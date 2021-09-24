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«Самые бесполезные люди на свете, а их охраняют с автоматами»

Пользователи соцсетей опять обвинили Меган Маркл и принца Гарри в лицемерии

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Меган Маркл и принц Гарри в Нью-Йорке, 23 сентября 2021 года

Меган Маркл и принц Гарри в Нью-Йорке, 23 сентября 2021 года

Andrew Kelly/Reuters
Меган Маркл и принц Гарри приехали в Нью-Йорк, где всего за день провели встречи с тремя высокопоставленными чиновниками. Журналисты расценили поездку герцогов Сассекских как попытку вновь вернуться к королевским турне, от которых они сами же и отказались. Желание пользоваться былыми благами вызвало удивление интернет-общественности и журналистов.

Принц Гарри и Меган Маркл впервые вышли в свет после рождения дочери Лилибет в июне 2021 года. Супруги прилетели в Нью-Йорк, чтобы провести несколько официальных встреч. Первая из них состоялась 23 сентября на смотровой площадке Всемирного торгового центра. Вместе с мэром города Биллом де Блазио и губернатором штата Нью-Йорк Кэти Хочул они почтили память жертв терактов 11 сентября. Позже в тот же день Меган и Гарри встретились с послом от США в ООН Линдой Томас-Гринфилд и посетили штаб-квартиру ВОЗ от лица своего фонда Archewell Foundation.

Журналисты и пользователи соцсетей пришли в недоумение от почестей, которые были оказаны Меган и Гарри. Они уверены, что герцоги вновь возомнили себя членами королевской семьи, на этот раз «американской», и продолжают выполнять обязанности, к которым привыкли в Великобритании — посещать официальные встречи и торжественные ужины, покровительствовать благотворительным организациям и участвовать в фотосессиях.

Колумнист издания New York Post Кайл Смит назвал бывших старших членов королевской семьи «туристами». «Почему губернатор и мэр Нью-Йорка встречаются во Всемирном торговом центре с двумя мегзитерами (Two Megxiteers – англ.)? — недоумевает редактор. — Я предлагаю относиться к ним, как и к любым другим туристам».

Он также отметил, что Гарри все большое подражает своей жене «Малефисенте Маркл». В качестве иллюстрации этого утверждения он вспомнил недавнюю обложку Time с герцогами, на которой они были одного роста, хотя в жизни принц почти на голову выше своей супруги.

Журналисты New Zealand Herald также отметили, что Маркл надела те же сережки Cartier, которые были на ней в день свадьбы и на крестинах Арчи. Они увидели в этом знак того, что выход можно считать королевским, как раньше.

«Баррикады для публики? Есть. Ручка для прессы? Есть. Охранники в штатском и в форме, более 100 нью-йоркских полицейских, некоторые из которых были вооружены автоматами M4? Есть. Четко определенная благотворительная программа? Хм… И именно в этом месте самодельный королевский «тур» Гарри и Меган резко отклоняется от типичных планов дворца», — пишут журналисты новозеландской газеты.

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Меган Маркл и принц Гарри в Нью-Йорке, 23 сентября 2021 года

Меган Маркл и принц Гарри в Нью-Йорке, 23 сентября 2021 года

Andrew Kelly/Reuters

Им вторят пользователи соцсетей: «Это же не королевское турне. К ним не должны относиться таким образом», «Я единственный не понимаю, чем они это заслужили», «Самые бесполезные люди на свете, которые ведут себя лицемерно, продолжая унижать королевскую семью», — пишут пользователи соцсетей.

Для встречи с американскими политиками, по информации портала Meghan's Mirror, Меган выбрала черное пальто Emporio Armani, остроносые туфли на каблуках ее любимого бренда Aquazzura Purist, а также прямые черные брюки и такого же цвета водолазку. Кстати, черный цвет считается отличительной чертой стиля жителей Манхэттена. Образ принца Гарри, как обычно, был составлен по классическим канонам — костюм с галстуком.

Перед визитом к Линде Томас-Гринфилд Меган сменила брюки на юбку-карандаш, а пальто итальянского дома — на схожий вариант Max Mara верблюжьего цвета. Дополнила образ герцогиня красным браслетом, ранее принадлежавшим принцессе Диане.

«Замечательная встреча с принцем Гарри и Меган, герцогом и герцогиней Сассекскими, — написала Томас-Гринфилд в Twitter. — Обсудили важные вопросы касательно COVID-19, расовой справедливости и повышения осведомленности о психическом здоровье».

Бывшие старшие члены королевской семьи были замечены в баре The Carlyle в компании подруги Маркл дизайнера Миши Нону и ее мужа Майка Хесса.

Главная цель поездки Меган и Гарри в Нью-Йорк — участие в мероприятии Global Citizen Live, которое пройдет в Центральном парке города.

Ожидается, что там 25 сентября пара выступит с речью в поддержку равного доступа к возможности вакцинации от COVID-19. Пара уже сотрудничала с Global Citizen в этом году, собирая деньги на вакцины для уязвимых групп населения.

Пара остановилась в пятизвездочном отеле The Carlyle, который считается излюбленным местом отдыха королевских особ. Именно там принц Уильям и Кейт Миддлтон жили во время визита в США в 2014 году, а принц Чарльз и его жена Камилла оставались в 2005 году. По данным Insider, покойная мать Гарри принцесса Диана тоже часто выбирала этот отель в Нью-Йорке, бронируя королевский люкс на 22-м этаже, который сейчас находится на ремонте.

Неизвестно, какой именно номер выбрали Меган и Гарри, но отель в квартале Верхний Ист-Сайд может похвастаться 189 роскошными номерами, 90 из которых относятся к категории люкс. Из окон открывается вид на Центральный парк.

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