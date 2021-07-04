Праздник обжорства: в День Независимости в США проводят опасные конкурсы

В американском штате Вашингтон в пятницу, 2 июля, выявили победителей в конкурсе на поедание бургеров. Как сообщает Reuters, победителей в состязании, которое проводила местная сеть Z-Burger, оказалось двое — это Молли Шулер, мать четверых детей из Калифорнии, и ее вечный соперник, занявший первое место в прошлом году, Дэн Кеннеди по кличке Убийца. Соперники съели по 34 бургера за 10 минут, что на один бургер меньше прошлогоднего рекорда, когда было съедено 35 котлет с булкой. Всего за денежный приз в $4350 сражались 14 профессиональных едоков.

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В Нью-Йорке, тем временем, идут последние приготовлению к ежегодному конкурсу поедателей хот-догов, который 4 июля устраивает сеть Nathan's. В прошлом году один из самых известных в США профессионалов скоростного поедания пищи Джоуи Честнтат поставил рекорд, умудрившись съесть 75 хот-догов за 10 минут. Он уже становился чемпионом в этом деле 13 раз — и до сих пор остается фаворитом. «Я надеюсь найти хороший ритм, который приведет меня к новому рекорду, — сказал Джоуи Честнат NBCN New York. — Я освоил несколько изумительных тренировок в этом году и чувствую, что мое тело настроилось. Отправлюсь в свое счастливое место, буду игнорировать все, что происходит вокруг и не замедлюсь».

Соперником Дджоуи Честната называют только Джеффри Эспера, еще одного профессионального едока, который не участвовал в соревнованиях в прошлом году, но раньше побеждал чемпиона 2020-го.

В соревнованиях среди женщин фавориткой была бы Мики Судо, которая в прошлом году съела за 10 минут 48 с половиной хот-догов.

Однако в 2021-м она пропускает соревнования из-за беременности, так что надежды возлагаются на ее конкуренток — Мишель Леско, Сару Родригес и Лорел Мари Мель, мировую чемпионку по поеданию роллов с пепперони. «В каждом соревновании я ставлю перед собой три цели, — сказала Мель NBCN New York. — Не задохнуться, не стошнить и не прийти последней».

Соревнования в сети Nathan's на Кони-Айленде, заключающиеся в скоростном поедании максимального количества хот-догов, проводятся в День независимости США ежегодно, начиная с 1972-го. Тогда специалист по рекламе заведения Морти Мац заявлял, что речь идет о давней традиции — якобы в 1916 году четверо иммигрантов на Кони-Айленде впервые попытались узнать, кто из них съест больше сосисок, заключенных в булочку из любви к Америке. В 2010-м, однако, он признался, что легенда была выдумана.

А вообще подобный конкурс был впервые проведен в 1878 году в Канаде — что именно тогда ели, неизвестно. Сейчас состязания едоков проводятся в США, Канаде и Японии, и потреблять могут что угодно — бургеры, тако, устриц, жареную во фритюре спаржу. Главное — много и быстро.

Соревнования такого рода одобряют далеко не все — их считают и опасными для здоровья, и неэтичными. Например, актер Райна Рейнолдс в 2007 году написал колонку для издания Huffington Post, в которой раскритиковал такой перевод продуктов в то время, когда в некоторых частях света люди страдают от голода.

Говорят и о вреде для здоровья соревнующихся. В 2015 году USA Today рассказало, как готовится к соревнованиям Nathan's еще один профессиональный едок — Мэтт Стони. Он объяснял изданию, что физически такие конкурсы очень тяжелы — приходится буквально силой заталкивать еду в себя.

Для этого нужно тренироваться — за полтора месяца до соревнований Мэтт Стони начинал по три раза в неделю съедать по 60 хот-догов и запивать их почти 4 л воды в конце тренировки. «Выпивать воды, пока, грубо говоря, не начинаешь чувствовать, что сейчас лопнешь — это значит испытывать свои границы», — объяснял едок изданию.

Все это — ради пояса горчичного цвета и приза в $10 тыс., который дают Natan's победителю своего конкурса, который транслируется по каналу ESPN.

Скоростное поедание признано опасным для здоровья. Оно может привести к гастропарезу (снижению активности мышечного аппарата желудка), язве желудка или аспирационной пневмонии.

Неподготовленный человек и вовсе может погибнуть во время соревнований. В августе 2019 года во Фресно, в Калифорнии, 41-летний Дана Хатченс умер во время скоростного поедания тако — он задохнулся. Теперь его семья судится с организаторами конкурса, сообщает THe New York Post — их обвиняют в том, что они не предупредили об опасности подавиться едой участников, среди которых были не профессионалы, а любители — Дана Хатченс участвовал в подобном конкурсе впервые.