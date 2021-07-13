Ученые нашли связь между стриптиз-клубами и уровнем насилия

Исследование ученых Принстонского университета показало: если в районе открывается стриптиз-клуб, там на 13% падает число сексуальных преступлений. Авторы работы объясняют это тем, что потенциальные насильники отправляются в развлекательные заведения вместо того, чтобы нападать на женщин на улицах. Сами секс-работницы с выводами ученых не согласны и называют идею о связи между интимными услугами и преступлениями сексуального характера смешной.

Стриптиз-клубы, службы эскорта и другие предприятия секс-индустрии позволяют снизить уровень сексуального насилия. К такому выводу пришли специалисты из Принстонского университета, исследовавшие связь между появлением в районах стриптиз-клубов и уровнем сексуальных преступлений, в том числе изнасилований.

Результаты исследования, опубликованного в оксфордском сборнике Economic Journal, показали: при наличии предприятий секс-индустрии, оказывающих интимные услуги, число преступлений сексуального характера снизилось на 13%. Авторы работы, экономисты Мария Микаэла Святши и Риккардо Сьяччи, сопоставили базы данных по местам совершения преступлений сексуального характера с датами и точками открытия стриптиз-клубов и других развлекательных заведений с интимными услугами. И обнаружили: через неделю после открытия стриптиз-клуба в местный полицейский участок поступало на 13% меньше сообщений о преступлениях сексуального характера.

По мнению авторов исследования, можно сделать вывод, что уровень сексуальных преступлений падает из-за того, что потенциальные насильники отправляются в развлекательные заведения с интимными услугами, а не нападают на женщин на улицах.

Исследователи основывались на архивных данных по штату Нью-Йорк за период с 1 января 2004 года по 30 июня 2012-го. За это время количество заведений для взрослых здесь выросло с 76 до 280.

Британская секс-просветительница Рози Хаджсон, обсуждая исследование с газетой Independent, предположила, что оно предлагает «прямой ответ» на сексуальные преступления, которые «делают мир более опасным для женщин». Однако ее смутило, что по результатам работы выходит, будто секс-работницы должны принимать на себя удар, защищая общество от насильников.

По мнению просветительницы, «исследователи описали секс-работниц как альтернативу сексуальным преступлениям», а остальную часть общества – «как человеческих существ, которые приносят в жертву секс-работниц, чтобы защитить себя».

«Секс-работницы так же хотят оставаться в безопасности, как и все остальные», — заявила Рози Хаджсон.

Британские работницы осудили исследование за саму идею выяснить связь между стриптиз-клубами и уровнем сексуального насилия на улицах. «Некоторые исследования приводили к ложным заявлениям о том, что появление стриптиз-клубов провоцирует рост числа сексуальных преступлений в округе. И те исследования, и это – сомнительны и недостаточно надежны», — заявила Independent Ники Адамс, представительница Английского сообщества проституток, борющегося за декриминализацию проституции.

Она добавила: «Идея, что мужчины, у которых есть возможность встретиться с секс-работницей, не пойдут на изнасилование, просто смешна».

Между тем в России нашли в исследовании здравое зерно. По мнению психолога-консультанта в сексологии Марии Кирилловой, в районе, где интимные услуги оказываются доступными, секс перестает быть «запретным плодом». «Места в районе стриптиз-клубов пресыщены сексом, а значит он уже не носит характер уникальности. Секс становится доступным всем, «разврат» становится легальным», — предположила она, оговорившись, что в этом случае речь должна идти о «благополучных районах».

Мария Кириллова добавила, что стриптиз-клубы в целом могут стать способом снять сексуальное напряжение для мужчин. «Стриптиз-клуб по большей части — это удовольствие для глаз. А мужчины, как мы знаем, в большинстве своем визуалы, — объяснила она. — Стриптиз клуб служит определенной разрядкой для мужчин. А для некоторых это выход легально посмотреть на женские тела без угрозы постоянным отношениям».