Методичка Меган Маркл: в чем Пирс Морган обвинил теннисистку Наоми Осаку

Главный критик Меган Маркл 56-летний британский телеведущий и журналист Пирс Морган обрушился с критикой на новую знаменитость. На этот раз под его прицелом оказалась не представительница королевской семьи, а 23-летняя теннисистка Наоми Осака. В своей колонке на портале Daily Mail он заявил, что «госпожа Осака — высокомерная, избалованная соплячка, а слава и богатство, которые она получила, раздули ее эго до гигантских размеров».

«А как еще объяснить странное решение Наоми заявить, что она больше не будет участвовать в пресс-конференциях якобы из-за того, чтобы защитить свое психологическое здоровье?» — недоумевает Пирс.

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Неделю назад Наоми Осака отказалась отвечать на вопросы СМИ во время Открытого чемпионата Франции в Париже после победы в матче над румынкой Патрисией Марией Тиг. В понедельник Наоми снялась с »Ролан Гаррос», сообщив в Instagram, что борется с депрессией еще с выступления на Открытом чемпионате США в 2018 году. По словам Осаки, ей крайне трудно справляться с психическим расстройством, потому что она интроверт и постоянно находится в стрессе на соревнованиях из-за большого количества людей.

За отказ от разговора с журналистами спортсменка была оштрафована на $15 тыc.. Но, по заявлению организаторов турниров Большого шлема, ей «грозят более существенные штрафы вплоть до отстранения от участия в турнирах Большого шлема в будущем». Эти условия они намерены выполнить, если теннисистка и дальше будет отказываться общаться с журналистами.

Как написал в своей колонке Пирс Морган, что такое поведение соответствует «методичке» Меган Маркл, которая не раз игнорировала журналистов. «Это очень похоже на историю герцогов Сассекских, которые всегда хотят заполучить самый большой кусок и съесть его. Они используют СМИ для навязчивой коммерческой саморекламы, но, когда нужно, прикрываясь состоянием психического здоровья, блокируют любую критику в свой адрес в прессе, — оценил он поведение теннисистки и герцогов. — И мне жаль (на самом деле нет), если это обидит кого-нибудь из этих нежных маленьких снежинок, которые верят в самовлюбленные речи. Выходки Осаки — демонстрация эгоизма, который выходит из-под контроля».

Морган добавил, что наказание в виде штрафа для Наоми никакого значения не имеет. По его информации, она зарабатывает около $6 тыс. в час. «Осака получит деньги, чтобы оплатить штраф, пока будет спать сегодня ночью. Это делает денежное наказание для нее абсолютно бессмысленным. Что не бессмысленно, так это ее откровенная попытка избежать контакта со СМИ, используя свое психическое состояние для оправдания бойкота», — сказал телеведущий.

Ранее британский журналист резко критиковал Меган Маркл — в том числе, за ее нежелание общаться с журналистами и публикой. Особенно остро он высказывался после ее рассказа о давлении со стороны королевской семьи, которое привело герцогиню к суицидальным мыслям — этими откровениями жена принца Гарри впервые поделилась в начале марта в интервью Опре Уинфри. Тогда Пирс Морган еще был ведущим телепрограммы «Доброе утро, Британия». Он принялся отчитывать Меган в прямом эфире, а его соведущий Алекс Бересфорд, отчитал его в ответ. После этого журналист со скандалом уволился с телевидения.

Уроженка Японии Наоми Осака сегодня — одна из самых популярных теннисисток в мире. Она была первой азиаткой, которая заняла первое место в мировом рейтинге WTA и выиграла четыре турнира Большого шлема в одиночном разряде. Сейчас она — самая высокооплачиваемая спортсменка в мире. За последний год теннисистка заработала 55,2 миллиона долларов, причем 90% ее доходов пришлось на рекламные контракты с такими брендами, как Nike, Beats by Dre, Mastercard и Nissin.

Свое нежелание общаться с прессой Наоми Осака объяснила в Instagram. Она написала, что не раз ощущала себя ужасно на пресс-конференциях, потому что журналисты совсем не думают о психическом здоровье спортсменов.

«Нам часто задают вопросы, которые уже задавали много раз, или спрашивают о том, на что мы не можем ответить. Я не хочу общаться с людьми, которые сомневаются во мне. Я смотрела много роликов о том, как спортсмены убиваются после проигрыша на пресс-конференциях, и я знаю, что вы тоже видели такие видео. Я считаю, что такая ситуация делает только хуже человеку, который и так находится в подавленном состоянии. В моем отказе от разговоров с прессой нет ничего личного по отношению к турниру, а несколько журналистов, которые приехали на соревнование, брали у меня интервью еще в юности. У меня дружеские отношения с большинством из них. Однако если организаторы думают, что они могут говорить спортсменам «общайтесь с прессой или будете оштрафованы», игнорируя психическое состояние участников, это просто смешно», — говорится в ее посте.

Морган назвал откровения Наоми в социальной сети пустословием, которое «привело его в ярость». «Ясно одно — это не имеет никакого отношения к психическому здоровью», — сказал телеведущий. Также он попытался объяснить отказ Осаки от участия в пресс-конференции. По его мнению, теннисистка не решилась выйти к журналистам из-за того, что ей крайне тяжело дается этот турнир. Она играет на грунтовом покрытии, а не на искусственном, на котором одержала большинство побед.

«Наоми не возражает против того, чтобы СМИ превозносили ее неоспоримое мастерство владения теннисной ракеткой. Но это продолжается вплоть до того момента, пока журналисты не говорят что-либо негативное в ее адрес, пусть даже это и основано на реальных фактах. Так они якобы наносят ущерб ее психическому здоровью», — сказал Пирс.

Высказывания телеведущего не остались незамеченными в сети. Моргана назвали лицемером и хулиганом, а также вновь обвинили в стигматизации и игнорировании проблем психического здоровья.

«Пирс Морган ушел из телестудии, потому что не смог выдержать даже мягкой критики от своего коллеги. Этот человек — слабый духом. Он ничто по сравнению с Наоми Осакой», «Ну что такого в Наоми Осаке и Меган Маркл. Почему они так взволновали Пирса Моргана?», «Пирс Морган против успешной темнокожей женщины, эпизод 3848392910», — написали пользователи Twitter.

А вот некоторые именитые теннисисты не поддержали Осаку. Российский спортсмен и вторая ракетка мира Даниил Медведев заявил, что внимание прессы, наоборот, помогает ему справиться с проигрышами. «Я стараюсь всегда приходить на пресс-конференции, — приводит слова теннисиста Daily Mail. — Не важно в плохом я или хорошем настроении. Иногда мне даже становится лучше после общения с журналистами».

Рафаэль Надаль был более резок в своем высказывании: «Без прессы, без людей, путешествующих вместе с нами, пишущих новости и рассказывающих о наших достижениях, мы не будем теми спортсменами, которыми являемся в настоящий момент. У нас не будет того признания, которое мы сейчас имеем во всем мире, мы не будем такими популярными». Слова теннисиста приводит портал Daily Mail.