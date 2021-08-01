Сладко и гадко: какие блюда популярны в TikTok

В TikTok создается отдельный кулинарный мир. Пользователи соцсети распространяют самые странные идеи, касающиеся приготовления еды, сочетаний продуктов и способов подачи. «Газета.Ru» собрала самые неожиданные из них.

Горчица на арбузе

Идея попробовать арбуз в сочетании с горчицей — самая популярная в TikTok в последнее время. Люди демонстрируют отвагу и готовность открыться всему новому, отрезая кусок арбуза, щедро поливая горчицей и делясь ощущениями — довольно часто они оказываются положительными.

Тренд запустил пользователь под ником @yayayayummy: в своем ролике он поклялся, что арбуз с горчицей — это очень вкусно.

Некоторые пользователи, последовавшие его примеру, признаются, что такое сочетание продуктов отличается многогранным сладко-кисло-солено-острым вкусом.

В челлендже принимают участие даже шеф-повара. Например, участник телепередачи MasterChef Ник Диджиованни предложил в своем TikTok ресторанную подачу арбуза, нарезав его кубиками, добавив на тарелку капельки горчицы и украсив все это листочками мяты. А повар из Сиэтла Мэтт Бруссар, завоевавший интернет-известность в пандемию, предложил нормальный способ сочетания арбуза и горчицы в одном блюде — арбузную мостарду. Чтобы приготовить это блюдо, он мелко нарезал арбуз, смешал в отдельной миске рисовый уксус, кленовый сахар, соль и маринованные зерна горчицы и заправил этим арбуз. Такое совершенно спокойно можно подавать к блюдам из курицы.

Замороженный мед

Еще одним популярным кулинарным трендом в жару стал замороженный мед. Пользователи соцсети утверждают, что это великолепный охлаждающий десерт. Жидкий натуральный мед переливают в бутылки для воды, замораживают на 5-6 часов, а затем выдавливают (иногда прямо в рот), чтобы сообщить подписчикам, что это очень вкусно и похоже на желе или жевательный мармелад.

Работает этот трюк, правда, только с натуральным медом — если он поддельный, то в морозилке, скорее всего, просто кристаллизуется.

Сливочный лимонад

Жарким летом в соцсетях предлагают также холодный и очень сладкий напиток, находящийся в родстве с обыкновенным лимонадом. Сливочный лимонад получается, если в привычный охлаждающий напиток добавить сгущенку.

Автор идеи — создательница аккаунта Feel Good Foodie Ямна Джавад. В июле она выложила ролик, в котором смешивает свежевыжатый лимонный сок, тростниковый сахар и сгущенное молоко, после чего добавляет туда ломтики лимона, кусочки льда и доливает воду. Она назвала это «лимонадом следующего уровня» и заявила, что напиток получается освежающим и обладает нежной кремовой текстурой.

Пользователи соцсети согласились — а некоторые сообщили, что в Центральной и Южной Америках давно существует похожий вариант напитка под названием «Бразильский лимонад», для которого смешивают сок лайма, сахар, сгущенное молоко и воду.

Маринованные огурцы, фаршированные шоколадом

Последний горячий июльский тренд, связанный с испытанием вкусовых рецепторов, не связан с жарой. Маринованные огурцы, фаршированные шоколадкой «Сникерс», не имеют охлаждающего эффекта, но будоражат умы.

Пользователи соцсети не могут сойтись во мнениях, вкусно это или отвратительно, но пробуют.

В сети множится число роликов, на которых люди открывают банку крупных маринованных огурцов, разрезают огурец пополам вдоль, вычищают сердцевину и закладывают внутрь шоколадный батончик «Сникерс». Называется это блюдо — «Сниклз», от английских Snicker's и Pickles («маринованные огурцы»).