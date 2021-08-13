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Стиль

Опасность в тюбике: какая косметика может привести к раку

Врачи предостерегли от использования косметики с канцерогенами

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Кремы, бальзамы, шампуни и другие косметические средства могут содержать опасные вещества, которые приводят к развитию онкологических заболеваний. Несмотря на то что в последнее время контроль за косметикой ужесточился, вредные компоненты все еще можно встретить среди ингредиентов. Врачи рассказали «Газете.Ru», чего необходимо опасаться при уходе за собой и какой модный тренд их больше всего радует.

В июне 2021 года ученые из Университета Нотр-Дам и их коллеги Индианского и Торонтского университетов, а также Швейцарской высшей технической школы Цюриха, обнаружили в половине исследованных ими косметических средств высокий уровень содержания пер- и полифторалкильных веществ (PFAS), многие из которых вызывают рак. Изучению подверглись купленные в США и Канаде тональные кремы, водостойкие туши и жидкие губные помады.

В 2017 году отравляющие вещества были обнаружены во французских гигиенических помадах и бальзамах для губ. Проводя исследование по заказу группы защиты интересов потребителей Que Choisir, ученые нашли в половине исследованных образцов минеральные масла с насыщенными углеводородами, которые при попадании в организм могут вызывать воспаление в лимфоузлах и печени.

Однако в косметических средствах, как декоративных, так и уходовых, можно встретить компоненты, которые давно используются — и весьма вредны.

Например, формальдегид, который можно найти в составе шампуней, лаков для волос и других средств для укладки прически, а также в кремах.

«На этикетках он может обозначаться как «формалин», «формик». Фактически он используется как консервант для кремов, и если вы видите, что срок хранения крема пять лет, то лучше отказаться от его покупки, так как явно там добавлен опасный консервант», — говорит дерматолог, трихолог онкологической клиники НАКФФ Татьяна Сулима.

По словам врача, при покупке косметики стоит обращать внимание и на содержание гидрохинона. «Чаще всего он встречается в составах средств для борьбы с пигментацией, но также он есть в консилерах, в средствах для умывания или защиты кожи от солнца. Такие препараты уменьшают выработку мелатонина, что увеличивает воздействие ультрафиолета на более глубокие слои кожи», — объясняет Татьяна Сулима.

Гидрохинон снижает защитный барьер кожи, отчего клетки, продуцирующие мелатонин, могут мутировать — это грозит развитием рака кожи.

При этом для того, чтобы предотвратить онкологические заболевания кожи, пользоваться солнцезащитными средствами необходимо, напоминает Али Мудунов, профессор, заведующий отделением опухолей головы и шеи онкоцентра «Лапино-2». «Главный провокатор рака кожи – ультрафиолет. Поэтому особенно важно пользоваться солнцезащитными средствами, избегать агрессивного солнечного излучения и отказаться от солярия, даже в небольших дозах», — предостерегает врач .

По мнению Али Мудунова, в последнее время контроль качества за косметическими препаратами усилился. «На рынке, особенно у известных марок, уже практически не найти опасных канцерогенов в косметике», — полагает он. Однако Татьяна Сулима уверена, что некоторые компоненты все еще довольно распространены.

В частности, это пропиленгликоль. «На этикетках обычно пишут его полное название, либо просто «пропилен». Это прозрачная жидкость, которую получают химическим путем из продуктов нефтепереработки, — говорит Татьяна Сулима. — Компонент используется, как правило, для увлажнения кожи, но входит в состав разных видов средств: декоративной и уходовой косметики, средств для волос, а самое опасное — он часто содержится в детских шампунях и маслах».

Относительно опасны, по ее словам, и парабены, использующиеся в косметических средствах как консерванты. А также ацетат алюминия, который добавляют как защитное средство для кожи.

Как объясняет Али Мудунов, рак кожи может развиться, если пользоваться косметикой с опасными веществами «не один день, а постоянно в течение нескольких лет».

При этом врач предостерегает от опасных косметических процедур. А именно — от маникюра с использованием ультрафиолетовых ламп.

«Существуют исследования, подтверждающие связь уф-маникюра с возникновением акральной лентигинозной — она развивается на ладонях, подошвах и ногтях — и подногтевой меланомы, — отмечает он. — Этот вид рака встречается не так часто, примерно в 10% случаев, но в последние десятилетия, когда стали популярны наращенные ногти и маникюр с гель-лаком, количество случаев увеличилось».

Али Мудунов добавляет, что врачей может только радовать мода на натуральность. «Естественный вид кожи, ногтей и волос — лучший способ сократить риски возникновения кожных злокачественных новообразований», — заключает профессор.

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