«Самая актуальная классика»: как твидовые костюмы покорили тиктокеров

Представители поколения Z стали интересоваться не только оверсайзными худи, массивными кроссовками и яркими топами, но и «скучными» твидовыми костюмами, которые раньше ассоциировались только с офисными сотрудницами. «Газета.Ru» — о том, как этот тренд завоевал тинейджеров.

У твидового костюма Chanel, который раньше ассоциировался с чиновницами или женщинами из бухгалтерии, началась новая жизнь. Зумеры стали его новыми поклонниками.

Например, одна из самых популярных представительниц нового поколения, 18-летняя исполнительница Оливия Родриго, выбрала розово-черный винтажный вариант Chanel из коллекции «Весна-лето 1995» для визита в Белый дом на встречу с президентом США Джо Байденом. Западные журналисты отметили, что таким образом певица умудрилась не только поддержать тренд, но и еще отдать дань самой известной поклоннице твидовых костюмов — бывшей первой леди США Жаклин Кеннеди.

close 100% Оливия Родриго перед встречей с президентом США Джо Байденом, Вашингтон, 2021 год Oliver Contreras/Global Look Press

Платформа Lyst, объединяющая огромное количество ритейлеров, сообщила, что после выхода Родриго число запросов в поиске по винтажному костюму Chanel выросло на 200%.

В твидовом костюме Chanel на обложке журнала WSJ в этом году появилась 24-летняя американская гимнастка и олимпийская чемпионка Симона Байлз. А солистка популярной у подростков группы Blackpink Ким Дженни настолько часто появляется в культовых вещах Chanel (и в частности в твидовых костюмах), что поклонники уже называют ее «человек Chanel».

Еще одним доказательством популярности тренда у представителей поколения Z стали образы актрис из ремейка сериала «Сплетница». За стиль героев отвечает американский стилист и дизайнер Эрик Даман, который работал и над первой частью подростковой драмы.

close 100% Кадр из сериала «Сплетница» (2021) HBO Max

В России зумеры тоже в курсе этого тренда. Тиктокерша Екатерина Толстопятова, более известная в сети под псевдонимом Katusha, призналась «Газете.Ru», что обожает костюмы из твида.

«Я считаю, что те, кто называют твидовые костюмы «бабушкиным стилем» или «пережитком прошлого», просто не разбираются в моде и не смотрели «Сплетницу», — сказала Katusha. — Этот сериал — воплощение стиля, и Блэр Уолдорф (главная героиня «Сплетницы». — «Газета.Ru») транслирует его на протяжении всех сезонов, а твидовые костюмы в ее образах фигурируют очень часто. Я думаю, что это самая актуальная классика».

А вот тиктокерша Анастасия Усеева пока с опасной относится к твидовым костюмам и надевает их только для фотосессии.

Chanel — это люксовый бренд, а значит дорогой. Цены на винтажные костюмы начитаются от $3 тыс., а на новые могут доходить до нескольких десяткой тысяч долларов в зависимости от коллекции.

Чтобы выглядеть стильно, необязательно покупать твидовые костюмы Chanel. Более бюджетные варианты можно найти в масс-маркете, например, в Zara, Mango, Bershka или H&M. Правда, не стоит надеяться, что там будет такой же идеальный крой и натуральные материалы, как в премиум-брендах.

Илья Поволоцкий, менеджер по работе с VIP клиентами в ЦУМ, и Ангелина Калустова, стилист ЦУМа, считают, что резко возросшая популярность приталенных твидовых костюмов обусловлена тем, что тинейджеры устали от оверсайзных образов, созданных Vetements и Balenciaga, которые были в тренде последние несколько сезонов.

Специалисты модной индустрии отметили в разговоре с «Газетой.Ru», что твидовые костюмы идут практически всем, а не стоит их носить только тем, кто не хочет выглядеть дорого или живет в жарких странах. Дело в том, что твид — тяжелая шерстяная ткань с ворсом.

«Твид никогда и не выходил из моды, он стал современной классикой и базой. Бренды Burberry, Chloe, Alexander Mqeen и Balmain давно уже используют твид в своих коллекциях и смотрится это очень стильно. Твид выглядит совсем не скучно, ведь цветовая палитра материала не ограничена, а еще он отлично подойдёт и на каждый день, и на вечернее мероприятие», — сказал Илья Поволоцкий, отметив, что особым спросом пользуются не только костюмы из этой ткани, но и сумки.

Эксперт из индустрии моды заметил, что огромную лепту в популяризацию твидовых костюмов внесла западная киноиндустрия. Например, после выхода британского сериала «Острые козырьки» в 2013 году сотни тысяч тинейджеров, вдохновившись классическими образами героев переключили свое внимание со спортивного шика на классические образы.

Возвращению в тренды архивных вещей Chanel способствует и страница в Instagram @chanel_archives, на которой регулярно публикуются культовые луки французского модного дома.

Историк моды и культуролог Мэган Виртанен рассказала «Газете.Ru», что изначально одежда из твида предназначалась для слуг, и только после костюмы из этого материала начали носить джентльмены.

«Твид назвали в честь места его производства — неподалеку от одноименной реки в Шотландии. А появился он на модном горизонте в 1840-е годы, когда граф Данмор решил повторить в твиде тартан (клетчатый орнамент. — «Газета.Ru») клана Мюррей», — сказала специалист.

Новый виток популярности твидового костюма случится в 1920-е. Тогда Коко Шанель вдохновилась гардеробом своего бойфренда герцога Вестминстерского и создала женскую версию твидового костюма. В конце 1950-х появился обновлённый вариант, но в моде он был недолго.

close 100% Коко Шанель, 1967 год Lucie Noel/AP

«В 60-х на волне молодежной революции солидные твиды окрестили «старушечьими». Потребовался гений Карл Лагерфельд, чтобы в 1980-е вновь сделать «твид от Chanel» желанным для потребителей».

Мэган Виртанен считает, что возвращение в моду твидовых костюмов можно связывать с двумя факторами. Первый — трендом на стиль 1980-х годов, второй — в трудные и нестабильные времена люди часто обращаются к традициям или моде прошлого, как к источникам спокойствия и уверенности.

close 100% Твидовый пиджак из коллекции осень-зима 1989 дизайнера Карла Лагерфельда для Chanel, Париж, 1989 год Remy De La Mauviniere/AP

Модные эксперты на Западе связывают рост популярности твидового костюма с увеличением интереса к стилю преппи (от англ. — preppy). Он берет свое начало от формы одежды в престижных учебных заведениях — pre-college preparatory, и характеризуется смесью делового стиля и smart casual.