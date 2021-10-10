Как выбирать теплые колготки

Приближение зимы поставило перед россиянками актуальный, но трудный вопрос покупки теплых колготок. На показах осенних Недель моды дизайнеры предложили колготки с разрезами и логотипами, однако статистика ритейлеров показывает, что покупательницы не готовы экспериментировать — они предпочитают плотные колготки черного цвета. «Газета.Ru» — о том, как выбирать и носить этот предмет гардероба.

В женской моде плотные колготки давно вышли из категории нижнего белья и стали полноценным предметом гардероба. Чтобы этот элемент работал на вас, а не против, важно уделить внимание его выбору.

По статистике при покупке теплых колготок россиянки предпочитают самый безопасный вариант — плотные черные. Как сообщили «Газете.Ru» в онлайн-магазине Lamoda, этой осенью такие модели покупают на 30% чаще, чем колготки других цветов. «Это хорошо показывает неготовность экспериментировать с подиумными трендами нового сезона», — считает главный cтилист сервиса Денис Петюк.

По его мнению, яркие, фактурные колготки можно сочетать только с лаконичной, однотонной одеждой. Если грамотно стилизовать брендированные колготки, то и они будут уместно смотреться в повседневной жизни. Для деловых встреч стоит преимущественно выбирать классические модели, хотя с течением времени дресс-код официальных мероприятий стал позволять цветные варианты.

close 100% Кейт Миддлтон Joel Ryan/Invision/AP

Цветные колготки не должны быть слишком ярких или светлых оттенков, предупреждает стилист-имиджмейкер для деловых людей, преподаватель Высшей школы стилистики, дизайна и технологии Анна Гилева. Ведь деловой дресс-код направлен на то, чтобы «не раздражать и не эпатировать окружающих». Допустимы приглушенные и темные цвета (коричневый, антрацитово-серый, глубокий винный), гармонирующие с оттенком обуви. Именно такие варианты иногда выбирает Кейт Миддлтон.

Важно, чтобы колготки на официальных мероприятиях были в принципе. «Открытые участки тела, пусть даже это только голени или щиколотки, считаются недопустимым в деловом мире, так как деловая среда не приемлет сексуального подтекста», — говорит Гилева.

Колготки, как правило, изготавливают из эластичных материалов (шелка, нейлона, спандекса). Иногда в состав доставляют кашемир или шерсть.

Однако следует иметь в виду: в колготках никогда не должно быть блеска — стилисты в один голос требуют, чтобы покупательницы выбирали матовые варианты.

«Будь то тонкие телесные или плотные колготки на холодное время года, они должны быть выполнены из качественного материала без глянцевого блеска», — говорит Анна Гилева.

Юлия Богатова, главный стилист сервиса по подбору и доставке образов Freestylo, объясняет, что блеск на телесных колготках визуально увеличивает ноги и привлекает излишнее внимание. «Если говорить о плотных колготках, то здесь похожая история, — говорит модный эксперт. — Блеск ― это акцент, дополнительная фактура в образе, которая будет его усложнять, тогда как в повседневном луке они должны его поддерживать, дополнять и быть функциональными».

Осенью и зимой стоит покупать плотные колготки не только потому, что они теплые — в сочетании с пальто и другой верхней одеждой они смотрятся выигрышнее, чем капроновые.

Летом при выборе особо тонких моделей важно ориентироваться на свой натуральный оттенок кожи.

«Колготки не должны быть светлее или темнее кожи, иначе они будут отличаться от цвета на других открытых участках тела — на лице или на руках — и потому сильно бросаться в глаза», — говорит Богатова.

Тонкие капроновые колготки не должны быть плотнее 20 ден, иначе они могут быть слишком заметны. Идеальный вариант — 5-15 ден. Такие модели можно даже носить с открытой обувью, например туфлями-лодочками, считает Анна Гилева. Только не стоит в таких случаях забывать об уходе за голенями и лодыжками. Если они все же немного шершавые и нуждаются в дополнительном увлажнении, можно обратиться к черным полупрозрачным колготкам.

На подходящих к концу Неделях моды колготки оказались в центре внимания многих дизайнеров. Бренд Versace представил неоновую модель, которая была разрезана сбоку и скреплялась кнопками, Burberry предложил телесный вариант «без пальцев», а на показе коллекции Fendace (Versace х Fendi) колготки были полностью логотипированы.

Тем не менее «бум» логомании на колготках случился еще в прошлом году, считает Петюк. Такие модели выпустили Gucci, Chanel и Balenciaga.

close 100% Актриса Сиенна Миллер в колготках Gucci Andy Kropa/Invision/AP

«Никакого сложного замысла за этим нет, — объясняет стилист. — Бренды привлекали внимание к своему наследию через такую базовую, повседневную вещь, тем самым подчеркивая ДНК-бренда и ностальгируя по девяностым и нулевым».