type Sportwagon. Именно на этой машине монарх любит выезжать за территорию резиденции на прогулку со своими корги.

«Пока некоторые члены королевской семьи почти каждый год меняют машины, королева ездит по Винздору на автомобиле, который был снят с производства десять лет назад. Мне нравится этот факт», — написал в Twitter королевский биограф Омид Скоби.

Новая поездка Ее Величества в солнцезащитных очках и платке, завязанном на голове в виде косынки, состоялась всего через неделю после того, как она провела ночь в больнице на медицинском обследовании. В пятницу, 29 октября, Букингемский дворец сообщил, что в ближайшие 14 дней королева не будет лично участвовать в официальных мероприятиях. По словам представителей дворца, доктора порекомендовали ей «выполнять легкие рутинные задачи с возможностью проведения виртуальных аудиенций».

While some members of the Royal Family literally upgrade their wheels every year, I love the fact that the Queen is still driving around Windsor in a car that was discontinued 10-years ago. pic.twitter.com/ihfy44cJ7S — Omid Scobie (@scobie) November 1, 2021

Как пишет британская пресса, тот факт, что после обследования Елизавета II села за руль — знак того, что ее здоровье в порядке. Управлять транспортным средством королева научилась еще в подростковом возрасте в конце Второй мировой войны, работая водителем скорой помощи Женского вспомогательного территориального корпуса (подразделения британской армии). А также автомехаником — 19-летняя Элизабет Виндзор в начале 1945 года прошла шестинедельные курсы и научилась ремонтировать машины.

Королевский протокол предполагает, что Ее Величество должна пользоваться услугами шофера — поэтому водить ей удается не так часто.

Британская пресса — в частности, газета Express — часто вспоминает о курьезах, связанных с любовью Елизаветы II к вождению. Например, о том, как в 2003 году она поразила наносившего ей визит в замке Балморал короля Саудовской Аравии Абдуллу. Тогда британская королева предложила ему прокатиться — ближневосточный монарх был удивлен: в Саудовской Аравии женщинам было запрещено водить до 2018 года. А когда Елизавета II нажала педаль газа, король и вовсе испугался: он не ожидал столь резвой манеры езды от 77-летней королевы. Утверждают даже, что при помощи переводчика он попросил Елизавету II сбросить скорость и сосредоточиться на дороге.

Благодаря особому статусу королеве Великобритании не нужно водительское удостоверение, хотя оно у нее все-таки имеется. Номерные знаки для машин Елизавете II тоже не требуются.

Коллекция автомобилей королевы оценивается в £10 млн (978 млн руб.) и насчитывает несколько десятков автомобилей: от классических Rolls-Royce до современных Bentley и Land Rover.

Любимой маркой автомобилей королевы принято считать Land Rover. По подсчетам журналистов, за время правления она приобрела более 30 машин британской марки. Британской чисто технически — компания Jaguar Land Rover с конца нулевых находится под контролем индийского гиганта Tata Motors.

Для государственных процессий королева часто использует особую версию внедорожника Range Rover 2015 года с открытым верхом — для приветствия толпы.

В 2002 году, к 50-летию правления Елизаветы II, Land Rover был разработан автомобиль специально для нее.

У королевы есть и другие машины, сделанные под заказ. Например, лимузины State Limousine британского премиального бренда Bentley (ныне компания также принадлежит иностранцам — на этот раз немецкому Volkswagen Group).

Они были длиннее и выше, чем исходный Bentley Arnage, оснащены бронированным кузовом, широко открывающимися дверями и сидениями, специально подогнанными по параметрам королевы. Когда Ее Величество находится в автомобиле, маскот Bentley на капоте меняют на небольшую статуэтку Святого Георгия, убивающего змея.

В 2015 году Bentley представила модель Bentayga — первый в истории бренда кроссовер. И первым его получила Елизавета II — в знак признания.

В XXI веке именно Bentley стали самыми популярными у британской королевской семьи машинами, предназначенными для официальных мероприятий, в прошлом столетии пальму первенства держала компания Rolls-Royce.

close 100% Елизавета II за рулем автомобиля в день своего 65-летия, 21 апреля 1991 года AP

Еще одним популярным у Ее Величества автомобилем был Jaguar Daimler V8 Super LWB. В 2001 году он был поставлен в Букингемский дворец, королева пользовалась их больше трех лет. Она ездила на этой машине по территории Виндзорского замка и на встречи с друзьями.

Уникальная модификация автомобиля для Елизаветы II включала в себя подлокотник с выдвижным держателем для сумки; прикуривателем с секретной кнопкой, которая активировала скрытые неоновые огни, чтобы секретные службы могли без труда найти ее в случае экстренной ситуации; и рацией, позволяющей связаться с Министерством внутренних дел и Даунинг-стрит.