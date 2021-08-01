Сладко и гадко: какие блюда популярны в TikTok

Горчица на арбузе
@yayayayummy
+ SOOO GOOD!! #watermelon #mustard #hotfoodtakeoriginal sound - yayayayummy
Идея попробовать арбуз в сочетании с горчицей — самая популярная в TikTok в последнее время. Люди демонстрируют отвагу и готовность открыться всему новому, отрезая кусок арбуза, щедро поливая горчицей и делясь ощущениями — довольно часто они оказываются положительными.
Тренд запустил пользователь под ником @yayayayummy: в своем ролике он поклялся, что арбуз с горчицей — это очень вкусно.
Некоторые пользователи, последовавшие его примеру, признаются, что такое сочетание продуктов отличается многогранным сладко-кисло-солено-острым вкусом.
В челлендже принимают участие даже шеф-повара. Например, участник телепередачи MasterChef Ник Диджиованни предложил в своем TikTok ресторанную подачу арбуза, нарезав его кубиками, добавив на тарелку капельки горчицы и украсив все это листочками мяты. А повар из Сиэтла Мэтт Бруссар, завоевавший интернет-известность в пандемию, предложил нормальный способ сочетания арбуза и горчицы в одном блюде — арбузную мостарду. Чтобы приготовить это блюдо, он мелко нарезал арбуз, смешал в отдельной миске рисовый уксус, кленовый сахар, соль и маринованные зерна горчицы и заправил этим арбуз. Такое совершенно спокойно можно подавать к блюдам из курицы.
Замороженный мед
@itsmepollyb
##stitch with @averycyrus ##honeybee ##honey ##frozenhoney ##trending ##fadoriginal sound - Polly B
Еще одним популярным кулинарным трендом в жару стал замороженный мед. Пользователи соцсети утверждают, что это великолепный охлаждающий десерт. Жидкий натуральный мед переливают в бутылки для воды, замораживают на 5-6 часов, а затем выдавливают (иногда прямо в рот), чтобы сообщить подписчикам, что это очень вкусно и похоже на желе или жевательный мармелад.
Работает этот трюк, правда, только с натуральным медом — если он поддельный, то в морозилке, скорее всего, просто кристаллизуется.
Сливочный лимонад
@feelgoodfoodie
This is lemonade on another level! Just add sweetened condensed milk to your lemonade recipe and enjoy! ##creamylemonade ##summervibes ##lemonadeoriginal sound - Feel Good Foodie
Жарким летом в соцсетях предлагают также холодный и очень сладкий напиток, находящийся в родстве с обыкновенным лимонадом. Сливочный лимонад получается, если в привычный охлаждающий напиток добавить сгущенку.
Автор идеи — создательница аккаунта Feel Good Foodie Ямна Джавад. В июле она выложила ролик, в котором смешивает свежевыжатый лимонный сок, тростниковый сахар и сгущенное молоко, после чего добавляет туда ломтики лимона, кусочки льда и доливает воду. Она назвала это «лимонадом следующего уровня» и заявила, что напиток получается освежающим и обладает нежной кремовой текстурой.
Пользователи соцсети согласились — а некоторые сообщили, что в Центральной и Южной Америках давно существует похожий вариант напитка под названием «Бразильский лимонад», для которого смешивают сок лайма, сахар, сгущенное молоко и воду.
Маринованные огурцы, фаршированные шоколадом
@jennymilkowski
But have you urban dictionaried snickle tho? I'll wait ##snickle ##tastetest ##fyp ##snickers ##pickleBlue Blood - Heinz Kiessling & Various Artists
Последний горячий июльский тренд, связанный с испытанием вкусовых рецепторов, не связан с жарой. Маринованные огурцы, фаршированные шоколадкой «Сникерс», не имеют охлаждающего эффекта, но будоражат умы.
Пользователи соцсети не могут сойтись во мнениях, вкусно это или отвратительно, но пробуют.
В сети множится число роликов, на которых люди открывают банку крупных маринованных огурцов, разрезают огурец пополам вдоль, вычищают сердцевину и закладывают внутрь шоколадный батончик «Сникерс». Называется это блюдо — «Сниклз», от английских Snicker's и Pickles («маринованные огурцы»).