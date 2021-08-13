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Стиль

Империя на травах: как росла Natura Siberica

Что делят наследники Андрея Трубникова

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Антон Денисов/РИА «Новости»
Сотрудники Natura Siberica пожаловались на беззаконие в компании. Новое руководство заблокировало доступ в офис ключевым работникам. «Газета.Ru» рассказывает историю бренда, а также о том, как новый скандал отразится на ее репутации.

Новый президент компании Natura Siberica Сергей Буйлов, назначенный на эту должность в августе новым гендиректором Дмитрием Ганзером, заблокировал пропуска для доступа в офис группы ключевым сотрудникам. Среди них заместитель гендиректора Natura Siberica Ирина Трубникова и ее сын Дмитрий Трубников, а также главные бухгалтеры, начальник отдела снабжения, директор по международным продажам, руководитель службы безопасности и руководитель отдела регистрации товарных знаков. Об этом говорится на официальной странице бренда в Instagram.

Официальное письмо с отказом работать под руководством нового президента подписали 164 человека. Помимо блокировки пропусков представители нового руководства якобы пытались изъять документы в «нескольких магазинах и в спа-салоне Natura Siberica, что привело к отключению касс и моментальной остановке обслуживания покупателей». Менеджерам, работающим на удаленке, отключили доступ к рабочим компьютерам.

Эксперт по системам маркетинга и руководитель Академии fashion-маркетинга Ирина Пищук объяснила «Газете.Ru», что на репутации компании этот скандал скажется только в том случае, «если сложившаяся ситуация между новым руководством и коллективом получит общественный резонанс». «Если это пройдет одной короткой новостью, то это никак не скажется», — сказала специалист.

По мнению Ирины Пищук, текущее положение дел в Natura Siberica не отразится на покупательском спросе.

«Например, женщина, которая приобретает «Рецепты бабушки Агафьи», даже может не знать, что этот бренд принадлежит Natura Siberica. До обывателей, которые не работают в бизнесе и не связаны с деловыми изданиями, это не дойдет, но только если об этом не будут говорить на телевидении. Повлиять ситуация может только на ту часть аудитории, которая разбирается в том, чем бренд занимается и кому принадлежит», — отметила маркетолог.

Но последствия для компании могут быть более существенными, если по стране начнет распространяться волна отключения касс в магазинах Natura Siberica. «Это может привести не только к репутационным, но и финансовым потерям, потому что потребители могут перестать «голосовать рублем» за продукт, деньги от которого будут передаваться третьим лицам, а не на развитие компании», — утверждает Ирина Пищук.

Рецепты от бабушки

В группу компаний входит сеть магазинов Natura Siberica и производитель косметики под брендом «Рецепты бабушки Агафьи».

Проблемы в Natura Siberica начались после смерти ее создателя Андрея Трубникова — его не стало 7 января 2021 года. Его родственники не смогли договориться, кто теперь будет управлять бизнесом, и подали многочисленные иски в суд. В мае в картотеке арбитражных дел числилось десять судов по искам родных Трубникова к юридическим лицам Natura Siberica. Причем больше всего обращений исходило от первой жены бизнесмена — Ирины Трубниковой, владеющий в общей сложности 40%-й долей в Natura Siberica и восьми компаниях, связанных с брендом.

По информации в СМИ, у Андрея Трубникова четыре главных наследника: сын Дмитрий и дочь Екатерина от первого брака, дочь Елизавета от второго брака и третья жена Анастасия. Однако в интервью Forbes предприниматель сказал, что не хочет завещать компанию детям. «Детям точно, если бы было состояние, не дал бы ничего. Пусть сами зарабатывают. Зачем детей своих портить?» — говорил Андрей Трубников.

В 2002 году он основал компанию «Первое решение», а первый проект «Рецепты бабушки Агафьи» вышел на российский рынок год спустя. Идея создания бюджетных, но хороших по свойствам средств принадлежала первой жене бизнесмена Ирине.

Трубников хотел выпускать товары с упором на народные рецепты, а в качестве лица бренда выбрал героиню с историей и ценностями.

Именно ее образ должен был стать двигателем продаж, хотя маркетологи пророчили провал. Однако основатель компании так не считал. «За каждым брендом должна стоять история, если ее нет, то он сдохнет», — объяснял Андрей Трубников изданию The Village. Так появилась бабушка-травница Агафья, которая и по сей день изображена на всей продукции компании.

Спустя шесть лет, в 2008 году, появилась марка органической косметики Natura Siberica — Андрей Трубников продолжил развивать тему народных рецептов, сибирских трав, морошки и ягеля. «Сначала я занимался косметикой в основном ради денег — делал жидкость для мытья посуды без всякой истории за ней, — рассказывал он в интервью. — А потом посмотрел: евреи рассказывают про Мертвое море, австралийцы носятся с зеленым чаем. Мне было обидно, что в России все засрали, одной нефтью торгуем. И посреди этого Сибирь с ее дикими травами, которую мы никак не используем. Я решил узнать больше, книжки стал читать».

После на рынок вышел более дорогой бренд натуральной косметики Organic Shop.

Первый магазин бренда был открыт в Москве в 2012 году. Годом позже компания основала в Хакасии первую сертифицированную по европейскому закону об органическом земледелии ферму. Тогда же был открыт первый монобрендовый магазин марки за рубежом — Natura Siberica пришла в Японию.

В 2014 году компания открыла первый спа-салон Fresh Spa by Natura Siberica — он появился в Москве на Ломоносовском проспекте.

В 2015 году бренд пришел в Западную Европу: во Франции он начал продаваться в розничной сети Monoprix, в Великобритании — в универмаге Harrods. Косметические продукты бренда также были представлены в магазинах Копенгагена.

Сейчас косметику Natura Siberica можно купить в 45 странах мира. На территории России у марки 35 бутиков. Они есть, в частности, в Новосибирске, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге В конце декабря 2020 года Трубников оценивал свой бизнес в $500 млн, сообщает РБК, и ожидал перспективу роста стоимости до «$2-3 млрд минимум».

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