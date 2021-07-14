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Стиль

На кухню к звезде: чему учит Пэрис Хилтон

Звезды шоу-бизнеса заводят кулинарные шоу на фоне пандемии

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@parishilton/@Netflix/Instagram
Пэрис Хилтон возвращается на телеэкраны. Она станет ведущей собственной кулинарной передачи. С прошлого года свои программы о еде запустили уже несколько знаменитостей. «Газета.Ru» — о том, почему звезды пускают съемочную группу к себе на кухни.

Пэрис Хилтон станет ведущего кулинарного шоу на Netflix. Звезда 2000-х, прославившаяся как постоянная гостья светских вечеринок и любительница розового цвета и плюшевых собачек, с начала августа начнет на собственном примере демонстрировать зрителям, как готовить простые блюда, в программе «Готовим с Пэрис».

«Я так воодушевлена! – написала 40-летняя знаменитость в Instagram. – В следующем месяце я возвращаюсь на телевидение, и в этот раз я захвачу кухню!»

Она призвала подписчиков написать ей в комментариях, какие блюда они хотят увидеть в ее исполнении. Поклонники Пэрис Хилтон, однако, просто выражают свой восторг и обещают непременно смотреть шоу.

В прошлом году Пэрис Хилтон уже попробовала себя в качестве автора кулинарной передачи. В своем YouTube-канале она выложила ролик, в котором демонстрирует, как готовить лазанью. Компанию звезде, разумеется, составляет той-терьер по имени «Бриллиантовая малышка».

«Люди, которые меня знают, знают, что я потрясающе готовлю», — говорит Пэрис Хилтон во вступительном слове к ролику. Она рассказывает, как в детстве любила сидеть на краешке кухонного стола, наблюдая, как ее мать готовит «потрясающие пасты и лазаньи».

В комментариях ролик раскритиковали. Зрители обратили внимание, что Пэрис Хилтон готовит с распущенными волосами и в велосипедных перчатках и жалуется на то, что у нее в холодильнике оказалась моцарелла одним куском, а не тертая, предположили, что она не добавилав лазанью лук и чеснок, потому что ей стало лень их резать, да и вообще отнеслись к ролику как к шутке. Однако сейчас оказывается, что шоу Пэрис Хилтон – вовсе не шутка.

Кулинарные шоу с участием знаменитостей – распространенная история везде, в том числе и в России, где с 2003 года выходит программа актрисы Юлии Высоцкой «Едим дома». На Западе же тренд набирает популярность в последнее время – свои кулинарные шоу уже есть у целого ряда знаменитостей, не связанных с гастрономией профессионально.

В феврале 2021 года стало известно, что ведущей программы о еде на Netflix станет бывшая первая леди США Мишель Обама. В детской передаче «Waffles + Mochi», которая начала выходить в марте, бывшая первая леди США виртуально путешествует с со своими кукольными друзьями, Ваффлзом и Мочи, по миру – и рассказывает детям о кулинарных традициях разных стран. Кроме того, Ваффлз и Мочи учатся готовить национальные блюда – среди преподавателей можно увидеть, например, знаменитого итальянского шеф-повара Массимо Боттуру.

В 2020 году ведущей кулинарного шоу стала певица Селена Гомес – премьера программы «Selena + Chef» состоялась 13 августа на HBO.

Программа стала историей отношений Селены Гомес с едой в пандемию – она приглашает в гости известных поваров, чтобы они научили ее готовить, справляться с катастрофами, использовать небольшие трюки при приготовлении блюд.

В одной из серий, где гостьей стала певица Келис, получившая в 2010 году квалификацию шеф-повара, Селена Гомес признается, что запустила шоу в пандемию, потому что ей хотелось сделать что-нибудь забавное.

В результате программа идет уже третий сезон, причем участниками ее стали бабушка и дедушка Селены Гомес, которые живут с ней в доме в Энсино, в штате Калифорния. На экране у Селены Гомес случаются неприятности. Она может принять газовую плиту за электрическую, поджечь пергаментную бумагу, в которой запекает спаржу, и даже налить воды в раскаленное масло.

В мае 2020 года состоялась премьера кулинарного шоу «Эми учится готовить», ведущей которого стали комедийная актриса и звезда стендап-комедии Эми Шумер и ее муж, профессиональный шеф Крис Фишер. Эта программа тоже появилась из-за карантина – действие происходит дома у супругов: Крис Фишер готовит сытные блюда из фермерских продуктов, а жена ему ассистирует.

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