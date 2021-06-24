Антикризисные меры: Виктория Бекхэм резко снизила цены на одежду

Пока 47-летняя Виктория Бекхэм больших успехов достигла на сцене, чем в модной индустрии. Дизайнер приняла решение о снижении среднерыночной стоимости платьев своего бренда Victoria Beckham на 40%, объединив свою главную линию класса люкс Victoria Beckham с более доступной диффузионной — Victoria Victoria Beckham, сообщает издание The Guardian. Снизить цены на продукцию в бренде намерены путем упрощения силуэтов и использованием менее декорированных тканей. Таким образом марка пытается подстроиться под новые реалии пост-пандемийной модной индустрии, связанные с изменением образа жизни людей и сокращением бюджетов. Сейчас средняя стоимость платья Victoria Beckham — ₽120 тыс.

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Мари Леблан, генеральный директор Victoria Beckham, заявила The Guardian, что изменения необходимы для «защиты будущего» бренда, который до сих пор не приносит прибыли, несмотря на то, что является одним из самых ярких имен в британской моде на протяжении последнего десятилетия.

Во время пандемии, когда спрос на платья спал до минимума, спасательным кругом для бренда стали продажи трикотажа, солнцезащитных очков и спортивной одежды, которую Бекхэм производит вместе с компанией Reebok.

Выйдя из пандемии, Виктория решила выпускать вещи с новой для нее эстетикой lo-fi (более расслабленные силуэты и неброские ткани) и продавать одежду по более низким ценам. «На днях я собирала вещи для поездки в Нью-Йорк и достала те, которые обычно беру с собой — юбки длины миди и блузки с бантами — и почувствовала, что они совсем не подходят. Вместо этого я надела джинсы и лаконичный верх», — пояснила Бекхэм на этой неделе в рамках презентации своей новой коллекции, эксклюзивно представленной во флагманском магазине в Лондоне.

«Сейчас состояние бренда похоже на тот самый момент после рождения ребенка, когда ты не можешь вспомнить, что ты носила до беременности», — также сказала она.

Дизайнер отметила, что во время последней беременности (дочерью Харпер) она носила совершенно другую одежду нежели до ее рождения. А после появления малышки на свет Виктория долго не могла понять, каким теперь будет ее новый стиль.

«Выход из пандемии похож на это, — считает дизайнер. — Во время самоизоляции я действительно стала надевать более расслабленные вещи, и это влияет на то, что я хочу носить сейчас».

А Леблан добавила: «Мы выйдем из этого времени с измененными нормами. Возможно, теперь вам не придется наряжаться, чтобы пойти на встречу».

Бекхэм и Леблан выразили надежду на то, что новая система ценообразования и работа на более широкую аудиторию поможет бренду вновь начать приносить прибыль. «Наш покупатель умен, он хочет грамотного соотношения цены и качества», — добавила генеральный директор бренда.

В новой коллекции Victoria Beckham особое место заняли минималистичные платья-слипы на бретелях и оверсайзные трикотажные вещи ярко-желтого и розового цвета.

Пока не понятно, помогут ли все манипуляции Виктории оставить свой бизнес на плаву.

В январе 2021 года компания Victoria Beckham Holdings, которая занимается и модным, и бьюти-брендом Виктории заявила, что за год потерпела убытков на сумму £16,5 млн, причем £11,8 млн приходится на модный бренд. Данные приводит портал The Sun.

close @victoriabeckham/Instagram

Виктория создала линию косметики и средств по уходу за кожей в январе 2019 года, а в октябре эта продукция уже поступила в продажу. Дизайнер надеялась, что таким образом она сможет закрыть дыры в бюджете, которые оставляет ее модный бренд практически с момента запуска — с 2008 года.

Сейчас Бекхэм не может позволить себе провести даже шоу в офлайн-формате и вынуждена делать его онлайн, чтобы нести меньшие расходы. Как признавалась Виктория в интервью с редактором Evening Standard Эмили Шеффилд, она надеялась, что пандемия уравняет возможности крупных модных домов, например, таких как Burberry и Chanel, и небольших, как ее. Однако коронавирус не выровнял «игровое поле», а наоборот его еще больше дифференцировал.