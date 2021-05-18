Устроили мясо: как говядина стала поводом межпартийной войны в США

В США разворачивается конфликт между республиканцами и демократами – вокруг говядины. Пока последние призывают ограничить ее потребление ради сохранения окружающей среды и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, первые стараются дать им отпор, публично поедая говяжьи ребра и назло демократам устраивая дни и даже месяцы потребления мяса.

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Демократически настроенная пресса, рестораторы и прогрессивные шеф-повара продвигают идеи отказа от говядины, производство которой вредит экологии – скотофермы, как считается, создают мощный углеродный след, — и здоровью человека. Один из самых известных ресторанов нью-йоркского Манхэттена Eleven Madison Park объявил, что исключит мясные блюда из меню, Кулинарный институт Америки распространяет планы питания, основанные на растительной пище, блюда из растительных белков завоевывают кафетерии крупных университетов, а сети закусочных, в частности, Burger King и KFC, предлагают бургеры и наггетсы из искусственного мяса.

Ради сокращения потребления говядины один из крупнейших кулинарных журналов США, Epicurious, в начале мая даже объявил, что больше не будет публиковать рецепты из нее.

«Почти 15% выбросов в окружающую среду идут от животноводческих ферм (и всего, что входит в цикл производства мяса), — говорилось в заявлении редакции. – 61% из этих выбросов может идти от производства говядины. Выращивание коров в 20 раз менее эффективно, чем бобов, и примерно в три раза менее эффективно, чем курицы и свинины». Исходя из этого, влиятельный кулинарный ресурс посоветовал следовать диете, которая поможет снизить парниковый эффект.

Издание Fortune уже сравнило говядину с углем: как от угля когда-то стали отказываться в пользу более экологичных и удобных видов энергии, так и говядина постепенно уступит место продуктам, производство которых проще и менее вредно для окружающей среды, полагает оно.

Согласно исследованию, проведенному в 2020 году компанией Datassential, американцы действительно готовы отказываться от говядины. 70% тогда заявили, что было бы лучше – и здоровее, — если бы жители страны ели меньше мяса, а 58% выразили желание потреблять больше зерновых культур, фруктов и овощей. При этом беспокойство о состоянии окружающей среды нашло крепкую основу в виде многолетних предупреждений диетологов о том, что переизбыток красного мяса в рационе приводит к развитию сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

Тем не менее, опросы показывают обратное – американцы в прошлом году ели больше говядины, чем в 2019-м. Как сообщало издание The Hill, продажи этого вида мяса выросли на 24% и в 2020 году достигли $30,3 млрд.

Для жителей США вопрос потребления говядины стал национальным: ответом на попытки ограничить потребление мяса сверху стало противодействие. Когда губернатор Колорадо, демократ Джаред Полис, предложил объявить 20 марта – Международный день без мяса – днем отказа от этого продукта по всему штату, его инициатива вызвала возмущение как внутри штата, так и за его пределами.

«Растительный рацион помогает защитить окружающую среду, уменьшая углеродный след, сохраняя леса, луга и места обитания животных, а также снижая уровень загрязнения водных путей», — заявил Джаред Полис. Однако жители штата расценили это как «нападение на традиционный уклад жизни» и сочли угрозой для промышленного производства мяса, от которого зависит экономика штата. Республиканцы обвинили губернатора в «войне с сельским Колорадо», попытке нанести вред экономически и культурно важной отрасли. Конгрессвумен Лорен Боберт даже предложила провести день барбекю по всему штату назло губернатору.

Губернатор Небраски республиканец Пит Рикеттс вслед за предложением Полиса выступил с инициативой ввести в штате «День с Мясом», а Ким Рейнолдс, губернатор Айовы объявила целый апрель «Месяцем с мясом».

В конце апреля новую войну республиканцев с демократами по поводу мяса неожиданно развязала британская Daily Mail. Газета 22 апреля выпустила статью с заголовком «План Байдена по климату может ограничить вас в потреблении мяса до одного бургера в месяц».

В плане Джо Байдена, который он обнародовал на саммите по климату, проходившем 22-23 апреля, говорилось, что страна должна ограничить выбросы парниковых газов в атмосферу почти вдвое к 2030 году. Однако Daily Mail добавили в статью исследование 2020 года, проведенное Университетом Мичигана и Университетом Тьюлани: оно показало, что если американцы снизят потребление говядины на 90%, то за период с 2016 по 2030 год количество выбросов уменьшится на 51%. С президентом США оно связано не было.

Республиканцы и консервативная пресса восприняли заголовок статьи как информацию о том, что Джо Байден объявил войну говядине – хотя на деле он ничего о ней не говорил. На следующее утро статью обсуждали на канале Fox News, причем в несколько паническом ключе. Так, Ларри Кудлоу, бывший советник Дональда Трампа по экономике, заявил, что согласно исследованию, для того, чтобы претворить планы Байдена в жизнь, американцам нужно также отказаться от курицы, рыбы, морепродуктов, яиц, молочных продуктов, а также жиров животного происхождения. Тем временем, телеведущий Джон Робертс провозгласил, что, если верить исследованию, пора «попрощаться со своими бургерами, если вы хотите подписаться под намерения Байдена».

В Twitter, между тем, протестовали политики-республиканцы. «План Джо Байдена по климату исключает 90% мяса из нашего рациона питания к 2030 году. Они хотят ограничить нас до четырех фунтов в неделю. Почему бы Джо не держаться подальше от моей кухни?» - спрашивала конгрессвуман от Колорадо Лорен Беберт. Свое возмущение выражали также губернатор Техаса Грегг Эббот и глава Айдахо Брэд Литтл. Все это подтвердило: от традиционного барбекю они не откажутся.