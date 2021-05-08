Идеи вместо станков: куда поехать в России за современным искусством

Россияне активнее осваивают просторы своей родины: делятся гастрономическими впечатлениями от Казани и Северной Осетии, выкладывают в соцсети фотографии из Рязани и Пскова, хвастаются поездками на Крайний Север.

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Однако без искусства жизнь была бы неполной. Поводом поехать в недоступные сейчас Роттердам, Бильбао или Берлин были (и будут после пандемии) музеи современного искусства. А пока придется искать в своей стране возможности познакомиться с произведениями художников, творящих здесь и сейчас.

Таких мест немного — но они есть. Во Владикавказе, Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Томске открыты филиалы московского Государственного центра современного искусства. А в некоторых городах бывшие промышленные помещения уже превращают в пространства, где вместо предметов создаются объекты, идеи и концепции.

«Октава», Тула

Два часа на юг от столицы и вы попадете в Тулу. Здесь три года назад на месте завода «Октава», производящего микрофоны и слуховые аппараты, построили одноименное креативное пространство. Теперь в бывших производственных помещениях — музей, выставочный зал, библиотека с книгами об искусстве и науке, студия звукозаписи и огромное помещение для проведения лекций, концертов и спектаклей. Это совместный проект «Ростеха» и частного инвестора Михаила Шелкова.

Самое интересное здесь — мультимедийный Музей станка, где ежедневно проходят digital-спектакли. Инфографика, голограммы, идеальная акустика: 20 минут — и уже можете хвастаться знаниями об истории промышленности России и Тулы, а также об изобретениях, изменивших мир.

Неподалеку проходит выставка «Хорошие/плохие» художника и дизайнера Андрея Люблинского, работы которого выставлялись в России, Европе и США. Это тотальная инсталляция, населенная героями собственной мифологии художника и известными фигурами истории и современной культуры. Специально к трехлетию кластера Андрей Люблинский создал новых персонажей своей коллекции, связанных с Тулой.

Помимо выставок здесь регулярно проходят мастер-классы, кинопоказы и лекции — об искусстве, науке и психологии.

PERMM, Пермь

Созданный весной 2009 года по инициативе галериста Марата Гельмана Музей современного искусства PERMM успел реализовать более 70 выставочных проектов, часть из которых экспонировалась в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Новосибирске и за рубежом. До 2014 года музей располагался в здании Речного вокзала. Сейчас он переехал в промышленный район Мотовилиха.

Сейчас PERMM – не только про выставки, но и про курсы арт-медиации, лекции, мастер-классы и воркшопы с известными искусствоведами, художниками и кураторами.

В настоящее время музей экспонирует две новые выставки. Одна из них — «Гастев. Как надо работать» — рассказывает историю поэта, исследователя, революционера, ученого, организатора Центрального института труда (ЦИТ) и основателя системы научной организации труда в СССР Алексея Гастева.

Значительный раздел выставки посвящен деятельности ЦИТ, его создателям и лабораториям — в частности, Проекционному театру Соломона Никритина и кинофотолаборатории. Помимо архивных документов и фото, ЦИТ будет представлен реконструированными «установками» и «станками» — опытными инструментами и тренажерами из лабораторий Института. По аналогии с учебными музеями 1920-х годов экспозиция позволит посетителям самостоятельно работать с архивом и публикациями.

Вторая экспозиция — «Предметы гордости и стыда». Это антропологический проект художника Владимира Архипова, который представляет феномен самостоятельного изготовления бытовой вещи. Автор в течение 25 лет путешествует по регионам России и находит удивительные «штуковины» в эстетике бытового коллажа — турецкий ковер, который служит фильтром для речной воды, телевизионные антенны из парусины, вилок и ракеток.

«Типография», Краснодар

В 2012 году Центр современного искусства открылся в Краснодаре — «Типография» разместилась в помещениях настоящей типографии «Советская Кубань», благодаря художника группировки ЗИП Степану и Василию Субботиным и Евгению Римкевичу, а также меценату Николаю Морозу. Теперь вместо грохота станков здесь можно слушать лекции и участвовать в дискуссиях, а также смотреть кино, участвовать во встречах с художниками из других стран (пока что онлайн), ходить на выставки и даже работать и проводить мероприятия в здешней библиотеке с огромным деревянным столом, большими окнами и белыми полками с книгами.

В «Типографии» устраивают своп-вечеринки, на которых можно обмениваться одеждой, кинофестивали, аукционы произведений искусства, исследовательские лаборатории и лекции и перформансы. И даже принимают вторсырье и рассказывают, куда можно сдать стеклотару, пластик, картон и батарейки.

Сейчас здесь до 30 мая работает выставка «Феминистские транслокальности», которая рассказывает об феминистском движении в регионах России. Еще одна временная экспозиция — это «Тренинг «Фантазия», созданная совместно с Гёте-Институтом: 11 работ художников из России, Германии и других стран посвящены попыткам осмыслить сверхъестественное, странное, страшное и непонятное.