Право на обладание: как модели торгуют своими изображениями в NFT

Супермодель и актриса Кара Делевинь продает NFT-видео, на котором она в обнаженном виде и без макияжа делает заявление о своей вагине. В 30-секундном ролике она стоит на фоне океана и говорит: «Моим первым словом было «мое». Для меня это означает то, что мое больше всего — моя вагина. Она принадлежит мне. Она моя и больше ничья. Я выбираю, что с ней делать. И никто не сможет меня этого лишить».

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В пресс-релизе, распространенном в связи с тем, что 13 мая ролик был выставлен на аукцион, Кара Делевинь объясняет смысл своего послания.

«Я хочу, чтобы это напоминало людям о том, какой потрясающей силой они обладают, какая это прекрасная вещь — их тела, и что они могут исполниться гордостью за них», — цитирует портал Page Six.

Ролик был создан анонимным художником, творящим под псевдонимом Chemical X. Он создал целую серию подобных работ — героями его видео стали также Дэйв Стюарт из группы Eurythmics, дуэт Orbital и музыкант Fatboy Slim.

Сейчас NFT-видео с Карой Делевинь выставлено на интернет-аукционе. Доход от продажи будет направлен в Фонд Кары Делевинь, поддерживающий женщин, представителей ЛГБТК-сообщества, а также направляющий средства людям с проблемами душевного здоровья и защитникам окружающей среды.

Кара Делевинь — не первая модель, которая выставила себя на продажу в обнаженном виде, заявляя, что ее тело принадлежит только ей самой. В пятницу, 14 мая, на аукцион Christie's будет выставлена NFT-фотография модели Эмили Ратаковски, о продаже которой она объявила еще 26 апреля. Снимок называется «Покупая себя обратно: модель на редистрибуции»: на нем Эмили Ратаковски стоит в черном топе и брюках на фоне своего огромного портрета в бикини работы фотографа Ричарда Прайса.

Эта фотография — тоже заявление о том, что тело модели принадлежит только ей самой. Дело в том, что покупатель NFT получит только сам токен, но не снимок.

«Фотография принадлежит Эмили, поскольку фотография не является частью носителя», — сообщил New York Post представитель Christie's. Он добавил, что тот, кто приобретет аукционный лот, получит именно невзаимозаменяемый токен, относящийся к этой работе, то есть ее цифровой эквивалент. Материальное ее воплощение останется при Эмили Ратаковски.

Это будет означать, что модель получила обратно свое изображение, которое, по ее мнению, у нее отобрал Ричард Принс. Дело в том, что ее портрет — это фотография с фотосессии для журнала Sports Illustrated, которую она выложила в Instagram в 2014 году. После этого художник Ричард Принс использовал ее для серии работ — фотографий со страниц знаменитостей, крупно напечатанных, которые он выставил на продажу в своей галерее. В 2020 году Эмили Ратаковски подробно рассказала эту историю в колонке для издания The Cut: обнаружив, что Ричард Принс использовал ее изображение и выставил его на продажу, она купила свой портрет в купальнике. Другую работу, на которой она изображена в обнаженном виде, она приобрести не смогла, поскольку ее опередил другой покупатель. Стоила она $80 тыс.

Модель была возмущена тем, что кто-то придумал, как заработать на ее практически обнаженном теле — хотя сама она получила за съемку для журнала всего $150. Продать токен снимка, на котором она стоит у себя дома на фоне своего же портрета, означает для нее восстановить справедливость. «NFT потенциально может позволить женщинам взять под контроль свои изображения и получить справедливую компенсацию за их использование и распространение», — написала она в Instagram.

Супермодель Кейт Мосс 13 апреля тоже выставила себя на продажу в виде NFT — однако они предназначены не для того, чтобы вернуть ей право на владение своим телом, а чтобы отобрать работу у папарацци, пытающихся пробиться поближе к знаменитостям, когда те живут своей обычной жизнью.

Токены относятся к трем видеороликам, на которых Кейт Мосс делает самые обыденные вещи — спит без одежды, гуляет, ведет машину. Называются клипы, созданные группой MITNFT, «Спите с Кейт», «Гуляйте с Кейт», «Водите машину с Кейт» — они были сняты в ее собственном доме и в ее личном автомобиле.

«Для меня искусство всегда было о моменте жизни, — приводил Vogue объяснения Кейт Мосс. — Время — вещь, которой всегда не хватает и которая никого не ждет. Мне интересно, кто захочет провести время со мной». Коллектив создателей же заявлял, что прямой целью проекта было позволить людям приблизиться к Кейт Мосс. «Мы надеемся, что покупатель прочувствует уникальность этой работы, — сообщали авторы. — Мы не думаем, что где-то есть более реальная Кейт Мосс, хотя она повсюду, и она икона из икон, которая обычно не допускает публику в свою личную жизнь. Это настоящее исследование напряжения между всемирной славой и личной жизнью».

Тремя днями позже, 16 апреля, уже было известно, что один из NFT продан за $16 тыс. — это был ролик с обнаженной спящей Кейт Мосс. Деньги должны пойти в Фонд Адвоа Абоа, помогающий людям с ментальными заболеваниями.