«Краш на веки вечные»: TikTok влюбился в Круэллу

В TikTok появилось множество ролик, на которых девушки превращаются из скромных в уверенных в себе и модно одетых. К популярному когда-то сериалу «Не родись красивой» эти ролики не имеют никакого отношения: новая героиня тиктокеров — Круэлла из диснеевского фильма. Причиной такого помешательства отчасти стала работа художницы по костюмам: Круэлла меняет в фильме 47 образов.

У пользователей TikTok новое увлечение — диснеевский фильм «Круэлла», вышедший в прокат в России еще 3 июня. Тиктокеры ставят Круэллу, главную героиню фильма, к себе на заставки, делают подборки эстетичных кадров, цитируют реплики Эммы Стоун — актрисы, сыгравшей главную роль, — снимают видео с кульминационными моментами фильма и яркими выходами Круэллы.

А главное — в TikTok и других соцсетях копируют ее образы: перевоплощаются из скромных девушек в уверенных и стильных.

«Вчера ходила: фильм просто отвал всего. Круэлла краш на веки вечные», — пишет одна из поклонниц фильма. «Только сегодня ходила фильм на фильм, она такая крашиха, теперь еще больше хочу быть модельером», «Это лучшее, что я видела в своей жизни», «Ее взгляд заставляет биться мое сердце чаще», — соглашаются другие. «Круэлла шикарная женщина, вот взяла бы и в загс побежала», — заключает еще одна пользовательница сети и набирает на этом комментарии более 5000 лайков.

Секрет успеха фильма у пользователей соцсети в том, что он не похож на другие проекты Disney.

Теперь для зрителя женщина с черно-белыми волосами – это не злодейка, некогда решившая пустить шкуры далматинцев на шубы. Это глубокая героиня со своей особенной историей, непростой жизнью и тяжелым путем становления личности в фэшн-индустрии. Привлекательной для пользователей оказалась и эстетика фильма.

Действия фильма развиваются в Лондоне 70-х годов, во время кратковременного взлета популярности панка — это и демонстрируется в образах двух главных героинь, Круэллы в исполнении Эммы Стоун и Баронессы, которую сыграла Эмма Томпсон. Натуры и поведение персонажей отражаются в экстравагантных и элегантных нарядах. «Костюмы делают большую часть твоей актерской работы», — признавалась Эмма Стоун в одном из интервью.

Антуражными образами Круэллы и Баронессы занималась британская художница по костюмам – Дженни Беван, которая дважды получала премию «Оскар» за свою работу: в 1987 году за мелодраму «Комната с видом» (1985) и в 2016 за фантастику «Безумный Макс: Дорога ярости»(2015). Восемь раз она становилась номинантом. «Круэлла» стала самым масштабным ее проектом. Главная героиня сменила 47 нарядов: каждый отражал ее эмоциональное состояние и мотивы дальнейших действий. Всего Дженни Беван создала 277 костюмов для главного актерского состава.

Эстетика лондонской панк-революции просматривается, прежде всего, в костюмах Эстеллы (первоначальное имя Круэллы).

Находясь в поисках одежды для образов героини, Дженни Беван вместе со своей командой посетила множество винтажных магазинов Лондона, Нью-Йорка и Лос-Анджелеса. «Мы искали вещи в лучших костюмерных с большим ассортиментом одежды в духе 1970-х», — рассказывала Дженни Беван Vogue.

В начале истории маленькой Круэлле из-за отсутствия материальных возможностей приходилось творить свою одежду из подручных материалов. Были эпизоды, которые не вошли в сам фильм — в одном из них Круэлла, будучи еще девочкой, создала себе наряд, украсив юбку рождественскими игрушки. В другом девочка нашла старые вещи в корзине грязного белья, перекроила их и создала свой первый костюм. Как оказалось, это был еще и первый, созданный Дженни Беванн для Круэллы Де Виль костюм.

В дальнейшем Круэлла броско кастомизировала собственную школьную форму: множество значков, брошек, пуговиц на пиджаке, разрисованная красным и черным маркером куртка, модные кеды Converse с неоднозначной надписью «Kick them» (с англ. «пни их»).

С «взрослением» гардероб Эстеллы немного поменялся. В него вошли уже приближенные к обычной жизни вещи, однако также не лишенные готического и мрачного очарования: берет, пиджак, рубашка – черного цвета. Прообразом Эстеллы (еще не Круэллы) стала Нина Хаген – немецкая панк-рок певица. Иконой панк-культуры вдохновилась и визажист Эммы Стоун – Надя Стейси. При создании образов Дженни Беванн также прониклась нарядами Вивьен Вествуд – британского модельера и «бабушки панков», – а также вещами бренда Bodymap и коллекциями Александра Маккуина.

Еще одной отсылкой к миру моды можно назвать образ помощника Баронессы, который похож на Ив Сен-Лорана в молодости. Внешний вид владельца винтажного магазина, Арти, был срисован с Дэвида Боуи.

Эпатажные образы Круэллы (а не Эстеллы) становятся для нее орудием мести. Каждый новый образ – это вызов Баронессе и желание изменить иерархию модного мира. Ее первое появление было зажигательным – в прямом смысле этого слова. Она подожгла свою белую мантию, под которой находилось красное платье. Хоть и существует специальная огнеупорная ткань, такой эффект получили с помощью компьютерной графики. По сюжету Круэлла сшила это платье из старого наряда Баронессы. Вдохновением к созданию наряда такого фасона послужило знаменитое Tree Чарльза Джеймса.

Следующим ярким выходом Круэллы было ее прибытие на мотоцикле с символичной надписью на лице «THE FUTURE». Открытое и дерзкое заявление о том, что ее творчество – это и есть будущее. Вдохновила визажиста на такую надпись обложка альбома группы Sex Pistols — «Never Mind the Bollocks».

Костюм, в котором Круэлла уезжает на мусоровозе, портя тем самым вечер Баронессы, стал любимым для Эммы Стоун. Двенадцатиметровый шлейф платья был создан из грязных нарядов коллекции Баронессы 1967 года. Верх из газет – подражание одежде Джона Гальяно времен работы на Dior. Прическа в стиле Марии-Антуанетты отсылала нас к балу, где Круэлла лишилась матери.

Еще одним знаковым нарядом Круэллы стали длинная алая юбка, закрывающая полностью ее машину, и жакет, расшитый фигурками лошадей и экипажей. Как оказалось, этот костюм был самым сложным для создания. «Юбка должна была быть достаточно легкой, чтобы Эмма могла в ней передвигаться, но при этом иметь некоторое утяжеление, чтобы эффектно спадать с автомобиля. Задачка оказалась непростой», — рассказывала Дженни Беван. На помощь пришла Кирстен Флетчер, дизайнер костюмов, и «куча студентов, которые вручную пришивали лепестки». На юбке таких лепестков было больше 5,5 тысячи.

Баронесса фон Хеллман – вершина модной иерархии. И в отличие от Круэллы, образ Эммы Томпсон – актрисы, сыгравшей Баронессу – был сразу понятен Дженни Беван. Художница направила стиль Баронессы в сторону Dior и Balenciaga 1950-1960-х годов. Дженни целенаправленно взяла коллекции раннего времени, чтобы показать, как Баронесса отстала в своем видении: в 70-е шло активное развитие панк-культуры, а она все еще отдавала предпочтение старым коллекциям. Круэлла же, напротив, олицетворяла новую эпоху: сразу вспоминается ее первый выход с маской «THE FUTURE» на лице. Эмма Томпсон сменила 33 наряда за все время фильма.

«В ней что-то от кинодив старого Голливуда – от Джоан Кроуфорд до Элизабет Тейлор. Я про каждый костюм говорила, что этот мой любимый!» — признавалась Эмма Томпсон.