Лишили наград: как наказали «Би-би-си» за скандальное интервью Дианы

В Великобритании обнародовали результаты шестимесячного расследования, посвященного обстоятельствам интервью принцессы Дианы передаче «Би-би-си» «Панорама» в 1995 году – его провел лорд Дайсон, бывший Хранитель свитков Великобритании. Оно показало: «Би-би-си» «не изучили досконально» действия журналиста Мартина Башира, хотя знали, что он трижды солгал, чтобы привлечь Диану к интервью, сообщает Sun.

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Расследование подтвердило, что Мартин Башир заказал поддельные банковские чеки, из которых следовало, что за Дианой якобы следили по требованию членов королевской семьи Великобритании, а также использовал другие «мошеннические методы». Что же касается действий самой телекомпании «Би-би-си», то ее обвинили в «недостатке высоких стандартов, достоинства и прозрачности, которые являются их торговыми марками». По итогам работы комиссии лорда Дайсона передача «Панорама», вышедшая в 1995 году, лишена всех наград.

Лорд Дайсон запустил расследование после того, как широкой публике открылись сомнительные методы, которыми Мартин Башир убедил принцессу Диану поговорить с ним в прямом эфире.

В ноябре прошлого года ее брат граф Чарльз Спенсер написал в Daily Mail колонку, в которой рассказал, что Башир привлек ее обманом, манипуляциями и даже прямым подлогом. Будучи тем человеком, кто познакомил покойную леди Диану с журналистом, Чарльз Спенсер вспоминал, что тот показал ему банковские чеки, из которых следовало, что за Дианой следили. Бумаги, как оказалось, были поддельными – их изготовил графический дизайнер Мэтт Уизер. Как заявлял граф Спенсер, в результате действий Башира у принцессы Дианы развилась паранойя – и она доверилась молодому журналисту «Би-би-си».

Как объяснял Ричард Эйр, сотрудник медиакорпорации, который нес ответственность в 1995 году за редакционную политику, проинформировал лорда Дайсона, что подделав чеки, Мартин Башир, вероятно, нарушил правила редакции. «Использование подделок при подготовке основанных на фактах программ могло допускаться только в случае расследования серьезных преступлений, — рассказал он The Telegraph. – И только когда неопровержимые доказательства вины человека, действия которого расследуются, уже найдены». Он добавил, что это был точно не случай принцессы Уэльской.

close Принцесса Диана во время интервью в программе «Панорама» на BBC, 1995 год Принцесса Диана во время интервью в программе «Панорама» на BBC, 1995 год BBC

Расследование лора Дайсона было независимым – ранее британский медиа-регулятор Ofcom заявлял, что не будет изучать обстоятельства интервью принцессы Дианы «Панораме», но внимательно присмотрятся к результатам работы других специалистов. Сама телекомпания «Би-би-си» на этой неделе отменила показ спецвыпуска «Панорамы», посвященного разговору принцессы Уэльской с Мартином Баширом, из-за «проблем, связанных с заботой о благополучии», сообщает The Evening Standard, не уточняя, о чем именно речь. Передача должна была выйти в эфир в понедельник, 17 мая. Сам 58-летний Мартин Башир, который оставался на «Би-би-си» редактором отдела религии, покинул компанию на прошлой неделе из-за проблем со здоровьем.

Родные и близкие принцессы Дианы до сих пор убеждены, что не будь того интервью, она была бы жива и сегодня.

Дело в том, что она, будучи официально замужем за принцем Чарльзом, рассказала Баширу о своем романе с кавалеристом Джеймсом Хьюиттом, измене мужа, депрессии, булимии, попытках причинить себе боль и недостатках членов королевской семьи, и именно после этого королева Елизавета II рекомендовала старшему сыну оформить развод, после чего принцесса Диана лишилась титула и защиты Букингемского дворца, а через год погибла в автокатастрофе.

Как рассказала недавно подруга принцессы Дианы Симон Симмонс Sun, Мартин Башир наговорил ей много лжи – в частности, убеждал, что все ее телефоны прослушиваются. Она подтвердила, что принцесса видела поддельные банковские чеки. «Диану обманом заманили в программу, и дело было не только в фальшивых банковских документах, — рассказала Симмонс. – Я была там, когда Мартин Башир впервые пришел в Кенсингтонский дворец. У нее на столе было множество информации о благотворительных проектах, потому что ей дали понять, что Мартин Башир будет говорить о них».

Как вспоминает подруга принцессы Дианы, в скором времени стало понятно, что это не так – Башир начал лгать ей о прослушке в ее доме. «Он психологически разрушил ее и довел до паранойи, рассказывая, что в королевской семье хотят уничтожить ее и что нельзя доверять верным сотрудникам и друзьям», — вспоминала Симон Симмонс. Она заключила в беседе с Sun: «У меня нет сомнений в том, что Диана была бы до сих пор жива, если бы она не говорила с Баширом».