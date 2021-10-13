Как копируют образы из «Игры в кальмара»

Сериал «Игра в кальмара» подстегнул продажи слипонов и спортивных костюмов. Такой же бум индустрия моды переживала и после выхода других культовых сериалов, но обычно такие тренды долго не задерживаются. «Газета.Ru» — о том, насколько долгоиграющим будет спрос на одежду из «Игры в кальмара».

Южнокорейский сериал «Игра в кальмара» стал самым популярным в истории американского стримингового сервиса Netflix. С момента премьеры, которая состоялась чуть меньше месяца назад, сериал просмотрели уже с 111 млн аккаунтов. Настоящая аудитория может быть в разы больше, потому что одним профилем могут пользоваться сразу несколько человек.

Повышенный интерес у зрителей вызывают не только история отчаявшихся людей, готовых ради приза в несколько миллиардов вон сыграть в игру на выживание, но и образы героев. Так, в первые недели после выхода сериала продажи белых слипонов Vans, в которых на протяжении всего сериала герои проходят заготовленные для них испытания, поднялись на 7800%.

Тем не менее на официальном сайте Vans в России модель все еще доступна. Стоимость слипонов составляет 7090 руб.

close 100% Кадр из сериала «Игра в кальмара» (2021) Netflix

Такой же интерес вызвали футболки с номерами и спортивные костюмы игроков. Поклонники смертельного шоу на выживание до сих пор спорят, какого они цвета — зеленого или синего. Не обошли стороной и красные комбинезоны — униформу охранников в игре.

Ожидается, что костюмы работников и участников шоу будут крайне популярны на Хэллоуин, в СМИ уже делают подборки о том, как нарядиться в персонажей сериала, а Ozon и AliExpress предлагают купить подобные варианты за 1-2 тыс. руб. с пометкой «карнавальный костюм». В продаже в разделе «объявления ВКонтакте» есть более стандартные предметы для фанатов сериала: маски героев (средняя цена — 2300 руб.), брелоки (150 руб.) и игрушки (450 руб.).

close 100% Кадр из сериала «Игра в кальмара» (2021) Netflix

Общемировой ажиотаж на образы из «Игры в кальмара» подтверждают и данные платформы для шопинга Lyst. Глобальные запросы на спортивные костюмы в стиле ретро, красные костюмы и белые пронумерованные футболки возросли минимум в два раза.

Тем временем, Netflix дополнительно зарабатывает, выпуская тематический мерч «Игры в кальмара», который продается онлайн. В него вошли черные и белые футболки и худи с кадрами и символикой сериала — треугольником, кругом и квадратом.

По мнению директора моды издания New York Times Ванессы Фридман, костюмеры сериала крайне удачно выбрали для героев спортивные костюмы, потому что соотнести себя с этой одеждой и купить ее может каждый зритель сериала вне зависимости от финансового положения и статуса. В отличие от других фильмов о борьбе за выживание — например, «Голодных игр», с которыми «Игру в кальмара» часто сравнивают, где ставка была сделана на футуристичные и мало применимые к жизни костюмы.

Стоит отметить, что топовые сериалы прошлого года «Бриджертоны» и «Ход королевы» не оказали такого сильного влияния на индустрию моды, как «Игра в кальмара». Хотя именно в этих картинах герои регулярно меняют сложные и интересные образы, вдохновленные эпохой XIX и XX веков. Но актеры, получившие главные роли, стали амбассадорами люксовых брендов. Реге Пейдж («Бриджертоны») теперь представляет швейцарский часовой дом Longines, а Аня Тейлор-Джой («Ход королевы») — ювелирную марку Tiffany & Co.

Одна из главных героинь антиутопической южнокорейской драмы, Чон Хо-ен, уже стала амбассадором Louis Vuitton. Корейская топ-модель, которая раньше никогда не снималась в кино и не имеет актерского образования, особенно полюбилась зрителям, сумев перевоплотиться в беженку из КНДР. За несколько недель после премьеры ее аудитория в Instagram выросла с 400 тыс. до почти 20 млн подписчиков. Теперь она самая популярная актриса в Южной Корее.

Эксперт по системам маркетинга и руководитель Академии fashion-маркетинга Ирина Пищук считает, что ажиотаж, вызванный сериалом «Игра в кальмара», вполне естественен. «Люди хотят быть похожими на популярных героев. Это подражание абсолютно естественно и провоцирует тот спрос, который мы видим», — говорит маркетолог «Газете.Ru».

По мнению Ирины Пищук, спрос на слипоны Vans и костюмы героев упадет также быстро, как он и поднялся. «Здесь вряд ли речь идет про то, что у клиентов есть естественный спрос на несезонный продукт. Поэтому с уверенностью говорю, что спрос на одежду, похожую на костюмы героев «Игра в кальмара» — история временная, которая иссякнет также быстро, как возникла. И будет в памяти тех, кто увлекался сериалом», — считает эксперт.

Помимо «Игры в кальмара» были и другие сериалы, которые после выхода оставили свой след в индустрии моды.

Одним из них стал «Очень странные дела» (Stranger Things). Действия в американском научно-фантастическом сериале происходят в 80-х годах, поэтому многие его поклонники вновь вернулись в эстетику тех лет. Эту тенденцию подхватили и бренды. H&M выпустил линейку одежды Stranger Things, Nike презентовал линейку ретро-кроссовок Hawkins High School, а Louis Vuitton представил на подиуме принт Stranger Things.

После выхода комедийного сериала «Эмили в Париже» случился бум на аксессуары, которые любила главная героиня в исполнении Лили Коллинз. Это панамы Kangol, запросы на которые в сети увеличились на 342%, а спрос на береты возрос на 41%. Популярность себе вернули и юбки А-силуэта Ganni, после того, как они появились в сериале на актрисе.

Сериал «Секс в большом городе» принес мировую известность обувному бренду Manolo Blahnik. Главной поклонницей туфлей испанского дизайнера была Кэрри Брэдшоу в исполнении Сары Джессики Паркер, которая признавалась, что потратила на любимые каблуки больше $40 тыс.

«Сериалы – естественный трендсеттер. Поэтому молодец тот, кто умеет делать на этом бизнес и зарабатывать деньги!» — резюмирует модный маркетолог Ирина Пищук.