Обошла Меланью: Джилл Байден взяли на обложку Vogue

Влиятельный модный журнал Vogue обнародовал обложку августовского выпуска, который выйдет в США в конце июля, с первой леди. 70-летнюю Джилл Байден сфотографировала Энни Лейбовиц на балконе Белого дома с видом на Южную лужайку: первая леди облачена в темно-синее платье Oscar de la Renta с цветочным принтом, у нее серьги Tiffany, она облокачивается о перила и приветливо, по-доброму, как уже решили пользователи Twitter, смотрит в камеру.

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«Доктор Джилл Байден: первая леди для всех нас», — гласит вынос на обложке журнала, которому супруга президента США дала обширное интервью. Материал проиллюстрирован и другими фотографиями — на одной из них Джилл Байден сидит в замшевой юбке Ralph Lauren, зажав в зубах карандаш, и печатает на компьютере.

Новость о новой «девушке с обложки» Vogue разлетелась по всем крупным СМИ. Fox, CNN, Washington Post, New York Times и другие крупные медиа-организации сообщили, что американцы смогут приобрести номер журнала, начиная с 20 июля, а также рассказали, о чем Джилл Байден говорила в интервью.

Первая леди, например, призналась, что хотя ее нынешнее место жительства – Белый дом в Вашингтоне – она находит прекрасным и совершенным, ей хотелось бы изменить настроение в нем.

«Я хочу, чтобы в Белом доме было ощущение комфорта, — сказала Джилл Байден. – Как в моем пляжном доме, где ты чувствуешь, что можешь просто войти, и хотя твой купальник весь в песке, сесть на стул. Я хочу, чтобы люди чувствовали себя так же, что им комфортно, что это их дом. А не «Ой, тут ничего нельзя трогать».

Джилл Байден также рассказала автору материала Джонатану Ван Метеру, который провел с ней несколько дней, что чувствует, как с приходом ее мужа в Белый дом американцы стали спокойнее. «Во время предвыборной кампании я чувствовала, что люди очень тревожатся. Они были испуганы. Когда я езжу по стране сейчас, у меня чувство, будто люди снова начали дышать», — сказала она. По ее словам, Джо Байден – «более спокойный президент». «Он снижает температуру», — считает первая леди США.

Не избежала Джилл Байден вопроса об ажурных чулках, в которых появилась на публике в начале апреля – тогда в соцсетях люди высказывали мнение, что ей не подходят по возрасту такие предметы гардероба. «Меня удивляет, как много комментируют то, что я ношу, — ответила она. – Это были очень симпатичные чулки».

И журналисты, и обитатели Twitter в связи с появлением Джилл Байден на обложке Vogue, обратили внимание, что ее предшественница Меланья Трамп так и не стала героиней номера за все время президентства своего мужа. Между тем, фотографировать супругу каждого президента и брать у нее обширное интервью – это традиция Vogue: например, Мишель Обама становилась героиней обложки три раза. Теперь же многие обращают внимание, что Джилл Байден удалось оказаться там, где не появилась Меланья Трамп.

Бывшая первая леди США, впрочем, становилась девушкой с обложки Vogue – в февральском номере журнала в 2005 году она появилась в своем свадебном платье Dior, когда вышла за строительного магната Дональда Трампа.

Но в новом качестве – первой леди – Меланья Трамп столкнулась с тем, что главный редактор журнала Анна Винтур откровенно игнорировала ее. Даже когда Винтур напрямую спрашивали о Меланье Трамп, она переводила разговор на Мишель Обаму.

Так было, например, в 2019 году в подкасте журнала The Economist. Когда ведущая Энн Макэлвой попросила Винтур прокомментировать стиль Меланьи Трамп, та ответила: «Ну, я думаю, первая леди Мишель Обама была невероятна в каждом модном образе, который она выбирала. Она поддерживала молодых американских дизайнеров. Вообще она поддерживала дизайнеров со всего мира. Она была лучшим послом, который в этой стране, возможно, был, во многих сферах, и далеко за пределами моды».

И хотя Энн Макэлвой старалась вернуть главного редактора Vogue к разговору о Меланье Трамп, ей это не удалось. «Но она не первая леди сейчас. Что насчет той, которая у нас теперь?» — попыталась ведущая перевести разговор с Мишель Обамы. «Но для меня она пример, который восхищает», — продолжила Анна Винтур говорить о супруге бывшего президента.