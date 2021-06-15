«Иисус меняет жизни!»: ролик о перевоспитании геев довел до расследования

Модное издание Harper's Bazaar проводит расследование в отношении Люсии Аларкон, главного редактора мексиканской версии журнала и по совместительству двоюродной сестры бывшего министра труда Мексики Хавьера Лосано. Она выступила в соцсетях в поддержку конверсиональной терапии. Приверженцы этой теории полагают, что сексуальная ориентация людей может быть изменена или подавлена, если она не соответствует нормам, считающимся социально приемлемыми.

Люсия Аларкон написала в Twitter «Иисус меняет жизни!» и опубликовала ролик, в котором предположительно представители ЛГБТ-сообщества подвергались конверсионной терапии. Журналистка быстро удалила пост, но в сети уже успели осудить ее за гомофобные высказывания, позднее разгорелся медийный скандал.

close @LuciaAlarcon/twitter.com

Представители Мексиканской комиссии по защите прав человека (CMDPDH) объяснили изданию Animal MX, что конверсионная терапия «часто включает в себя совершение чудовищных преступлений и серьезные нарушения прав человека». Это современные методы пыток, которые пропагандируют «ненависть, нетерпимость и дискриминацию людей».

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На гомофобное заявление Аларкон отреагировал головной офис журнала Harper's Bazaar, который находится в США и позиционирует себя как гей-френдли сообщество.

«Мы обратили внимание на то, что с личного аккаунта, связанного с Harper's Bazaar Mexico, был опубликован пост, который пропагандировал дискриминацию. Это неприемлемо, и в данный момент мы активно решаем вопрос с издателем. Мы осуждаем ненависть, гомофобию, дискриминацию и расизм. Мы поддерживаем представителей ЛГБТ-сообщества, а также ратуем за разнообразную, инклюзивную и справедливую культуру для всех», — сказано в официальном аккаунте Harper's Bazaar U.S. в Instagram.

Мексиканское подразделение ответило, что начнет расследование в отношении главреда. «В Harper's Bazaar Mexico и в нашей редакции мы проводим расследование. Мы верим в плюрализм мнений, разнообразие и толерантность, и мы будем работать вместе с Conapred (Национальный совет по предотвращению дискриминации в Мексике — «Газета.Ru»), чтобы научить наших сотрудников толерантности и уважению прав человека», — сказали они.

О ситуации также высказались несколько организаций, поддерживающих права ЛГБТ-сообщества.

«Госпожа Люсия Аларкон, конверсионная терапия — это не чудо и не благословение, а это жестокое, бесчеловечное и унижающее достоинство действие. Это пытка» — заявили в Yaaj Mexico, отвечающей за защиту и обеспечение прав сексуальных меньшинств Мексики.

Сама Аларкон в Instagram написала, что приносит «искренние извинения тем, кого оскорбила», отметив, что у нее было предвзятое отношение: «Я буду сотрудничать с теми, кто ведет расследование и приму те санкции, которые введет издатель (Editorial Televisa — «Газета.Ru»).

Я буду посещать курсы, которые учат быть толерантными. Мне очень жаль, что так вышло, но исправить ситуацию никогда не поздно. Я благодарю тех, кто давал мне наставления».

Официально главный редактор Harper's Bazaar Mexico не была уволена или даже временно смещена с должности.

По данным Организации Объединенных Наций (ООН), которые приводит портал Animal MX, конверсионная терапия практикуются по меньшей мере в 68 странах мира — в основном в Африке, Латинской Америке и Азии.

В Мексике в последнее время участились преступления на почве ненависти. Между тем конгресс страны уже одобрил реформу местного Уголовного кодекса, предусматривающую уголовную ответственность за лечение, направленное на исправление сексуальной ориентации или гендерной идентичности, называемые конверсионной терапией.

При этом особенно остро заявление Аларкон прозвучало из-за даты публикации, ведь именно в июне ЛГБТ-сообщество традиционно проводит акции и парады,

привлекая внимание к защите прав человека и гражданскому равноправию, которое должно распространятся на всех людей вне зависимости от их сексуальной ориентации и гендерной идентичности.

Одним из главных событий месяца стало появление вице-президента США Камалы Харрис на марше в поддержку ЛГБТ: 12 июня Харрис вместе с мужем Дагом Эмхоффом вышла на улицы Вашингтона, чтобы присоединиться к Pride March.

close Global Look Press

Политик также выступила на митинге Capital Pride, призывая Конгресс принять Закон о равенстве. «Мы должны быть уверены, что наше трансгендерное сообщество и наша молодежь защищены», — сказала она.

Мировые бренды также присоединились к празднованию месяца прайда и выпустили коллекции, посвященные ЛГБТ-сообществу. Виктория Бекхэм в рамках своего бренда Victoria Beckham презентовала коллекцию футболок в цветах прайда, прибыль от продаж которых идет в благотворительный фонд помощи бездомным. Balenciaga перечисляет 15% с продаж коллекции в благотворительную организацию Trevor Project, деятельность которой направлена на предотвращение самоубийств среди ЛГБТ-персон. В сезоне SS21 коллекции в поддержку ЛГБТ-сообщества также выпустили Vans, Converse, Nike, Calvin Klein, Levi's и другие.

PROUD AND WANNABE YOUR LOVER ‍ Happy #PrideMonth! We've partnered with the wonderful @aktcharity for the third year, to create a special Wannabe T-shirt! 100% of the proceeds go to them to continue funding their amazing work x VB



Discover #Pride2021: https://t.co/nuunXshdJ4 pic.twitter.com/Sa1kCoq6ZH — Victoria Beckham (@victoriabeckham) June 9, 2021