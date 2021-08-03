Новый тренд: гоблины на пике моды

На Западе у подростков стремительно набирает популярность стиль гоблинкор: его поклонники проповедуют близость к природе и любовь к любым ее созданиям, даже самым неприятным. Изображения змей, улиток, червей, лягушек, ящериц и прочей живности помогают тинейджерам дать сигнал окружающим, что перед ними — поклонник всего естественного. А еще — противник капитализма. Почему — читайте в материале «Газеты.Ru».

Червяки, лягушки, змеи, тараканы вызывают у многих резкую неприязнь или даже фобию, но это не мешает им становиться желанными изображениями на футболках и аксессуарах. На Западе они стали популярны благодаря процветанию в интернете эстетики гоблинкора (от англ. goblincore) — целью этого направления является популяризация тех созданий природы, которые принято считать мерзкими. А название тенденции пошло от гоблина — персонажа в европейском фольклоре, считающегося олицетворением уродства.

На сайте Etsy, специализирующемся на продаже товаров ручной работы, количество запросов в поиске по атрибутике гоблинкора увеличилось на 652% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Похожую статистику приводят и другие магазины, специализирующиеся на подобной эстетике.

Особой популярностью пользуются товары с насекомыми, змеями, пауками, летучими мышами и прочей живностью, которая изображается максимально правдоподобно. Востребованы также изображения грибов, желательно ядовитых.

Одежду с такими принтами легко встретить в масс-маркете и на тематических сайтах, а вот сегмент люкс пока не спешит поддерживать этот тренд.

close 100% aliexpress.com

По словам Аманды Бреннан, которая раньше была экспертом по трендам в популярной у подростков социальной сети Tumblr, движение зародилось в 2010-х годах и получило развитие именно на этой платформе. «Оно снова начало набирать обороты весной 2019 года и вышло на новый уровень в 2020 году благодаря пандемии», — сказала специалист изданию The Guardian.

Люди по разным причинам становятся поклонниками гоблинкора. Одни хотят популяризовать животных, которых раньше люди не замечали, другим нравится, что этот тренд позволяет выставить напоказ то, что каждый человек может встретить в своей жизни, например, улитку в траве или червяка на асфальте. А некоторые даже находят там что-то антикапиталистическое, приводя в пример грибную систему, в которой все грибы растут вместе, питая друг друга.

close 100% etsy.com

Хэштег #goblincore набрал в TikTok 498 млн просмотров. А пользователь соцсети с ником @froggiecrocs даже посвятил свою страницу этой тенденции и благодаря ней стал популярен. Сейчас у него уже 90 тыс. подписчиков и больше 2 млн лайков.

Главными поклонниками тренда принято считать подростков, которые с особой любовью относятся к природе и нестандартной одежде. Тинейджерам нравится, что членам сообщества не нужно «быть идеальными» и носить «дизайнерскую одежду», а несовершенства, наоборот, приветствуются.

Также у зумеров на Западе набирает популярность эстетика cottagecore, которая популяризирует сельскую жизнь и традиционные ремесла, например гончарство, рукоделие, плотницкое дело и другие.

В России молодежь пока не интересуется подобной тематикой, хотя нередко можно на улице встретить человека, в образе которого содержатся элементы cottagecore и goblincore. Это — оверсайзные вытянутые свитеры, джинсы с заплатками, вельветовые комбинезоны, разноцветные носки. Одежда преимущественно выполнена из натуральной ткани (за основу берется хлопок) в темно-зеленой или коричневой гамме. Аксессуары тоже должны отсылать к природным мотивам — растениям, животным или камням.