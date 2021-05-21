«Это всего лишь стилизация»: была ли вышиванка Зеленского «неправильной»

В четверг, 20 мая, на Украине праздновали День вышиванки. С тех пор, как в 2006 году студентка Черновицкого национального университета Леся Воронюк – сейчас она журналистка и писательница – предложила одногруппникам в один день прийти в вуз в вышиванках, в стране постепенно закреплялась традиция вспоминать в третий четверг мая об этом элементе национального костюма. В этот день многие действительно выходят на улицы в вышитых рубахах или, как в этом и прошлом году во время пандемии, выкладывают старые снимки в соцсети.

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Не забыли об этой традиции и в офисе президента Украины Владимира Зеленского. В четверг он выложил в соцсети фотографию главы государства с супругой Еленой Зеленской – в блузах с этническими мотивами. Такой же снимок появился и в Instagram первой леди страны.

Вслед за этим на Зеленских обрушилась волна жесткой критики со стороны соотечественников: им не понравилась «неправильная» вышиванка Зеленского – с косым воротом, как у русской косоворотки.

Офис президента в пятницу, 21 мая, объяснил такой выбор одежды Зеленского. Советник главы офиса Михаил Подоляк назвал атаку на президента из-за неправильной вышиванки немотивированной. Он заявил, что на Украине есть множество региональных вариантов традиционной рубахи, и одежда Владимира Зеленского представляет собой «не один какой-то образ, не один узор, не одну модель», а современную интерпретацию.

Об этом же сказал и Артем Климчук, дизайнер, который создал наряды Владимира и Елены Зеленских – к слову, он не впервые сотрудничает с первой парой Украины, например, дизайнер был автором белого инаугурационного наряда Елены Зеленской. «Для востока Украины боковой разрез на рубашке был широко распространенным элементом. Он был очень популярен в XIX веке <...>. Также мы использовали традиционные орнаменты региона и характерный вырез на рубашке для женщин квадратной формы», — рассказал Климчук изданию Obozrevatel. Дизайнер уточнил, что за основу образа был взят региональный костюм, характерный для Екатеринославщины — современной Днепропетровской области, откуда родом глава государства и его супруга.

Дизайнер, специалист по русскому костюму Варвара Зенина подтвердила, что президент Украины «был в рубашке днепропетровского типа».

Она пояснила, что привычный украинцам вырез по центру характерен для традиционных рубах архаичного типа, которые носили еще в Киевской Руси – он обусловлен шириной полотна, составлявшей 48 см. «Архаичный крой – это прямой туникообразный крой, который по основному полотнищу состоит из двух полотен. По бокам у него — подкройные бочки, они бывают прямые, дальше идет рукав, ластовица, рукав этот бывает с манжетом и без манжета», — рассказывает дизайнер и добавляет, что рубахи были, как правило, долгополыми.

По словам историка русского костюма, сейчас такой крой сохранился на Украине и в Белоруссии. «А у нас есть другая форма – рубашки с косым воротом: голошейки – более раннего типа, — и рубашки конца XIX — начала XX века, косоворотки со стойкой и с планкой», — говорит Варвара Зенина.

Приверженность жителей Украины рубахам с вырезом по центру Варвара Зенина объясняет тем, что такие рубашки «вошли в обиход». «А у нас вошли другие, — продолжает она. – Здесь речь идет о социокультурном процессе и его механике: упор на вышиванки был сделан, потому что нужно было отмежеваться от русских каким-то образом».

Действительно, ношение вышитой традиционной рубахи популяризировал, например, поэт и писатель Иван Франко, а в советское время мода на вышиванки пошла в конце 50-х — начале 60-х благодаря генеральному секретарю ЦК КПСС Никите Хрущеву, который тоже любил сочетать их с пиджаком.

Что же касается разнообразия вышивок на украинских национальных рубашках, то традиционный черно-красный узор, по словам Варвары Зениной, это «наше общее место с ними».

Дело в том, что орнаменты вышивок, которые мы сегодня считаем народными, более ста лет предлагала крестьянам мануфактура «Брокар» — в схемы для вышивки заворачивалось недорогое мыло, которое покупали в селах в Российской Империи.

«Его покупали на всех рынках, его дарили, и духи тоже были – и к ним продавались схемки для вышивки, — рассказывает дизайнер. — Эти схемы вошли в традиционные костюмы многих областей: на территории Верхней Оки (Тула, Калуга, Орел, Рязань), и в Сибири, и в Вологде, и на Украине – просто везде это имеет свои какие-то региональные отличия». Популярная на Украине вышивка гладью, когда на полотне изображают крупные, яркие цветы, появилась тоже благодаря «Брокар».

«Когда что-то попадает в крестьянскую среду, естественно, это пропускается через призму мастера, — объясняет Варвара Зенина. – В то время точно так же была какая-то мода на что-то, как сейчас у нас. То, что мы сейчас считаем народным – это то, что когда-то давно было в моде».

Историк русского костюма убеждена: придираться к дизайнеру, создавшего для Зеленских наряд с этническими мотивами, не стоит, поскольку он не ставил своей задачей сделать реплику традиционных рубах, то есть копию первоисточника.

Стилист-имиджмейкер для деловых людей, преподаватель Высшей школы стилистики, дизайна и технологии Анна Гилёва, тоже сочла критику Владимира Зеленского чрезмерной. «Стоит отметить, что рубашка Зеленского — это всего лишь стилизация (то есть использование лишь некоторых исторических элементов в современной одежде), а не точное копирование исторического костюма, — говорит она «Газете.Ru». — Поэтому будет неверным предъявлять излишне строгие требования к аутентичности костюма».

По мнению Анны Гилёвой, наряды Владимира и Елены Зеленских все равно выполнены в стилистике традиционного костюма – в частности, в нем использована черно-красная вышивка, которая в сознании подавляющего большинства ассоциируется именно с Украиной. «Геометрическая орнаментальная лента на рубахе имеет национальные мотивы, выполнена в эстетике украинской вышивки (цветочный мотив, красный и черный цвета). При этом вышивка выглядит довольно современно», — объясняет она. К тому же,

глава государства выбрал работу украинского дизайнера, что считается хорошим тоном для политика, поскольку демонстрирует «уважение к национальному дизайну».

Вопрос, почему дизайнер выбрал крой косоворотки, Анна Гилёва предложила оставить открытым – и не осуждать Владимира Зеленского и его команду за то, что он надел именно такую рубаху, поскольку ставить под сомнение дизайнерское решение было бы не совсем тактично.

На Украине многие относятся к вышиванкам довольно трепетно – и далеко не все готовы отмечать праздник, посвященный этой детали национального костюма, выходя на парады в рубахах с машинной вышивкой, сделанной в Китае, рассказывает «Газете.Ru» художница из Киева, пожелавшая сохранить анонимность.

«Есть люди, у которых есть вышиванка – традиционная, от бабушки или лично вышитая, — и они к этому очень серьезно относятся, — рассказывает она. – Поскольку этот праздник стал настолько популярным, они не хотят вливаться в кучу людей, которые гуляют в вышиванках, купленных просто так, на базаре, а свои вышиванки берегут и сохраняют». Жительница Киева считает, что тем, кто «рядится в китайские футболки с машинной поточной вышивкой», ругать президента за неправильную рубаху, не стоит.