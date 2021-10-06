Как мошенники заманивают девушек на фальшивые кастинги

В России модели все чаще сталкиваются с мошенниками, выдающими себя за организаторов съемок. Девушкам предлагают сняться в клипе известного артиста, но сначала обязывают пройти отбор по Skype, в ходе которого принуждают раздеться. Те, кто на это соглашаются, становятся жертвами шантажа, а их обнаженные фото и видео всплывают в интернете. Продюсеры и организаторы съемок рассказали «Газете.Ru», как должен проходить честный кастинг.

Схема, по которой мошенники заставляют моделей раздеться на фальшивом кастинге — однотипна. Как рассказала «Газете.Ru» москвичка, столкнувшаяся с подобным предложением, летом 2020 года ей поступило приглашение пройти отбор в клип Моргенштерна — отправителем значился проект Fimp Casting. Профиль с таким названием, у которого 1,3 тыс. подписчиков, есть в социальной сети «ВКонтакте». В его описании значится: «Проект, созданный для удобства моделей и фотографов, стремящихся сделать карьеру в сфере модельного бизнеса, так же агентств, ищущих новые таланты». Официального сайта у него нет.

В приглашении которое получила модель, говорилось об отборе девушек 16-17 лет размера 40-44, проживающих в Москве и Сочи. Чтобы принять участие в кастинге, необходимо было отправить заявку с тремя фотографиями в Skype, после чего переходить по ссылке в беседу. «Указывайте, что вы в клип Моргенштерна», — уточнялось в тексте письма.

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По словам девушки, такие тексты широко распространяются среди ее коллег. «Это они скидывают абсолютно всем моделям, потому что номера и почты есть в общедоступных форматах, и на кастингах, как правило, мы оставляем номера телефонов. И они этим пользуются. Цена 30 тыс. за одну съемку, длящуюся три-четыре часа, достаточно высокая», — рассказала она.

Модель добавила, что при разговоре в Skype мошенники требуют девушек раздеться и аргументируют это тем, что «им необходимо убедиться в отсутствии на теле татуировок и шрамов».

Еще две модели из Москвы и Санкт-Петербурга подтвердили «Газете.Ru», что также сталкивались с такого рода приглашением, но раздеваться на камеру не стали.

По одному из подобных случаев уже проводится проверка, сообщило РИА «Новости». Жертвой мошенников стала первокурсница, в сентябре 2021 года откликнувшаяся на приглашение пройти кастинг на съемки клипа — из текста письма можно было сделать вывод, что речь идет о новом ролике Моргенштерна, потому что в адресе почты значилось «morgenklip@mail.ru».

Как рассказал агентству источник в правоохранительных органах, во время собеседования по Skype девушка согласилась раздеться. Сниматься в клипе рэпера ее после этого не пригласили, но начали шантажировать и требовать 10 тыс. рублей, чтобы ее фото не оказались в сети. Выплатив эту сумму, девушка обратилась в полицию.

Приглашают моделей на фальшивые кастинги не только для клипов известных артистов. Как рассказала «Газете.Ru» москвичка Алина, однажды она кликнула на объявление о приглашении в массовку сериала, опубликованном в том же сообществе Fimp. В описании говорилось о съемках сериала для российской платформы, где в главной роли будет известная актриса.

После на почту пришло письмо с подробностями кастинга — «съемка подразумевает обнажение, красиво, без пошлости». Очный кастинг предусмотрен не был. Претенденток выбирали по опыту работу и нескольким обнаженным фотографиям в полный рост, которые девушки должны были прислать. Вдобавок оплату за два дня съемок обещали небывало высокую — 25 тыс. рублей. Девушка на это не согласилась.

«Раньше разводы были проще, — говорит Алина. — Просили, как правило, скинуть 500 руб. залога на пропуск на территорию съемки, которые потом вернут, чтобы гарантировать свое участие».

По мнению профессионалов шоу-бизнеса, приглашение на кастинг по видеосвязи, а тем более просьба раздеться, уже свидетельствуют о том, что модель имеет дело с мошенниками. Так, продюсер Михаил Темный предупреждает, что раздеваться по Skype ни в коем случае не стоит.

«Ни один кастинг так не проходит, — говорит он «Газете.Ru». — Если этот кастинг проводят люди с именем, то они никогда так делать не будут».

Когда в заявке сказано, что необходима модель на съемки клипа Моргенштерна, то по уровню продакшна легко выяснить, столкнулись вы с мошенниками или нет, считает эксперт.

«Если едете на кастинг в оффлайн-формате, тот самые простые маркеры: что за помещение и где оно территориально находится. Вряд ли кастинг на клип Моргенштерна будет в подсобке в Марьино. <…> И если все же решили раздеваться, то это надо делать хотя бы на реальном кастинге, чтобы вы могли оценить обстановку», — говорит он.

В процессе онлайн-кастинга понять, с кем вы имеете дело, гораздо труднее. По мнению продюсера, различать фейковые кастинги будет легче с опытом, а в начале карьеры надо быть осторожнее.

«Когда в такую ситуацию попадаешь, то в любом случае надо писать заявление в полицию и искать адвоката, юриста, чтобы они помогали продвигать это дело, потому что полицейские в этом часто не помощники», — говорит Михаил Темный.

Сейчас моделей на съемку выбирают по их портфолио и композитке (то есть визитной карточке модели), говорит «Газете.Ru» фотограф Игорь Родин. Только на финальной стадии продюсеры могут предложить созвониться по видеосвязи, чтобы оценить эмоциональность модели и обсудить нюансы — например, согласие на стрижку или смену цвета волос.

«Профессионал своего дела все прекрасно видит по фотографии или шоурилу, — говорит фотограф. — Чтобы избежать контакта с мутными личностями, нужно иметь хорошее портфолио и композитку, также можно записать селфи-видео, где вы рассказываете о себе и своих данных и особенностях».

Игорь Родин уверяет, что любому продюсеру будет этого достаточно, и он не будет тратить время на звонки.

По словам Марии Сакварелидзе, продюсера и фотографа, сотрудничавшей с крупными российскими глянцевыми изданиями, процедура прохождения кастинга всегда стандартна.

«Модель просят быть с чистыми волосами без макияжа. Из одежды уместны черные джинсы, нейтральная футболка без принта, также туфли на каблуках, боди либо бесшовное белье, чтобы оценить фигуру. Помимо фото попросят записать видео визитку», — говорит Мария Сакварелидзе.

Чтобы распознать недобросовестного продюсера или агентство, необходимо проверить его репутацию на рынке. Сделать это можно, изучив сайты и социальные сети.

Крупные агентства никогда не попросят денег за кастинг, объясняет Мария Сакварелидзе, более того, на некоторых кастингах платят самой модели — равно как и продюсеру.

В случае, если модель прошла кастинг, необходимо заключить договор оффлайн. «Читайте все условия, особенно те, что мелким шрифтом, — говорит продюсер. — Обговаривайте гонорар и виды съемок. В документах вы можете указать, что в топлес и бельевых съемках вы отказываетесь участвовать, тем самым подстраховать себя с юридической стороны».