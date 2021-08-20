«Я думала, что Nirvana — это название бренда одежды»

Пользователи онлайн-магазина, продающего одежду с символикой музыкальных групп, считают, что носить такую одежду можно только тем, кто может назвать хотя бы десять песен исполнителя. Однако вот уже много лет фанатские футболки из масс-маркета носят все подряд, в том числе звезды, которых нельзя заподозрить в любви к AC/DC или Iron Maiden. «Газета.Ru» — о том, как рок-группы из далекого прошлого стали брендами. И почему это возмущает истинных поклонников.

Еще двадцать лет назад человек, надевший футболку с изображением или символикой какой-либо рок-группы, автоматически считался ее фанатом: такая одежда была не столько элементом костюма и стиля, сколько способом продемонстрировать музыкальные пристрастия и взгляд на мир.

Но сегодня тем, кто выходит на улицу в футболках с надписями «Ramones» или «The Cure», уже никто не верит. Стараниями звезд и модных брендов они стали просто вещами в стиле «глэм-рок», что вызывает возмущение истинных фанатов коллективов, названия которых тиражируются на футболках.

Критике, в частности, подвергаются звезды. Так, этим летом старшая из сестер Кардашьян, Кортни, выложила в Instagram снимок в футболке The Cure и подписала пост строчкой из самой известной песни пост-панк-группы: «Friday, I'm In Love».

В комментариях футболку оценили, но усомнились в том, что телезвезда вряд ли назовет хотя бы еще одну композицию британского коллектива.

Наряд Кортни Кардашьян активно обсуждали в Twitter. «Можно сказать, что Кортни Кардашьян только что открыла для себя The Cure», — написал один из пользователей. И поинтересовался: «Почему Кортни Кардашьян так старается сейчас быть крутой?» Многие интересовались, искренне ли ей нравится группа, и если да, то какая у нее любимая песня.

За год до этого актриса Оливия Родриго выложила в Instagram ролик, на котором она снята в футболке с символикой той же рок-группы. Тогда ее попросили: «Пожалуйста, скажи, что ты правда любишь The Cure».

Меломаны сходятся во мнении, что по-настоящему право носить одежду с символикой их любимых команд имеют право только те, кто знает 10 их песен. Это показал опубликованный издание Dazed опрос платформы Rush Order Tees, продающей товары для фанатов музыкальных исполнителей.

По мнению любителей музыки, человек имеет право надеть одежду с символикой группы, если знает, в среднем, десять ее песен. При это 43% клиентов онлайн-магазина считают, что перед походом на концерт определенной группы нужно купить футболку с ее изображением. А 20%, напротив, уверены, что делать это нельзя, поскольку это выдает в вас новичка, едва познакомившегося с творчеством исполнителя.

Широкая продажа футболок с названиями известных групп в магазинах одежды вызывает раздражение фанатов уже давно. Еще пять лет назад на платформе Quora британцы рассказывали о разочаровании, которое испытывали, повстречав человека в футболке любимой группы и обнаружив, что он либо не слушает ее на самом деле, либо даже не знает, что надпись на одежде — название известного коллектива.

«Однажды в колледже я, незадолго до этого расставшись с девушкой, встретил симпатичную хрупкую блондинку в футболке Nirvana. Конечно, я захотел найти новую подругу, и встретить ту, которая больше разделяет мою любовь к музыке, было удачей, потому что у нас хотя бы было бы, о чем поговорить», — рассказывал один из пользователей сайта.

Он признался, что подошел к девушке, спросил, какая у нее любимая песня Nirvana, и та посмотрела на него пустыми глазами.

«Несколько минут я объяснял ей, что у нее на футболке логотип группы, и она сказала: «Ой, а я думала, это название бренда одежды. Ну, знаешь, как Guns'n'Roses». Я потерял дар речи».

По словам молодого человека, он объяснил новой знакомой, что и то, и другое — это рок-группы, и в ответ она посоветовала ему сходить в универмаг Primark. Там он действительно обнаружил множество футболок с надписью Nirvana и Guns'n'Roses и покупательниц, которые думали, что это названия брендов. «Мне было тошно», — закончил он свой рассказ.

Другой пользователь рассказал об аналогичной ситуации с футболкой группы Slipknot.

Нашлись, правда, и оппоненты меломанов. Например, один из пользователей признался, что у него есть несколько футболок музыкальных групп, которые он не слушает — он купил их, потому что они продавались со скидкой.

При этом еще в 2016 году в фанатских футболках на публику выходили звезды: можно было подумать, что супермодель Кендалл Дженнер — поклонница групп Slayer и ZZ Top, певица Ферджи — обожает Iron Maiden, а модель Александра Амбросио слушает AC/DC и Pink Floyd.

Однако главной жертвой любителей носить футболки с логотипами рок-групп стала Ramones, нью-йоркская панк-группа, существовавшая с 1974 по 1996 год. Из-за обилия вещей с символикой Ramones в масс-маркете, многим и правда кажется, что это очередное название бренда.

В футболке с логотипом группы, созданным в 70-е художником из Нью-Йорка Артуро Вега, появлялись в свое время Пэрис Хилтон, Кристин Стюарт, Леди Гага, а Ким Кардашьян и Канье Уэста видели на публике в майках с изображением обложки одного из альбомов. И такую одежду до сих пор носят те, кто хочет одеться как-то по-рокерски, по-нонконформистски.